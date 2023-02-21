Посмотрите на губы: назван ранний признак того, что вы едите слишком много сахара

Сахар неспроста называют «сладкой смертью». Не секрет, что его переизбыток влияет на наше тело не лучшим образом: провоцирует ожирение, разрушает зубы, вредит сердцу и сосудам.
Однако не все знают, что сахар и на внешний вид может влиять не лучшим образом. Например, из-за него страдает кожа лица.
Как сахар заставляет стареть
Если в вашем теле концентрация сахара слишком высока, в организме запускается процесс гликирования. Причем если раньше это чаще всего случалось с диабетиками, то теперь с подобной проблемой нередко сталкиваются и здоровые люди.
Соединения, которые образуются во время гликирования, накапливаются в теле и постепенно приводят к повреждению коллагена и эластина. Без них кожа теряет упругость и гладкость, покрывается морщинами.
Из-за распада коллагеновых волокон признаки старения на лице начинают появляться быстрее. Кроме того, из-за большого количества сахара в рационе кожа становится более раздраженной, обезвоженной.
Вот несколько ярких внешних признаков, что вы едите слишком много сахара, и эта пищевая привычка уже начала вредить вашей коже:
образование морщин, особенно в зоне над верхней губой;
потеря эластичности кожи;
сухость и шелушение;
появление пигментных пятен.
Как остановить гликирование? Невозможно полностью исключить сахар из рациона — да и не стоит этого делать, радикальный отказ от него может привести к депрессии, бессоннице, выпадению волос, набору веса, постоянному чувству голода и гипогликемии. Лучше просто поработать над своими пищевыми привычками. Например, постарайтесь следить за тем, сколько продуктов с простыми сахарами вы едите за день.
Стоит ограничить потребление сладких лимонадов, конфет и пирожных. Откажитесь от привычки добавлять сахар в чай и кофе, попробуйте заменить газировку на воду с мятой и кусочками фруктов, пишет издание
Кстати
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