Вредят ли сахарозаменители: эндокринологи назвали самые безопасные варианты

Чем опасен сахар? Он мгновенно всасывается в кровь, уровень глюкозы в плазме также очень быстро повышается. Для людей, страдающих от сахарного диабета, — это плохо, с подобным повышением сложнее справиться, чем если бы сахар в крови рос постепенно. Для полных — это также неприятно, так как здоровый организм, стараясь снизить резкое повышение уровня сахара в крови, выработает больше инсулина, чем это нужно. Из-за этого сахар потом упадет ниже нормы, что может проявиться дрожью в руках, нарушением концентрации внимания, головной болью и повышением аппетита.

Сегодня на рынке существует немало продуктов, способных заменить сахар. Но все они обладают тем или иными недостатками. «Доктор Питер» совместно с экспертами разбирался в вопросе.