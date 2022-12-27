Сколько в день ребенку можно съесть сладкого? Тут все зависит от возраста. Детям младшего школьного возраста можно давать до 10-15 граммов кондитерских изделий: это пара печенек, мармеладок, зефирок или пастила. Можно давать ребенку и шоколад — лучше качественный молочный, от горького может возникнуть перевозбуждение нервной системы. Чем старше ребенок, тем больше сладкого можно съесть за день.

В какое время суток лучше всего давать конфеты? Главное правило — сладкое ребенок должен есть не на голодный желудок. Наесться надолго он таким продуктом не сможет, а заряд углеводов получит. Поэтому можно дать лакомство после плотного завтрака или после интенсивной тренировки.

Кстати

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