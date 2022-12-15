Дети, как правило, просто обожают сладкие наборы, которые обычно дарят на Новый год. Но насколько такой подарок будет безопасным для ребенка? Эксперты Роскачества проверили 22 набора конфет от разных производителей и пришли к неутешительному выводу: большинство из них вообще не стоит дарить малышам.

В целом уровень продукции специалисты определили как хороший, несмотря на некоторые замечания к органолептическим свойствам некоторых конфет. С микробиологическими показателями тоже все в порядке — в наборах не нашли ни кишечной палочки, ни плесени. Да и со сроком годности у наборов все оказалось в порядке.