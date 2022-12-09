Только не корочка хлеба: чем опасен народный метод против застрявшей в горле рыбьей кости

Врачи Ступинской областной клинической больницы в Подмосковье спасали 38-летнего мужчину, который во время еды случайно подавился рыбьей костью. Он обратился за помощью с жалобами на дискомфорт и острую боль в горле при глотании.

Выяснилось, что, подавившись, мужчина вспомнил о «народном методе» — есть хлеб и вызывать рвоту. Однако ничего не помогало. Как рассказали в минздраве Московской области, после таких экспериментов кость, наоборот, прошла еще глубже, расцарапав мужчине горло изнутри . После боль только усилилась. В итоге пришлось обратиться к врачу.

По словам врача-оториноларинголога Ступинской больницы Ивана Комиссарова, «народные методы» избавляться от застрявшей в горле кости ни к чему хорошему не приведут. К примеру, в его практике был случай, который привел к абсцессу и образованию флегмоны шеи (острое разлитое гнойное воспаление — Прим. ред.) из-за застрявшего инородного тела.