Только не корочка хлеба: чем опасен народный метод против застрявшей в горле рыбьей кости

Врачи Ступинской областной клинической больницы в Подмосковье спасали 38-летнего мужчину, который во время еды случайно подавился рыбьей костью. Он обратился за помощью с жалобами на дискомфорт и острую боль в горле при глотании.
Выяснилось, что, подавившись, мужчина вспомнил о «народном методе» — есть хлеб и вызывать рвоту. Однако ничего не помогало. Как
По словам врача-оториноларинголога Ступинской больницы Ивана Комиссарова, «народные методы» избавляться от застрявшей в горле кости ни к чему хорошему не приведут. К примеру, в его практике был случай, который привел к абсцессу и образованию флегмоны шеи (острое разлитое гнойное воспаление — Прим. ред.) из-за застрявшего инородного тела.
— Из-за вмешательства пациента кость прошла глубоко в гортань и застряла в грушевидном синусе рядом с голосовыми складками. Инородное тело извлечено за 40 минут гортанными щипцами — длинным и изогнутым лор-инструментом. После того как кость удалили, пациент сразу же почувствовал облегчение, — рассказал Иван Комиссаров.
Сейчас, по словам медиков, мужчина чувствует себя хорошо — его уже выписали домой. Кстати, уже после него к ступинским врачам обратилась 40-летняя женщина с такой же проблемой. Правда, в ее случае кость застряла в корне языка, поэтому врачи справились с задачей намного быстрее.
А что делать?
Врачи напомнили, что если в горле застряло какое-то инородное тело, в том числе кость, не стоит проверять на себе народные способы — они могут усугубить ситуацию. Лучше и проще как можно быстрее обратиться за медпомощью.
Если просто подавился?
Анестезиолог-реаниматолог Мариинской больницы Екатерина Поликарпова рассказывала о правилах первой помощи, если рядом с вами человек подавился. Вот как она советовала действовать при попадании инородного предмета в дыхательные пути. Причем параллельно не забудьте вызвать скорую — пока один человек звонит, второй оказывает помощь.
Стимулируйте кашель, пока человек может сам кашлять. Наклоните его немного вперед, одновременно говоря: «Кашляй, откашливайся».
Если кашель не приносит облегчения, нанесите основанием ладони 5 отрывистых ударов по верхней части спины, снизу вверх. Но не хлопайте по плечам и не бейте кулаком по спине — удары кулаком могут только усугубить дело, протолкнув инородный предмет еще глубже. Придерживайте человека между лопаток, наклоните немного вперед и предупредите: «Сейчас буду бить по спине, откашливайся».
Если и удары по спине не помогли, у человека пропадает голос — применяйте прием Геймлиха. Эта простая методика позволяет быстро изменить давление в животе и грудной полости. Поставьте свою ногу между ног пострадавшего — на случай, если он начнет падать. Далее предупредите его: «Слушай меня, на счет 3 выдыхай». Затем обхватите человека сзади руками, найдите пупок и поставьте в это место кулак, наклоните пострадавшего немного вперед, сосчитайте громко до трех и резко надавите кулаком.