Бабушкины пирожки как зависимость: чем опасна еда «из детства»

Вряд ли вашим любимым блюдом в детстве была манная каша или рыбные котлеты. И в гости к бабушке вы бежали не за добавкой супа, а за чем-то «вкусненьким», фирменным блюдом, которое не мог повторить никто, как бы ни старался.
Блюда, которые напоминают о детстве, в каждой культуре, в каждой семье свои, могут вызывать у взрослого человека ностальгию и сентиментальные чувства. Эта еда ассоциируется с уютом и спокойствием. Неудивительно, что в стрессе рука так и тянется к пирожкам «как у бабушки». Психологи называют это «комфортной едой», которая помогает поднять настроение. А врачи предупреждают: удовольствие идет рука об руку с пищевой зависимостью.
Биолог, генетик, клинический психолог
«В детстве запоминается не манная каша и не брокколи, а какое-нибудь мороженое — то, чем утешали, то, что давали для повышения настроения, —
Но хорошо после такого перекуса будет только минут 15. Потом эмоциональное истощение вернется вместе с упадком сил. И появится желание есть все больше и больше вкусненького. Да, это зависимость. В данном случае — пищевая. Есть для повышения настроения — просто «убивать» свою нейромедиаторную систему.
«Когда мы едим что-то солено-жирное или сладко-жирное, у нас вырабатывается избыточное количество нейромедиаторов, серотонина или дофамина, — объясняет эксперт. — Но в большом количестве любое вещество, даже очень полезное, вредит. В результате человеку все время нужно повышать дозировку, чтобы получить этот эффект. Таким образом и развивается пищевая зависимость».
По словам эксперта, один из наиболее распространенных видов «комфортной еды» в России — это бабушкины пирожки. Но для современного человека — это иллюзия и самообман: выпечка, которая есть в продаже, вряд ли будет приготовлена из натуральных продуктов и по вкусу будет сильно отличаться от тех, которые на самом деле нам пекли бабушки.