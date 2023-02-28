Эффект плацебо и еще 2 причины, почему глоток воды помогает нам успокоиться

По словам клинического психолога Дарьи Яушевой, успокоительный эффект такого приема можно объяснить несколькими причинами. Специалист назвала 3 основные.
1. Физиологическая
Глотка и гортань близко расположены, поэтому работа систем, которые управляют глотанием и дыханием, синхронизирована. Несколько глотков воды снижают, и довольно быстро, активность центра дыхания. Это происходит рефлекторно.
2. Переключение активности
Выпивая воду при стрессе, мы переключаемся с эмоциональной активности на физическую. Сам фокус внимания сдвигается. При этом мозг, запуская рефлексы глотания, перенаправляет нервные импульсы.
3. Эффект плацебо
Вода ассоциируется с успокоением. И если человек усвоил, что стакан воды помогает успокоиться, само это знание уже успокаивает.
Как объясняет специалист, при стрессе у человека активизируется симпатическая нервная система — учащается дыхание, сердце начинает биться чаще. Глоток воды приводит к тому, что ритмы дыхания и сердца стабилизируются.
- Суть в том, что начинает работать парасимпатическая нервная система, которая связана с уравновешиванием процессов возбуждения и торможения. Когда дыхание восстанавливается, синхронно стабилизируется и сердечный ритм, — поясняет Дарья Яушева.
Почему помогает именно вода
Как объяснила психолог, вода в чистом виде — это спасение от обезвоживания.
- Даже незначительная нехватка воды в организме может привести к тому, что увеличивается уровень кортизола — гормона стресса, снижается уровень гормона серотонина, который связан с ощущением радости и спокойствия, а также ухудшаются мыслительные процессы, — рассказала наш эксперт.