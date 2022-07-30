5 симптомов, которые могут указать на появление агрессивной опухоли в организме

Смерть от различных злокачественных новообразований — вторая в рейтинге летальности по всему миру. Ее опережают только сердечно-сосудистые патологии. К сожалению, зачастую люди слишком поздно обращаются за медицинской помощью, поэтому излечить удается далеко не всех. Среди всех видов рака особенно коварной считается остеосаркома — болезнь развивается бурно, редко когда обходится без метастазов. Люди часто принимают первые тревожные звоночки за артрит, ведь симптомы этой патологии и рака костей во многом схожи.
Про симптомы
Среди костных сарком наиболее часто встречаются:
остеосаркома — злокачественная опухоль, происходящая из костной ткани;
саркома Юинга — злокачественная опухоль костного скелета.
Обе очень опасны, ведь они разрушают организм гораздо быстрее других опухолей. Вас точно должны насторожить следующие симптомы:
сильная боль в какой-либо части тела (чаще всего в руке или ноге), которая со временем только нарастает;
часть тела не только болит, но и отекает;
появляется синюшность, под кожей будет прослеживаться венозный рисунок;
к пораженной части тела больно прикасаться;
вы заметили, что на коже стали появляться шишки — эти «странные бугорки» активно растут.
- Наиболее частым симптомом костных сарком считается именно боль, локализованная в области опухоли, обычно вокруг колена. Тем, у кого были переломы, надо быть особо осторожными. А шишки, которые активно растут, могут указать на саркому мягких тканей. Они могут проникать в сосуды и кости, в этом случае без операции не обойтись, —
Для сарком костей характерна боль, но саркомы мягких тканей обычно безболезненны.
Почему костную опухоль легко упустить
Если человек не сразу обратиться к врачу, то у него может развиться патологический перелом — перелом кости без внешнего воздействия.
д.м.н., доцент, главный врач медицинской клиники НАКФФ
- К сожалению, далеко не всегда опасный перелом трактуется педиатрами, терапевтами и травматологами как патологический. Иногда его начинают лечить как стандартный, не понимая, что причина — это поражение костной ткани опухолью. В этом случае это приводит к еще большему распространению процесса, — рассказывал «Доктору Питеру» онколог Максим Рыков.
Важно отметить, что для костных сарком характерно раннее метастазирование — прежде всего именно в легкие. Поэтому примерно у половины или даже у 60-70% пациентов уже на этапе диагностики выявляется 4-я стадия заболевания. В легких онкологи находят метастазы.
От рака костей чаще всего страдают дети
Причем мальчики чаще, чем девочки. Зачастую дети долгое время не жалуются на тревожные симптомы — потому что не понимают, на что они могут указывать. Поэтому родителям стоит быть особенно внимательными. Как не упустить рак у ребенка? Об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.