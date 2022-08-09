Врач-токсиколог, популяризатор науки Алексей Водовозов рассказал на канале ScienceVideoLab о семи открытиях, которые только навредили медицине.

Лоботомия

У автора метода, Антониу Каэтану де Абреу Фрейре, а в миру Эгаша Маниша, было достаточно заслуг перед медициной. Лоботомию он «придумал» уже на исходе жизни, возможно, не совсем осознавая последствия и побочные эффекты такого рода терапии.

- Эгаш Маниш был человеком разносторонним и тщеславным, — рассказал Алексей Водовозов. — Тщеславие и сыграло свою роль.

Эгаш Маниш получил медицинское образование, но после учебы некоторое время строил карьеру по дипломатической линии. Но «зуд открывательства» вернул его обратно. Вначале Эгаш Маниш занялся ангиографией, он первым понял, что для рентгена мозга необходимо вводить контрастное вещество , чтобы разглядеть патологию. Иначе на снимке не видны сосуды.

- Маниш подбирал препараты для контрастирования, и дошел до соединения натрия и йода, — объяснил врач Водовозов. — В итоге врач стал пионером нейровизуализации, скоро будет 100 лет с момента открытия контрастирования.