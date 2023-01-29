Не уступают в пользе овсянке: 20 исконно русских каш, которые незаслуженно забыли

Каша — универсальное блюдо, которое любят взрослые и дети. Однако если сейчас мы можем не есть ее неделями, то на Руси кашу готовили ежедневно, постоянно придумывали новые рецепты, чтобы было вкуснее и наваристее. Эксперты Роспотребнадзора рассказали о самых любимых кашах прошлых веков, которые сейчас, к сожалению, уже утратили свою популярность.

Балиха

Это каша из ячневой муки, которую едят с маслом или поджаренным салом. В старину ее часто готовили крестьяне.

Многие ошибочно полагают, что балиха неполезна. Но это глубокое заблуждение: каша богата микро-, макроэлементами и витаминами, которые так необходимы для нашего организма.

Белевская

Сладкая овсяная кашица с пряностями (бадьяном, корицей, кориандром, гвоздикой и лимонной цедрой).

Чтобы приготовить белевскую кашу, нужно:

в слегка подсоленной воде разварить овсяные хлопья до вязкой консистенции,

затем следует залить блюдо молоком, размешать,

довести до кипения,

отделить неразварившиеся твердые хлопья и вновь варить на медленном огне, все время помешивая.

Через 10–15 минут добавить сахар, а когда он разойдется, заправить пряностями, проварить еще 5–7 минут, влить сливки, размешать, снять с огня.