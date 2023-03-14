Польза и вред минтая: кладезь витамина D и йода, но может навредить ЖКТ

Чем полезен минтай

В мясе минтая содержатся витамины группы В, в том числе фолиевая кислота (В9), витамин PP (в концентрации 4,6 мг на 100 граммов рыбы), который снижает уровень холестерина, способствует метаболизму жиров и помогает синтезировать гемоглобин и эритроциты. Также в рыбе присутствуют витамины А и С, которые необходимы для окислительно-восстановительных процессов. Из минералов в минтае больше всего содержится фтора, калия, кальция и фосфора.