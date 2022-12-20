По результатам испытаний в лаборатории Росстандарта, «чемпионом» по количеству условно-патогенной микрофлоры стали пресервы ТМ «Меридиан» (ОАО ПКП «Меридиан», Москва) из гипермаркета «О’КЕЙ». По словам общественников, в них плесеней было в 500 раз больше нормы (5000 тыс. КОЕ/г вместо 10 тыс. КОЕ/г), дрожжей — в 20 раз (2000 тыс. КОЕ/г вместо 100 тыс. КОЕ/г), а МАФАнМ — в 1,5 раза (300 тыс. КОЕ/г вместо 200 тыс. КОЕ/г).

По словам профессора Санкт-Петербургского университета ИТМО Александра Ишевского, серьезное превышение нормы по количеству плесеней в пресервах говорит о порче рыбы. При этом по вкусу и запаху определить эту опасность сложно — органолептические показатели могут быть в норме, так как посол рыбы перед закладкой в банки укрепляет структуру сырья . Между тем от такой селедочки может пострадать ваш желудок.