Личный опыт: как без таблеток снизить давление на 20 единиц

Как снизить давление

Увеличить потребление калия

- Суточная норма калия — 4700 мг. Столько необходимо получать, если вам нужно снизить давление, — объясняет Лиза Афинская. — Чем больше калия вы едите, тем больше натрия вы теряете с мочой. Калий также помогает ослабить напряжение стенок сосудов, что способствует снижению давления. Калий в основном содержится во фруктах, сухофруктах, бобовых, овощах. Отличный источник калия — зеленые смузи. В одной порции — больше 1150 мг.

Важно: принимать калий в таблетках гипертоникам не стоит. Об этом ранее предупреждала кардиолог Анна Кореневич. Передозировка калия гораздо опаснее, чем его дефицит , который при этом встречается крайне редко.

Нормализовать питание

- Съедать 4-5 фруктов в день, а также 4-5 порций овощей в день. Это сделать легко, если обеды и ужины будут основаны на овощах. Фрукты добавляем к завтраку, десертам и перекусу. Добавляем также в рацион семена льна и чиа (перемолотые). Например, есть исследование, в котором подтверждено, что семена льна снизили давление у гипертоников на 9,4 пункта, — говорит диетолог.

• Исключить главные источники соли

- Я не настаиваю на ограничении соли в повседневном использовании , — рассказывает Лиза Афинская. — Но нужно исключить главные источники ее в рационе — чипсы, сосиски, фастфуд, готовые соусы и др. Если ограничивать соль (до ⅔ ч. л. в день), то давление еще больше снизится.

• Похудеть