Как быстро похудеть к лету: гастроэнтеролог назвала 7 простых шагов к стройной фигуре

Привести себя в форму к лету — одна из самых популярных «весенних» целей. Здесь важно соотносить свои желания с исходными данными. Если цель похудеть на 15–20 килограммов, то достигнуть ее за весну будет реально разве что с помощью экстремальных диет, после которых «ушедшие» килограммы неминуемо вернутся обратно.

Однако в целом весенних месяцев для подготовки тела к лету вполне хватит. В конце концов, оптимальная скорость сброса веса 3–4 килограмма в месяц, что в сумме совсем немало для впечатляющего преображения. Какие советы стоит взять на вооружение? Об этом «Доктору Питеру» рассказала Елена Манило, гастроэнтеролог, диетолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.