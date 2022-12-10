Ученые из Университета Флориды назвали заменитель сахара, из-за которого появляется сильная тревога

В последние годы сахарозаменители и подсластители становятся все более модным продуктом: мы так много знаем о вреде сахара и так при этом любим сладкое, что пытаемся найти наиболее безопасные для фигуры и здоровья альтернативы.

Однако ученые и врачи твердят: заменить сахар на какой-то аналог — совсем не значит сделать лучше. Одно дело — естественные сахара, которые содержатся в ягодах и фруктах. Совершенно другое — искусственно созданные.

Так, ученые из медицинского колледжа Университета штата Флорида провели исследование, после которого пришли к выводу: популярный подсластитель аспартам может сильно навредить вашему здоровью. Он вызывает тревогу, причем контролировать такое состояние довольно сложно.

Эксперимент ученые проводили на лабораторных мышах. Грызунам давали питьевую воду, в которую добавляли аспартам. Причем ученые так рассчитали дозировку, что мыши потребляли положенную ежедневную норму сладкого. То есть им не давали больше, чем следовало.