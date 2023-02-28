Эффект плацебо и еще 2 причины, почему глоток воды помогает нам успокоиться

1. Физиологическая

Глотка и гортань близко расположены, поэтому работа систем, которые управляют глотанием и дыханием, синхронизирована. Несколько глотков воды снижают, и довольно быстро, активность центра дыхания. Это происходит рефлекторно.

2. Переключение активности

Выпивая воду при стрессе, мы переключаемся с эмоциональной активности на физическую. Сам фокус внимания сдвигается. При этом мозг, запуская рефлексы глотания, перенаправляет нервные импульсы.

3. Эффект плацебо

Вода ассоциируется с успокоением. И если человек усвоил, что стакан воды помогает успокоиться, само это знание уже успокаивает.