Антибиотики, йод и еще 4 открытия в медицине, которые были сделаны случайно и изменили мир

Большинство открытий в медицине — это многолетний труд ученых в лабораториях, годы экспериментов, неудач и провалов. Но далеко не все. Есть поистине революционные открытия, которые сделаны совершенно случайно.
Как известно, многие ученые — специфические люди, и именно особенности их поведения, забывчивость, рассеянность и даже неряшливость — помогли им в работе. Обсудим подобные открытия с патофизиологом, врачом-иммунологом Еленой Парецкой.
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Лентяй и неряха спас миллионы
Спасительные для всего мира антибиотики были открыты благодаря лени и неряшливости талантливого хирурга и ученого — Яна Флеминга. Он в свободное от работы время занимался изучением свойств бактерий, которых культивировал на чашках Петри. Но в отличие от большинства ученых, которые после своих экспериментов тщательно убирали рабочее место, он бросал чашки с бактериями, неделями не убирая их. И однажды обнаружил, что на одной из них завелась плесень, а колонии, которые до этого жили на питательной среде — все погибли. Это стало началом открытия пенициллина — первого антибиотика.
Чуть позднее этот же ученый, работая все с теми же бактериями, чихнул по время изучения очередной колонии. В тех местах, где на питательную среду с бациллами попала его носовая слизь, их рост затормозился. Так был открыт лизоцим, природный антибиотик слизи.
Засиделся допоздна и открыл рентген
Ученый, который любил засиживаться в своей лаборатории до поздней ночи, однажды уходя и выключая свет, обнаружил, что на столе продолжила светиться пластина, которая была покрыта соединением платино-цианистого бария. Наблюдательным ученым оказался тот самый Вильгельм Рентген. Чтобы определить, откуда пошло свечение, ведь солнечного света не было, ученый отключил катодную трубку. Свечение пропало.
Этот феномен навел его на мысль о том, что существуют некие невидимые глазу Х-лучи, которые как выяснилось, засвечивают фотопленку. Это позволило ему получить первый рентгеновский снимок костей своей руки. В дальнейшем открытие привело к широкому распространению этого метода исследования в практической медицине.
Йод был открыт благодаря коту
Химик Бернард Куртуа изучал золу из морских водорослей, которая была в то время основой для изготовления соды. На столе ученого было множество емкостей с реагентами, а его кот, который неудачно запрыгнул на стол, лапами столкнул на пол пару склянок. В одном был раствор золы водорослей в спирте, в другом — серная кислота.
Вещества вступили в реакцию, в результате чего образовался фиолетово-синий дым, который осел на предметах кристаллами, издавая едкий специфический запах. Эти кристаллы вызвали у ученого интерес, он стал изучать это вещество, которое назвал йодом.
Первый наркоз из цирка
В 1844 году дантист Гораций Уэллс, изнывая от скуки, пошел на представление бродячего цирка. В те времена, к слову сказать, были крайне популярны забавы с «веселящим газом» — закисью азота. Клоун, показывавший представление, выбрал из зала добровольца, которому дал дышать этим газом. Человек настолько разошелся в смехе и дурашливости, что упал, сломав ногу, но боли совершенно не ощутил.
Стоматолог понял — газ обладает обезболивающим действием, и повторил эксперимент уже над собой, попросив коллегу удалить ему зуб, предварительно вдохнув закиси азота. Правда, этот эксперимент у него не удался, над врачом посмеялись, но затем наука подтвердила вывода стоматолога. Сегодня закись азота используют в анестезиологии.
Хотел согреть, но открыл кардиостимулятор
Прародителя современного кардиостимулятора был открыт во время исследования совершенно иных явлений. Джон Хоппс изучал вопросы помощи людям, которые пережили гипотермию — сильное переохлаждение на морозе или после ледяной воды. Он пытался найти способы быстрого согревания, среди прочих используя высокочастотные радиоизлучения.
Сахарозаменитель из-за грязных рук
Ученый Константин Фальберг, изучая химические свойства битума, настолько замучился на работе, что уходя из лаборатории, банально забыл тщательно помыть руки. Не сделал он этого, и садясь ужинать. В итоге, к чему бы из еды он не прикасался, все приобрело сладкий вкус.
Это навело его на мысль, что на руках осталось вещество, которое и давало сладость. В итоге был открыт сахарин, который долгое время заменял диабетикам обычный сахар.