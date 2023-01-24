Личный опыт: 28-летняя Наталья Мастерман рассказала и показала, как похудела на 40 кг

28-летняя Наталья Мастерман из американского города Такома буквально взорвала соцсети невероятной трансформацией. Менее чем за год она сбросила лишних 40 кг веса, не изматывая себя изнуряющими диетами.

Наталья призналась, что до того, как решиться на изменения в своей жизни, она никогда не задумывалась о том, что и когда ест. Так, в течение дня девушка могла питаться нормально, но вечером часто срывалась. Наталья называет это «эмоциональными зажорами».