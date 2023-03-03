Врач Ирышкин объяснил, как похудеть, чтобы кожа не обвисла

Мечта многих женщин — сбросить ненавистные лишние килограммы и выпустить наконец на волю ту стройную женщину, что под ними скрывается. На самом деле это вполне реально.

«Доктор Питер» рассказывал о чудесном преображении Натальи Мастерман, которая похудела на четыре десятка килограммов менее чем за год. При этом тело ее сейчас выглядит подтянутым и спортивным.

Неужели так просто худеть без последствий — обвисшей кожи, складок и растяжек? Мало кто в это верит, но что думают по этому поводу врачи?