Личный опыт: 28-летняя Наталья Мастерман рассказала и показала, как похудела на 40 кг

28-летняя Наталья Мастерман из американского города Такома буквально взорвала соцсети невероятной трансформацией. Менее чем за год она сбросила лишних 40 кг веса, не изматывая себя изнуряющими диетами.
Наталья призналась, что до того, как решиться на изменения в своей жизни, она никогда не задумывалась о том, что и когда ест. Так, в течение дня девушка могла питаться нормально, но вечером часто срывалась. Наталья называет это «эмоциональными зажорами».
«Днем я ела мало, а вечером набрасывалась на жирное и жареное, фастфуд, грызла шоколадное печенье пачками, за один раз могла „уничтожить“ до 6 тысяч килокалорий, —
«Волшебный пинок»
Наталья рассказала, что часто выкладывала фотографии в блоге и в какой-то момент стала регулярно получать комментарии и вопросы от хейтеров в стиле: «Давайте прекратим считать, что ожирение — это норма», «Когда ты уже купишь абонемент в спортзал?»
— Когда меня стали обзывать «толстухой», я упала духом, — вспоминает Наталья. — Я и правда была недовольна своим телом, чувствовала, что выгляжу не так, как хочу, особенно меня бесили толстый живот и жирные руки, но я каждый день говорила себе, что займусь этой проблемой завтра.
Как похудеть
— Сначала я решила, что попробую похудеть, но не буду переживать, если не получится, — говорит девушка. — Я не садилась на жесткие диеты, не изнуряла себя упражнениями, я начала с того, что пересмотрела свой рацион и стала наблюдать за изменениями.
Когда Наталья увидела результат, даже не самый очевидный для других, он ей очень понравился.
— Я внимательно следила за своим телом, оно хоть и не очень быстро, но менялось, и это меня вдохновляло, — рассказала Наталья. — В какой-то момент я просто поняла, что больше не смогу жить, как раньше, и готова забыть о своих вредных привычках раз и навсегда. И тогда худеть стала еще быстрее.
Впечатляющий результат
Менее, чем за год девушка сбросила 40 кг. Основные продукты в рационе Натальи сейчас — много белковой пищи, клетчатка, овощи и фрукты.
— Я заменила пиццу и чипсы на овсянку с фруктами и нежирное мясо с овощами. Я полностью изменила свои пищевые привычки. Иногда мне очень хочется сладкого, и я не отказываю себе, просто сокращаю калории в другие приемы пищи и съедаю печенье, рогалик или сладкий батончик, — объяснила она.
До того, как начать худеть, Наталья не ходила в спортзал и не занималась спортом. Сейчас она почти каждый день выполняет кардиотренировку или силовые упражнения.
— Мне нравится, что я могу носить бикини и не переживать, что выгляжу толстой, и вообще поход в магазин одежды для меня уже не стрессовое событие, — шутит девушка. — А что творилось в соцсетях, когда я выложила фото «до и после» похудения! Люди стали писать, что я могу гордиться собой и что я — настоящая «королева».
Будьте последовательными и не останавливайтесь
Мастерман советует всем, кто решился измениться и сбросить вес, быть терпеливыми и не останавливаться, даже если придется «начинать несколько раз».
— Чтобы добиться прогресса, вы должны осознать, что без дискомфорта в этом деле никак не обойтись, но надо найти в нем что-то мотивирующее, а не унизительное, — говорит Наталья. — Просто начните хоть с чего-то малого, а главное — осознавайте, для чего и куда вы идете, какими станете после.