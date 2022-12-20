Петербургская организация потребителей «Общественный контроль» отправила на экспертизу 10 образцов пресервов из кусочков филе селедки в масле, купленных в супермаркетах Петербурга. Результаты оказались неутешительными: 9 из 10 проверенных пресервов разных торговых марок не отвечали обязательным требованиям, а восемь из них и вовсе признали небезопасными для здоровья. В них обнаружили много дрожжей, плесени и мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАнМ).
По результатам испытаний в лаборатории Росстандарта, «чемпионом» по количеству условно-патогенной микрофлоры стали пресервы ТМ «Меридиан» (ОАО ПКП «Меридиан», Москва) из гипермаркета «О’КЕЙ». По словам общественников, в них плесеней было в 500 раз больше нормы (5000 тыс. КОЕ/г вместо 10 тыс. КОЕ/г), дрожжей — в 20 раз (2000 тыс. КОЕ/г вместо 100 тыс. КОЕ/г), а МАФАнМ — в 1,5 раза (300 тыс. КОЕ/г вместо 200 тыс. КОЕ/г).
По словам профессора Санкт-Петербургского университета ИТМО Александра Ишевского, серьезное превышение нормы по количеству плесеней в пресервах говорит о порче рыбы. При этом по вкусу и запаху определить эту опасность сложно — органолептические показатели могут быть в норме, так как посол рыбы перед закладкой в банки укрепляет структуру сырья. Между тем от такой селедочки может пострадать ваш желудок.
Профессор Санкт-Петербургского университета ИТМО, доктор технических наук
— Если в 1 грамме пресервов количество дрожжей достигает 500 КОЕ/г, то увеличивается вероятность их порчи до истечения срока годности, поскольку микроорганизмы будут активно размножаться. Так что продукция с такими показателями по обсемененности дрожжами требует повышенного внимания к условиям хранения, срокам реализации и употребления в пищу. Повышенное содержание дрожжей в пресервах может быть вызвано неоднократным циклом заморозки и дефростации рыбного сырья. В этом случае его консистенция становится более слабой и начинает бродить, — предупредил Александр Ишевский.
Также в списке проваливших проверку «Общественного контроля» на безопасность вошли следующие пресервы из селедки:
ТМ «М» — частная марка торговой сети «Магнит» (ИП Мачехин В.Я., Брянская область). В них плесеней оказалось в 400 раз больше допустимой нормы, дрожжей — в 40 раз, а количество МАФАнМ — в 1,5 раза.
ТМ «Русское море» (СП «Санта Бремор» ООО, Республика Беларусь). В них норма по содержанию плесени была превышена в 100 раз. Кроме того, и дрожжей оказалось больше нормы в 2 раза.
ТМ «РПЗ Полюс» (ООО «РПЗ Полюс», Орловская область). В них норма по содержанию плесени была превышена в 100 раз, дрожжей — в 2 раза, а МАФАнМ — в 1,5 раза;
ТМ «Золотая FISHка. Акватория» (ООО «РК «Акватория», Самарская область). В них количество МАФАнМ также превысило норму в 1,5 раза, а плесеней было больше допустимого в 50 раз;
ТМ «Норвежка. Пресервы рыбные» (ООО «Рыбное место», Орловская область). В образце этого продукта содержание плесеней было в 10 раз больше нормы;
ТМ «Атлантика. Морепродукты» (ООО «Фосфорель», Воронеж). Эти пресервы тоже отличились повышенным количеством плесеней — их было в 10 раз больше нормы;
ТМ «Смоленская коллекция» (ООО «Смоленская коллекция», Смоленск). В этой селедочке количество МАФАнМ превысило допустимую норму в 1,5 раза.
Главный внештатный специалист-диетолог комитета по здравоохранению Петербурга, доцент кафедры гигиены питания СЗГМУ им. Мечникова, д.м.н.
— Превышение содержания количества МАФАнМ может свидетельствовать о разных нарушениях: низкий уровень гигиены на производстве, загрязнение продукта во время транспортировки или перефасовки. Нежелательно употреблять в пищу даже хорошо термически обработанный продукт, содержащий повышенное количество мезофильной микрофлоры, поскольку вместе с такой пищей человек получает лишние токсины, которые имеют свойство накапливаться в организме, — поясняет Лариса Мосийчук, главный внештатный диетолог комитета по здравоохранению Петербурга.
Материалы очередной экспертизы «Общественный контроль» направил в Роспотребнадзор и Россельхознадзор, чтобы там приняли меры в отношении изготовителей и продавцов, допустивших нарушения.
Как выбирать рыбные пресервы
Специалисты дали 6 советов по выбору такого продукта в магазине:
Отдавайте предпочтение пресервам в масле. Резкие маринады — в уксусной или майонезной заливке — лучше позволяют скрывать вкус и запах некачественных пресервов.
Смотрите, чтобы упаковка была не вздутой и без подтеков.
Оцените рыбу визуально, если позволяет прозрачная упаковка. Кусочки рыбы должны быть ровными, а их консистенция — плотной, не расползающейся.
При выборе пресервов в пластиковой банке переверните их несколько раз. Если заливка начинает сочиться сквозь щель между крышкой и банкой, упаковка недостаточно герметична — такой продукт покупать не стоит.
Надавите пальцем на крышку пластиковой банки и поводите по ней в разные стороны. Если крышка «гуляет», это тоже может говорить о проблемах с герметичностью упаковки.
Выбирайте пресервы из холодильной витрины, причем желательно стоящие в глубине. Они, как правило, более свежие. Помните, что пресервы должны храниться при температуре от 0 до 6 °С.