Антибиотики, йод и еще 4 открытия в медицине, которые были сделаны случайно и изменили мир

Йод был открыт благодаря коту

Химик Бернард Куртуа изучал золу из морских водорослей, которая была в то время основой для изготовления соды. На столе ученого было множество емкостей с реагентами, а его кот, который неудачно запрыгнул на стол, лапами столкнул на пол пару склянок. В одном был раствор золы водорослей в спирте, в другом — серная кислота.

Вещества вступили в реакцию, в результате чего образовался фиолетово-синий дым, который осел на предметах кристаллами, издавая едкий специфический запах. Эти кристаллы вызвали у ученого интерес, он стал изучать это вещество, которое назвал йодом.