Вредят ли сахарозаменители: эндокринологи назвали самые безопасные варианты

Чем опасен сахар? Он мгновенно всасывается в кровь, уровень глюкозы в плазме также очень быстро повышается. Для людей, страдающих от сахарного диабета, — это плохо, с подобным повышением сложнее справиться, чем если бы сахар в крови рос постепенно. Для полных — это также неприятно, так как здоровый организм, стараясь снизить резкое повышение уровня сахара в крови, выработает больше инсулина, чем это нужно. Из-за этого сахар потом упадет ниже нормы, что может проявиться дрожью в руках, нарушением концентрации внимания, головной болью и повышением аппетита.
Сегодня на рынке существует немало продуктов, способных заменить сахар. Но все они обладают тем или иными недостатками. «Доктор Питер» совместно с экспертами разбирался в вопросе.
Кандидат медицинских наук. Врач-эндокринолог высшей категории, диабетолог клиники «АБИА»Личный сайт
Сахарозаменители: истинные и ложные
Мы видим на упаковках привлекательные надписи «не содержит сахара» и выбираем данный продукт как полезный. К сожалению, многие производители лукавят, заменяя слово «сахар» другими терминами, хотя на самом деле это тот же сахар. Вы в этом убедитесь, почитав состав и перепроверив непонятные химические соединения. Под такие «заменители сахара» попадают мед, суканат, патока… и любой сироп.
Это все сахар, только с красивым именем, и по степени вредности он ничем не уступает обычному сахарному песку. Но производители не останавливаются на этом, их цель продать продукт дороже, а за что мы будем переплачивать? За здоровую еду. Под маской «без сахара» беззастенчиво используются декстроза, мальтоза, карамель… это все тот же сахар! Также стоит отметить, что любой, даже экзотический, продукт с приставкой «сахар» — это только сахар, и ничего более. Никакой особой пользы от тростникового, финикового и других сахаров нет.
Истинные сахарозаменители
Настоящие сахарозаменители делятся на:
собственно сахарозаменители (обладают калориями);
подсластители (не калорийные).
К сахарозаменителям можно отнести: фруктозу, ксилит и сорбит. На 1 грамм продукта приходится примерно 4 килокалории. Для сравнения: калорийность сахарного песка составляет 3,8 килокалории на 1 грамм! И здесь нет ошибки, заменители могут оказаться даже калорийнее самого сахара.
В чем же разница?
Ксилит и сорбит медленно всасываются в кишечнике, не вызывают выраженного повышения глюкозы крови и практически не влияют на синтез инсулина. Поэтому они пользуются спросом у людей с сахарным диабетом как замена сахара. При употреблении большого количества таких заменителей может быть послабление стула и вздутие живота. Проблема решается снижением количества заменителей.
Совсем не обладают калорийностью цикламат, сукралоза, неогесперидин, тауматин, глицирризин, стевиозид, лактулоза и т. п. Все эти заменители сахара прошли многолетние клинические испытания. И хотя периодически появляются публикации о вреде того или иного заменителя, но подтверждения эта информация не находит. Поэтому вы можете использовать любой из них по своему усмотрению. Некоторые отмечают неприятный привкус того или иного заменителя, особенно при добавлении в чай или кофе. Но это дело вкуса. Хотя, как и во всех правилах, есть исключение.
кандидат медицинских наук, врач-эндокринолог Центра молекулярной диагностики CMD Перово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Мед
За свою двадцатилетнюю практику в качестве эндокринолога я много раз сталкивалась с тем, что пациенты спокойно заменяют сахар медом и искренне удивляются, когда узнают, что так делать не стоит. Поэтому я и начала с него список. Мед, безусловно, полезнее сахара, в нем содержится немало нужных для организма веществ. Но и углеводов в нем содержится столько же, сколько и в сахаре. И усваиваются они так же быстро.
Фруктоза
Неплохой заменитель, на натуральной основе — замечает доктор Таныгина. Он содержит углеводы, по вкусу сильно похож на сахар, но в кровь всасывается гораздо медленнее. В принципе, неплохая замена сахара, но, как водится, у нее есть недостатки. У людей с ожирением она дает дополнительную нагрузку на печень.
По мнению доктора Ковалевской, фруктоза не так давно считалась здоровой альтернативой сахара и рекомендовалась пациентам с диабетом. Затем выяснилось, что ее усвоение печенью вызывает накопление жирных кислот, способствует повышению холестерина и замедляет… снижение веса! Помимо этого употребление фруктозы вызывает накопление мочевой кислоты, приводя в итоге к подагре. И далее в конечном счете фруктоза превращается в глюкозу. Поэтому сейчас фруктоза не относится к полезным продуктам, а некоторые врачи считают, что она хуже сахара.
Сахарозаменители на основе многоатомных спиртов
К этой группе относятся ксилит, сорбит, мальтит, эритрит. Несмотря на то что они объединены в одну группу, препараты между собой различаются. Первые три имеют довольно высокую калорийность, причем за счет углеводов. Просто они не так быстро повышают сахар . Эритрит, который тоже относится к этой группе, углеводов вообще лишен и на сахар крови не влияет.
Аспартам
Содержит много углеводов, однако из-за того, что он в двести раз слаще сахара, его требуется очень мало. На уровень сахара не влияет, даже если выпить литр напитка с ним. Препарат был синтезирован искусственно, и его основное преимущество — использование большего количества рецепторов языка, отвечающих за сладкий вкус. За счет этого он может достигать эффекта в гораздо меньшей дозе.
Препарат можно считать безопасным, так как используется он с 1983 года в колоссальных количествах. На такой огромной выборке сложно было бы скрыть что-то серьезное.
Сукралоза
Аналог аспартама, однако слаще его в три раза, а значит, используется в еще меньших дозировках. Препарат также был синтезирован искусственно.
Цикламат натрия
Синтетический препарат, намного слабее аспартама, однако обладает самым приемлемым вкусом. Используется в комбинациях с другими сахарозаменителями из-за его способности улучшать их вкус.
Стевия
Растение, обладающее необычным вкусом, похожим на сладкий. Довольно специфический подсластитель, но людям нравится. Так, в Японии это основное средство замены сахара. По своим свойствам она близка к аспартаму и сукралозе — очень сладкий продукт, которого требуется совсем мало.
Сироп топинамбура, агавы или фиников
Последняя группа, польза от которой в замене сахара очень похожа на медовую. Полезных веществ больше, чем в сахаре, а углеводов — примерно столько же. Если решили ограничивать сахар — не стоит обманывать себя ими.