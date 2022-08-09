Не все открытия ученых положительно влияют на здоровье, даже если изначально на них возлагают большие надежды. И хорошо, если речь идет о «пустышках», которые не приносят пользы здоровью, но и не разрушают его, другое дело, когда врачи предлагают использовать методику, опасную для жизни. Некоторые из них годами используют до того момента, пока их не разоблачат. Как, например, история с лоботомией или препаратом «талидомид», которые исковеркали ни одну человеческую судьбу.
Врач-токсиколог, популяризатор науки Алексей Водовозов рассказал на канале
Лоботомия
У автора метода, Антониу Каэтану де Абреу Фрейре, а в миру Эгаша Маниша, было достаточно заслуг перед медициной. Лоботомию он «придумал» уже на исходе жизни, возможно, не совсем осознавая последствия и побочные эффекты такого рода терапии.
- Эгаш Маниш был человеком разносторонним и тщеславным, — рассказал Алексей Водовозов. — Тщеславие и сыграло свою роль.
Эгаш Маниш получил медицинское образование, но после учебы некоторое время строил карьеру по дипломатической линии. Но «зуд открывательства» вернул его обратно. Вначале Эгаш Маниш занялся ангиографией, он первым понял, что для рентгена мозга необходимо вводить контрастное вещество, чтобы разглядеть патологию. Иначе на снимке не видны сосуды.
- Маниш подбирал препараты для контрастирования, и дошел до соединения натрия и йода, — объяснил врач Водовозов. — В итоге врач стал пионером нейровизуализации, скоро будет 100 лет с момента открытия контрастирования.
Эгаша Маниша номинировали на Нобелевскую премию, но он ее не получил. Вообще, в истории медика было целых 18 номинаций на премию, но сработало только одно выдвижение — за лоботомию.
- Еще во время Первой мировой войны Эгаш Маниш наблюдал за ранеными, за их поведением, в мирной жизни эти наблюдения тоже пригодились, — рассказал Алексей Водовозов.
Вопрос был в том, как успокоить буйных пациентов с различными психиатрическими нарушениями. Препаратов для этого тогда не существовало, единственный способ «терапии» — кандалы и смирительные рубашки. На конгрессе 1935 года в Лондоне Маниш заинтересовался выступлением ученых, которые рассказали о том, как удалили лобные доли у приматов, после чего те стали спокойными и социально безопасными. Если это работает на приматах, почему бы не попробовать метод на людях?
- Маниш подключил коллегу-нейрохирурга, они прооперировали женщину 63 лет: у нее длительное время не прекращалась тревога, она страдала от депрессии и бессонницы, — описал первый опыт Водовозов. — С пациенткой все получилось. Из первой серии прооперированных семь сообщили об излечении. Никто не жаловался на негативные явления.
Не учитывали только один момент — никто не провел длительных наблюдений последствий операции по удалению лобных долей. В 1949 году за «лейкотомию» — так называлась лоботомия изначально — Маниш получил Нобелевскую премию. Хотя уже поступали сообщения, что люди после вмешательства меняются не в лучшую сторону. Кто-то переставал ходить, кто-то — разговаривать.
- Методика попала в США, там ее усовершенствовали два врача: Уолтер Фримен и Джеймс Вотс, — продолжил Алексей Водовозов. — За небольшой промежуток времени выполнили около 40 тысяч (!) лоботомий.
Многие соглашались, потому что альтернативой были только холодная купель, смирительная рубашка и кандалы. По штатам колесил «лоботомобиль» — передвижная операционная.
- В США во время Второй мировой войны было очень много психических расстройств, половина всех медицинских коек была занята психиатрическими пациентами, — рассказывает Водовозов. — При этом их нельзя было выписывать, так как они были буйными. Поэтому в стационарах на лоботомию смотрели, как на спасение.
Началась «рекламная кампания» метода, в газетах публиковали снимки «до и после», хотя было много подставных историй. Ровно до того момента, когда вдруг одна из пациенток, которую опрашивали, объяснила, что боль и проблемы никуда не исчезли, просто поменялось отношение к ним. Ей стало все равно, личность разрушилась полностью.
- Был и высокий процент летальности — около 5-8%, — привел цифры Алексей Водовозов. — Случались рецидивы, новые периоды буйности. Только у единиц операция проходила успешно, остальное — замалчивали.
Кстати, в СССР к новому методу сразу отнеслись настороженно. Операции были единичны, врачи считали метод ненаучным, это спасло многих людей от страшных последствий.
