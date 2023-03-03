Врач Ирышкин объяснил, как похудеть, чтобы кожа не обвисла

Мечта многих женщин — сбросить ненавистные лишние килограммы и выпустить наконец на волю ту стройную женщину, что под ними скрывается. На самом деле это вполне реально.
«Доктор Питер» рассказывал о чудесном преображении Натальи Мастерман, которая похудела на четыре десятка килограммов менее чем за год. При этом тело ее сейчас выглядит подтянутым и спортивным.
Неужели так просто худеть без последствий — обвисшей кожи, складок и растяжек? Мало кто в это верит, но что думают по этому поводу врачи?
Эндокринолог-диетолог компании How to Eat.
Как худеть правильно
— Снижение веса должно проходить строго под контролем лечащего врача, а то и сразу нескольких — диетолога, эндокринолога, кардиолога, гастроэнтеролога, сомнолога и фитнесс-тренера, — рассказывает врач Олег Ирышкин. — В первую очередь необходимо выстроить фундамент правильного питания — именно оно является основным фактором похудения. Помимо этого нужно запастись терпением — похудение должно проходить планомерно, без вреда для здоровья.
Врач объясняет, что правильно худеть со скоростью 0,5–1 кг в неделю.
— Важно не забывать про белок в рационе. Если его не будет хватать, теряется мышечная масса, которая необходима для равномерного снижения веса. Также поддерживать баланс белков необходимо для сохранения упругости и увлажненности кожи, — говорит эндокринолог. — На 1 кг массы тела рекомендуется потреблять не менее 0,8 грамма белка.
— Важно следить и за балансом калорий. Не стоит использовать программы питания, где калорийность меньше минимальной суточной нормы: для женщин это 1 100–1 300 ккал, для мужчин — 1 500–1 600 ккал, — отмечает эксперт. — Правда, если ваш вес — более 100 кг, подход к калорийности будет иной. Сначала рассчитывается количество калорий, потребляемых в сутки, и на их основе уменьшается калораж — не более, чем на 500–1 000 ккал.
При таком подходе к похудению вес будет снижаться постепенно и проблем с обвисшей кожей можно избежать.
— Чтобы сохранить тонус кожи, вводите не только кардионагрузки, но и силовые тренировки — так будет обеспечен крепкий мышечный корсет, — рекомендует Олег Ирышкин.
врач-косметолог, дерматовенеролог оздоровительного и спа-центра Verba Mayr
Как убрать обвисшую кожу
— Причиной появления дряблой и обвисшей кожи в результате похудения могут быть дефициты микроэлементов, витаминов, белка. В этот период эпидермис не должен их терять, ведь это наш строительный материал, — считает врач-косметолог, дерматовенеролог Светлана Амрахова. — Поэтому важная задача — начинать коррекцию фигуры с грамотными специалистами.
Что касается кабинета косметологии, то здесь хорошо работают как аппаратные, так и инъекционные методы, уточняет врач.
Мезотерапия с микроэлементами, аминокислотами, которые улучшают качество кожи благодаря восстановлению микроциркуляции, стимуляции синтеза коллагена и эластина.
Препараты для биоревитализации, то есть гиалуроновая кислота. Она не всем показана, но тоже хорошо работает на заполнение, на регенерацию коллагеновых эластиновых волокон там, где кожа потеряла свою упругость и появились глубокие заломы.
Стимуляторы коллагена: Radiesse, полимолочная кислота, препараты на основе гидроксиапатита кальция. Они хорошо стимулируют именно синтез коллагена и эластина.
— Но почва должна быть подготовлена, — предупреждает косметолог. — То есть предварительно нужно восстановить микроциркуляцию мезотерапией, восполнить дефицит, микроэлементы, аминокислоты, а потом уже использовать стимуляторы коллагена.
В аппаратной косметологии хорошо работает радиочастотный термолифтинг и ультразвуковой лифтинг.
— Эти две разные технологии как раз нацелены на уплотнение и компактизацию дермы той кожи, которая у нас обвисла, потеряла упругость и эластичность, — говорит Светлана Амрахова. — Перед аппаратной коррекцией я всегда стараюсь пациентов подготовить. Той же мезотерапией, стимуляторами коллагена. И через какое-то время, потому что так правильно, приглашаю человека на аппаратную косметологию. И тогда процедуры работают очень хорошо.