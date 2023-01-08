Бабушкины пирожки как зависимость: чем опасна еда «из детства»

«В детстве запоминается не манная каша и не брокколи, а какое-нибудь мороженое — то, чем утешали, то, что давали для повышения настроения, — рассказала в эфире радио Sputnik биолог-генетик Ирина Мальцева. — Часто это искусственные продукты, которые содержат одновременно жир, сахар и соль. Они вызывают выработку дофамина или серотонина и на какой-то момент даже как бы обезболивают».

Но хорошо после такого перекуса будет только минут 15. Потом эмоциональное истощение вернется вместе с упадком сил. И появится желание есть все больше и больше вкусненького. Да, это зависимость. В данном случае — пищевая. Есть для повышения настроения — просто «убивать» свою нейромедиаторную систему.

«Когда мы едим что-то солено-жирное или сладко-жирное, у нас вырабатывается избыточное количество нейромедиаторов, серотонина или дофамина, — объясняет эксперт. — Но в большом количестве любое вещество, даже очень полезное, вредит. В результате человеку все время нужно повышать дозировку, чтобы получить этот эффект. Таким образом и развивается пищевая зависимость».

По словам эксперта, один из наиболее распространенных видов «комфортной еды» в России — это бабушкины пирожки. Но для современного человека — это иллюзия и самообман: выпечка, которая есть в продаже, вряд ли будет приготовлена из натуральных продуктов и по вкусу будет сильно отличаться от тех, которые на самом деле нам пекли бабушки.