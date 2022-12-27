Для многих детишек одна из главных радостей на Новый год — сладкие подарки. Когда тебе в руки попадает большая коробка с кучей разных конфет и сладостей, очень сложно не съесть все сразу.
По мнению диетологов и нутрициологов, детям вредит не само по себе сладкое, а его переизбыток. Как выяснили исследователи ФИЦ питания и биотехнологии, в нашей стране чаще всего дети и взрослые едят слишком много печенья, вафель и булочек. В итоге такой рацион насыщен не только сахаром, но и жирами. По примерным оценкам, в рационе малышей в возрасте от 3 до 7 лет на добавленный сахар приходится 14,5%, у подростков — 13%. Врачи при этом рекомендуют следить за тем, чтобы этот параметр не превышал 10%.
Может, детям вообще нельзя давать сладкое? Нужно сказать, что мы все с рождения — те еще сладкоежки. Даже материнское молоко на вкус сладковатое. Чтобы ребенок нормально рос и развивался, ему нужна энергия — и берет он ее именно из углеводов, которых так много в сахаре. Поэтому дети обожают сладкое неспроста. Более того, в определенных количествах быстрые углеводы им очень нужны — иначе не будет сил на учебу и занятия спортом. Поэтому без наличия противопоказаний не стоит лишать ребенка сладостей.
Сколько в день ребенку можно съесть сладкого? Тут все зависит от возраста. Детям младшего школьного возраста можно давать до 10-15 граммов кондитерских изделий: это пара печенек, мармеладок, зефирок или пастила. Можно давать ребенку и шоколад — лучше качественный молочный, от горького может возникнуть перевозбуждение нервной системы. Чем старше ребенок, тем больше сладкого можно съесть за день.
В какое время суток лучше всего давать конфеты? Главное правило — сладкое ребенок должен есть не на голодный желудок. Наесться надолго он таким продуктом не сможет, а заряд углеводов получит. Поэтому можно дать лакомство после плотного завтрака или после интенсивной тренировки.
Кстати
Готовые сладкие наборы далеко не всегда могут похвастаться подходящим для детей составом. Эксперты Роскачества проверили несколько таких продуктов и пришли к неутешительным выводам. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.