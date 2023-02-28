Как быстро избавиться от изжоги: врач Жито назвал 5 простых способов

— Главное, что хочу донести: если изжога мучает вас продолжительное время, обратитесь за медицинской помощью! Это неприятное явление может говорить о наличии серьезного заболевания, — предупреждает эксперт.

Иногда изжога может появиться после «тяжелой» пищи: виноваты слишком жирные, жареные или соленые продукты. Если вы понимаете, что переели чего-то нехорошего и уже нет сил терпеть, то избавиться от неприятных ощущений можно следующими способами.

Выпить пищевой соды

Часто при изжоге хорошо помогает выпить половину чайной ложки пищевой соды. По своему составу это обычный раствор гидрокарбоната натрия (NaHCO3). Благодаря высокому рН сода действительно способна нейтрализовать кислую среду желудка. Ее нужно добавить в обычную питьевую воду, тщательно размешать и выпить.