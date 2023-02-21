Посмотрите на губы: назван ранний признак того, что вы едите слишком много сахара

Сахар неспроста называют «сладкой смертью». Не секрет, что его переизбыток влияет на наше тело не лучшим образом: провоцирует ожирение, разрушает зубы, вредит сердцу и сосудам.

Однако не все знают, что сахар и на внешний вид может влиять не лучшим образом. Например, из-за него страдает кожа лица.