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Эффект плацебо и еще 2 причины, почему глоток воды помогает нам успокоиться

Когда человека накрывают эмоции, он сильно переживает, ему обычно дают попить воды, чтобы успокоиться. И ведь работает же. Психолог объяснила, почему так происходит.

28 февраля 2023
почему дают воды, когда хотят успокоить
Источник:
iStockphoto

По словам клинического психолога Дарьи Яушевой, успокоительный эффект такого приема можно объяснить несколькими причинами. Специалист назвала 3 основные.

психология

Клинический психолог, схема-терапевт

1. Физиологическая

Глотка и гортань близко расположены, поэтому работа систем, которые управляют глотанием и дыханием, синхронизирована. Несколько глотков воды снижают, и довольно быстро, активность центра дыхания. Это происходит рефлекторно.

2. Переключение активности

Выпивая воду при стрессе, мы переключаемся с эмоциональной активности на физическую. Сам фокус внимания сдвигается. При этом мозг, запуская рефлексы глотания, перенаправляет нервные импульсы.

3. Эффект плацебо

Вода ассоциируется с успокоением. И если человек усвоил, что стакан воды помогает успокоиться, само это знание уже успокаивает.

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Как объясняет специалист, при стрессе у человека активизируется симпатическая нервная система — учащается дыхание, сердце начинает биться чаще. Глоток воды приводит к тому, что ритмы дыхания и сердца стабилизируются.

- Суть в том, что начинает работать парасимпатическая нервная система, которая связана с уравновешиванием процессов возбуждения и торможения. Когда дыхание восстанавливается, синхронно стабилизируется и сердечный ритм, — поясняет Дарья Яушева.

Почему помогает именно вода

Как объяснила психолог, вода в чистом виде  — это спасение от обезвоживания.

- Даже незначительная нехватка воды в организме может привести к тому, что увеличивается уровень кортизола — гормона стресса, снижается уровень гормона серотонина, который связан с ощущением радости и спокойствия, а также ухудшаются мыслительные процессы, — рассказала наш эксперт.

Автор текста:Анастасия Романова
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