Холестерин
Его довольно долгое время называли причиной атеросклероза и сердечно-сосудистых катастроф. А все началось с исследования российского ученого Николая Аничкова. Эксперимент он провел в далеком 1913 году на кроликах. Их разделили на две группы — экспериментальную и контрольную. Экспериментальную посадили на яично-молочную диету, контрольную кормили, как обычно. В итоге, у первой группы развился атеросклероз. Из этого просился вывод, что жиры вредят. Однако, Николай Аничков упустил важный момент, на яично-молочную диету Аничков посадил травоядных кроликов, для которых такой тип питания абсолютно чужд. Им просто сломали всю систему питания.
Но некорректные данные вылезли в «свет» в начале шестидесятых годов прошлого века.
- А в марте 1984 года журнал «Times» вышел с обложкой, которая предупреждала, что молоко пить нельзя, яйца есть нельзя, — рассказал Алексей Водовозов. — Все надо заменять растительными жирами. Спустя чуть более 30 лет тот же «Times» на обложке опубликовал заголовок в стиле «Ешьте масло, ученые ошиблись».
Долгое время Американская кардиологическая ассоциация настоятельно рекомендовала заменить жиры на полезные растительные. В начале 70-х провели исследования, результаты которых скрывали довольно длительное время, а они напрямую говорили, что молоко, яйца и масло не вредят организму.
- Итоги стали доступны только в 21 веке благодаря настойчивости британских журналистов. Оказалось, нас обманули, — говорит Водовозов. — Начиная от людей, которые участвовали в исследовании — пациенты психиатрических больниц, где предостаточно и хронических инфекций, и других заболеваний. И заканчивая неправильными выводами из полученных результатов.
Проводилось исследование, как кардиологическая и общая смертность зависит от того, какой процент калорий человек получает из жиров, и какой процент — из углеводов. В итоге оказалось, что если мы получаем калории из жиров ниже определенного процента, то кардиологическая смерть подскакивает. Получается, что без таких жиров нам никак. По углеводам ситуация другая: чем выше процент калорий из них, тем выше и общая, и кардиологическая смертность.
Талидомид
Источник многих семейных трагедий. Препарат начали испытывать в 1950-е годы как антибиотик в компании «Хеми Грюненталь». По исследованиям на животных препарат не работал. Зато, как оказалось, мог быть хорошим транквилизатором. На рынок его выпустили под названием «Contergan». До этого его проверяли только на крысах, крысы на него никак не реагировали — при этом дозы могли быть разными.
- Крысы становились спокойнее, поэтому лекарство и посчитали антидепрессантом, — рассказал Алексей Водовозов. — Конечно же, на беременных его не проверяли.
Не проверяли, но при этом охотно выписывали: как оказалось талидомид прекрасно помогал при токсикозе и снимал тревожность, присущую будущим мамам в начале беременности. Врачи не переживали за последствия — в то время считалось, что матка и плацента защищают ребенка от воздействия извне. Из-за этих убеждений в Европе началась настоящая эпидемия врожденных уродств у детей. Но не сразу и не все связали это с приемом талидомида.
Дети рождались без рук и ног, без ушей, проявлялись дефекты глаз и мимики, неправильно формировались внутренние органы, проявлялись нарушения в умственном развитии. 40 процентов детей, рожденных от матерей, которые принимали талидомид, не дожили до своего первого дня рождения.
Тем временем компания попыталась продвинуть свое лекарство на рынок США. Но в 1961 году глава FDA (агентства по контролю за лекарственными препаратами) Фрэнсис Кэтлин Олдхэм Келси отказала в регистрации препарата. Результаты исследований, которые предоставил производитель, ее не убедили. Впоследствии Келси даже наградили за это медалью.
- Больше всего от талидомида пострадали ФРГ, Великобритания, Испания, Австрия, Швейцари, Канада, Австралия и Новая Зеландия, — рассказал Алексей Водовозов. — В Испании препарат назначали вплоть до 80-х годов!
«Хеми Грюненталь» буквально вышли сухими из воды. Для компании суд закончился ничем. Она создала фонд, выделила деньги, из которых выплачивали пенсии пострадавшим. В 2008 году в фонд еще «догрузили» деньги. Только благодаря давлению пострадавших от препарата выросших детей, некоторые из которых стали паралимпийскими чемпионами, известными режиссерами, в 2012 году директор компании извинился, но и то, «извинения» звучали в духе «мы не виноваты, потому что не могли этого знать».
