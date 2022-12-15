конфеты сладости
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Дети, как правило, просто обожают сладкие наборы, которые обычно дарят на Новый год. Но насколько такой подарок будет безопасным для ребенка? Эксперты Роскачества проверили 22 набора конфет от разных производителей и пришли к неутешительному выводу: большинство из них вообще не стоит дарить малышам.

В целом уровень продукции специалисты определили как хороший, несмотря на некоторые замечания к органолептическим свойствам некоторых конфет. С микробиологическими показателями тоже все в порядке — в наборах не нашли ни кишечной палочки, ни плесени. Да и со сроком годности у наборов все оказалось в порядке.

Однако в абсолютном большинстве наборов были сладости, которые детям есть не рекомендовано или в которых были запрещенные для детского питания ингредиенты.

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В исследовании приняли участие следующие торговые марки:

  • АЛЕНКА;

  • МАСКАРАД;

  • МЕЧТА;

  • «Новогодний № 1»;

  • «Простоквашино»;

  • «Красный Октябрь»;

  • «От Деда Мороза»;

  • «Машина подарков»;

  • «Волшебная ночь»;

  • «Сахарок»;

  • «Победа вкуса»;

  • Milky Way;

  • «Мок Мок»;

  • «Акварельные котята»;

  • «Новогодний сюрприз»;

  • «Дивная ночь — Конти»;

  • Kinder;

  • «Фонарик»;

  • «Подарочек»;

  • «Яшкино»;

  • «Россия — щедрая душа!»;

  • Only.

Эксперты проверили продукцию от производителей из России и Германии.

Новогодние сладкие наборы продаются в ярких картонных упаковках. Такое оформление создает впечатление у покупателя, будто бы набор предназначен именно для детей, однако практически нигде производитель не указал это в маркировке — и лишь у четырех наборов на пачке есть рисунок, предупреждающий, что данную продукцию нельзя давать детям от 0 до 3 лет.

«Это сладкие наборы „От Деда Мороза“, „Машина подарков“, „Волшебная ночь“ и „Сахарок“. Все эти наборы произведены в Ленинградской области», — уточнили в Роскачестве.

В 13 из 22 наборов нашли недопустимые номенклатуры кондитерских изделий: то есть пирожные, жевательные резинки, карамельки и леденцы (согласно ст. 8 ТР ТС 021/2011; Приложение № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Елена Саратцева
Елена Саратцева
Пищевая промышленность

Заместитель руководителя Роскачества

Как отмечает заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, производитель прекрасно осознает: дарить его товар будут именно детям. Именно на эту аудиторию рассчитаны яркие упаковки со сказочными персонажами, животными и героями мультфильмов. Однако на наборах нет важной информации о том, что продукцией для детского питания они не являются — а значит, не попадают под действие СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Такая уловка помогает производителям класть в наборы абсолютно любые лакомства — даже не предназначенные для детей.

На что обратить внимание при покупке:

  • наименование и юридический адрес фасовщика продукции;

  • дату фасовки и срок годности;

  • содержание набора, состав;

  • пищевую ценность.

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По СанПину, в продукции для детей не должно быть следующих компонентов:

  • ядра абрикосовой косточки; арахис (они являются аллергенами);

  • кофе натуральный;

  • острые специи;

  • спирт и любые алкогольные продукты;

  • уксус;

  • красители синтетические Е102, 104, 110, 122, 124, 129;

  • консерванты (сорбиновая и бензойная кислоты и их соли);

  • подсластители.

Еще детям не стоит есть лакомства с кулинарными или кондитерскими жирами, маргарином (если речь не идет о выпечке), гидрогенизированными жирами.

Лишь один набор из проверенных экспертами не содержал ни запрещенных лакомств, ни недопустимых для детского питания ингредиентов и номенклатур. Это набор от Only, произведенный в Германии.

Татьяна Савенкова
Татьяна Савенкова
Пищевая промышленность

Директор НИИ качества, безопасности и технологий специализированных пищевых продуктов РЭУ им. Г.В. Плеханова, президент Союза производителей пищевых ингредиентов

Как отмечает президент Союза производителей пищевых ингредиентов Татьяна Савенкова, если вы все-таки решили купить набор, не предназначенный сугубо для детей, в подарок ребенку, лучше самостоятельно вынуть из коробки неподходящие сладости. Например, детям не стоит есть белый и горький шоколад, карамельки, ирис, конфеты с помадкой, жвачку и кондитерские изделия с алкоголем в составе.

Еще можно собрать такой сладкий набор самостоятельно. Лучше купить молочный шоколад от надежного производителя, желейные конфеты или суфле, вафли с хорошим составом, пастилу, зефир и мармелад. Можно еще добавить пряники и печенье — но без углеаммонийной соли в составе.

Дарья Гапионок