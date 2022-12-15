Дети, как правило, просто обожают сладкие наборы, которые обычно дарят на Новый год. Но насколько такой подарок будет безопасным для ребенка? Эксперты Роскачества проверили 22 набора конфет от разных производителей и пришли к неутешительному выводу: большинство из них вообще не стоит дарить малышам.
В целом уровень продукции специалисты определили как хороший, несмотря на некоторые замечания к органолептическим свойствам некоторых конфет. С микробиологическими показателями тоже все в порядке — в наборах не нашли ни кишечной палочки, ни плесени. Да и со сроком годности у наборов все оказалось в порядке.
Однако в абсолютном большинстве наборов были сладости, которые детям есть не рекомендовано или в которых были запрещенные для детского питания ингредиенты.
В исследовании приняли участие следующие торговые марки:
АЛЕНКА;
МАСКАРАД;
МЕЧТА;
«Новогодний № 1»;
«Простоквашино»;
«Красный Октябрь»;
«От Деда Мороза»;
«Машина подарков»;
«Волшебная ночь»;
«Сахарок»;
«Победа вкуса»;
Milky Way;
«Мок Мок»;
«Акварельные котята»;
«Новогодний сюрприз»;
«Дивная ночь — Конти»;
Kinder;
«Фонарик»;
«Подарочек»;
«Яшкино»;
«Россия — щедрая душа!»;
Only.
Эксперты проверили продукцию от производителей из России и Германии.
Новогодние сладкие наборы продаются в ярких картонных упаковках. Такое оформление создает впечатление у покупателя, будто бы набор предназначен именно для детей, однако практически нигде производитель не указал это в маркировке — и лишь у четырех наборов на пачке есть рисунок, предупреждающий, что данную продукцию нельзя давать детям от 0 до 3 лет.
«Это сладкие наборы „От Деда Мороза“, „Машина подарков“, „Волшебная ночь“ и „Сахарок“. Все эти наборы произведены в Ленинградской области», — уточнили в Роскачестве.
В 13 из 22 наборов нашли недопустимые номенклатуры кондитерских изделий: то есть пирожные, жевательные резинки, карамельки и леденцы (согласно ст. 8 ТР ТС 021/2011; Приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
Заместитель руководителя Роскачества
Как отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, производитель прекрасно осознает: дарить его товар будут именно детям. Именно на эту аудиторию рассчитаны яркие упаковки со сказочными персонажами, животными и героями мультфильмов. Однако на наборах нет важной информации о том, что продукцией для детского питания они не являются — а значит, не попадают под действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Такая уловка помогает производителям класть в наборы абсолютно любые лакомства — даже не предназначенные для детей.
На что обратить внимание при покупке:
наименование и юридический адрес фасовщика продукции;
дату фасовки и срок годности;
содержание набора, состав;
пищевую ценность.
По СанПину, в продукции для детей не должно быть следующих компонентов:
ядра абрикосовой косточки; арахис (они являются аллергенами);
кофе натуральный;
острые специи;
спирт и любые алкогольные продукты;
уксус;
красители синтетические Е102, 104, 110, 122, 124, 129;
консерванты (сорбиновая и бензойная кислоты и их соли);
подсластители.
Еще детям не стоит есть лакомства с кулинарными или кондитерскими жирами, маргарином (если речь не идет о выпечке), гидрогенизированными жирами.
Лишь один набор из проверенных экспертами не содержал ни запрещенных лакомств, ни недопустимых для детского питания ингредиентов и номенклатур. Это набор от Only, произведенный в Германии.
Директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова, президент Союза производителей пищевых ингредиентов
Как отмечает президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова, если вы все-таки решили купить набор, не предназначенный сугубо для детей, в подарок ребенку, лучше самостоятельно вынуть из коробки неподходящие сладости. Например, детям не стоит есть белый и горький шоколад, карамельки, ирис, конфеты с помадкой, жвачку и кондитерские изделия с алкоголем в составе.
Еще можно собрать такой сладкий набор самостоятельно. Лучше купить молочный шоколад от надежного производителя, желейные конфеты или суфле, вафли с хорошим составом, пастилу, зефир и мармелад. Можно еще добавить пряники и печенье — но без углеаммонийной соли в составе.