- При этом надо отметить, что препарат очень даже неплохой, он лечит проказу, может быть в составе некоторых онкопрепаратов, однако в инструкции теперь довольно жестко обозначено, что его нельзя беременным, а если беременность произошла, то это показание к медицинскому аборту, — говорит Водовозов.
Еще из положительного от талидомида, если, конечно, так можно говорить, стала многоступенчатая схема вывода лекарства на рынок, чтобы не допустить подобных ошибок.
Инсектицид «Циклон Б»
Выдающийся немецкий химик Фриц Габер получил Нобелевскую премию за способ извлечения азота из воздуха. А еще он во главе группы ученых создал эффективный и нестойкий инсектицид «Циклон Б», который эффективно боролся с насекомыми, при этом не требовал дополнительной серьезной обработки после, так как содержал гранулированную форму синильной кислоты. Сама по себе кислота быстро разлагалась.
- Например, если обработать вагон с апельсинами от насекомых, то на апельсинах ничего не оставалось, а вагон было достаточно просто «ополоснуть» водой, — рассказал врач Водовозов.
Но при этом полезное изобретение использовали также не в мирных целях. «Циклоном Б» травили узников фашистских концлагерей.
Дихлорддифенилтрихлорэтан (ДДТ, дуст)
Соединение обнаружил австрийский студент Отмар Цейдлер в 1873 году, но ценность открытия определить не смог. Сделал это швейцарский химик Пауль Мюллер в 1939 году. Он обнаружил у дихлорддифенилтрихлорэтана инсектицидные свойства. При этом соединение отлично действовало на любых насекомых.
- В советское время ДДТ расшифровывали как «для домашней твари», называли его дустом, хотя это не совсем верно, так как дуст — это форма соединения, а не само соединение, — объяснил токсиколог Алексей Водовозов. — За использование ДДТ в 1948 дали Нобелевскую премию, так как обработка дихлорддифенилтрихлорэтаном решила проблему малярии в развитых странах.
Также снижались случаи желтой лихорадки, лихорадки Западного Нила, лихорадки Денге. Но вдруг выяснилось, что ДДТ — тихий яд. Ученые заметили, что в местах обработки перестали петь птицы, потому что перестали вылупляться птенцы. ДДТ делал скорлупу очень тонкой и хрупкой. При этом само соединение очень стойкое, его практически не вывести. Пока ответа на вопрос, что делать дальше, нет.
А что еще
Этический конфликт: клетки Генриетты Лакс
Женщина, заболевшая раком шейки матки стала практически бессмертной. Ее клеточная культура до сих пор живет. Лечащий врач Генриетты Лакс не выкинул образец ее клеток, а стал следить за тем, как они быстро делятся. Сейчас все новые онкопрепараты «прокатываются» через тест «ХеЛа» (по начальным буквам имени женщины — владелицы клеток).
Ученые решили обратиться к родственникам Генриетты, чтобы выяснить, насколько за годы исследований изменились клетки, какими они были первоначально. И тут выяснилось, что никто не давал разрешение на использование клеточной культуры. Сама Генриетта умерла спустя полгода после постановки диагноза, а к родным за разрешением никто не обращался.
- Теперь это этический спор, при том, что отказаться от клеток не получится, так как это исследовательский стандарт, — описал коллизию Алексей Водовозов.
Лечение повышенной температурой
За это полезное открытие надо сказать спасибо Юлиасу Вагнер-Яурегу. Он обратил внимание на то, что нейросифилис — третичный сифилис — можно вылечить с помощью малярии, точнее высокой температуры, которая ей сопутствует. Клетка сифилиса капризна к температурным условиям и при 38 градусах она просто погибает.
- Благодаря этому открытию удалось многократно снизить количество пациентов с сифилисом, — рассказал Водовозов. — Однако метод начали применять и в других случаях.
Вначале использовали взвесь серы — сульфазин. Опыты проводили на пациентах психиатрических стационаров, которые часто страдали от хронических инфекций.
От метода некоторые медики не отказались до сих пор. Некоторые женщины на нем пытаются худеть. Принимают препараты, повышающие температуру, чтобы ускорить метаболизм. После месяца таких экспериментов они попадают в больницу в тяжелом состоянии, вполне себе похудевшими, можно сказать — изможденными. Малярией и повышенной температурой предлагают также лечить болезнь Лайма, ВИЧ-инфекцию и онкологию.