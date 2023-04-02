Можно ли похудеть с помощью сахарозаменителей? Отвечает эндокринолог Шавинина

Итак, решение о борьбе с лишними килограммами к лету принято, вы много читали на тему диет и активности, а может, уже и пробовали разные методы похудения. Но везде говорится, что нужно менять питание: добавлять в рацион побольше белка, чтобы не страдали мышцы и возникало чувство сытости, при этом убирать жирные продукты и особенно — углеводы.

Среди углеводов наиболее вреден сахар, который дает избыток калорий. Стоит ли вместо него использовать сахарозаменители? Ведь многие из них не имеют калорий вообще. На этот вопрос «Доктору Питеру» ответила Анна Шавинина — врач-эндокринолог клиники «АБИА».