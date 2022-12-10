Ученые из Университета Флориды назвали заменитель сахара, из-за которого появляется сильная тревога

В последние годы сахарозаменители и подсластители становятся все более модным продуктом: мы так много знаем о вреде сахара и так при этом любим сладкое, что пытаемся найти наиболее безопасные для фигуры и здоровья альтернативы.
Однако ученые и врачи твердят: заменить сахар на какой-то аналог — совсем не значит сделать лучше. Одно дело — естественные сахара, которые содержатся в ягодах и фруктах. Совершенно другое — искусственно созданные.
Так, ученые из медицинского колледжа Университета штата Флорида провели исследование, после которого пришли к выводу: популярный подсластитель аспартам может сильно навредить вашему здоровью. Он вызывает тревогу, причем контролировать такое состояние довольно сложно.
Эксперимент ученые проводили на лабораторных мышах. Грызунам давали питьевую воду, в которую добавляли аспартам. Причем ученые так рассчитали дозировку, что мыши потребляли положенную ежедневную норму сладкого. То есть им не давали больше, чем следовало.
Результат поразил ученых: все мыши, которые пили воду с «безопасным» подсластителем, стали крайне тревожными. Они перестали спокойно бегать по лабиринтам, стали чересчур активными и даже пугливыми.
— Это была такая резкая и сильная тревога, что мы были поражены. Обычно изменения наступают постепенно, но тут мышей словно переключило, —
Тогда ученые решили дать грызунам препарат для лечения тревожности, чтобы убедиться — подопытные страдают именно от нее. Оказалось, что исследователи правы: как только мыши получили лекарство, их состояние улучшилось, а со временем они снова стали вести себя спокойно.
Эксперты планируют провести еще ряд исследований, чтобы доказать, что аспартам — не такой уж безопасный аналог сахара, каким его принято считать.
Что известно про аспартам
Один из самых первых синтетических подсластителей: именно его часто любят добавлять в низкокалорийные лимонады. Это термически нестойкое вещество — в горячие блюда добавлять его нельзя, да и в принципе нагревать. 1 таблетка аспартама может заменить 3–4 чайные ложки сахара.
С этим подсластителем нужно быть очень осторожным: как говорят ученые, постоянное употребление продуктов с аспартамом может привести к раку печени и легких, а также повреждению мозга.
Суточная доза — не более 3,5 грамма.
О том, какие еще бывают подсластители и от каких из них точно надо отказаться, можно прочитать ЗДЕСЬ.