Польза и вред минтая: кладезь витамина D и йода, но может навредить ЖКТ

Некоторые считают, что минтай — это рыба «низкого ранга», ее можно покупать разве что кошкам. На самом деле это совсем не так. Во-первых, минтай очень полезен. Во-вторых, эта рыба еще и вкусная. Мясо минтая достаточно нежное и мягкое, чуть суховатое, без резкого привкуса. Оно несколько сладковатое, напоминает крабовое мясо. Удобно разделывать, не содержит межмышечных костей, отлично подходит для любого вида блюд.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук
- Содержание жира в его мясе всего 1 грамм на 100 граммов продукта, а вот белков много — до 19 граммов. Калорийность филе минтая очень низкая — всего 70 ккал. Самая ценная часть рыбы — это печень. Витамин А, которого в печени минтая в полтора раза больше, чем в печени трески, необходим для поддержания хорошего зрения, иммунитета и обновления клеток, —
Чем полезен минтай
В мясе минтая содержатся витамины группы В, в том числе фолиевая кислота (В9), витамин PP (в концентрации 4,6 мг на 100 граммов рыбы), который снижает уровень холестерина, способствует метаболизму жиров и помогает синтезировать гемоглобин и эритроциты. Также в рыбе присутствуют витамины А и С, которые необходимы для окислительно-восстановительных процессов. Из минералов в минтае больше всего содержится фтора, калия, кальция и фосфора.
Еще одно неоспоримое достоинство минтая — высокое содержание йода. В связи с этим минтай можно использовать как вкусное и эффективное средство для профилактики заболеваний щитовидной железы. Кроме того, в его мясе присутствуют железо, сера, магний, цинк, которые необходимы для нормальной работы ЖКТ и иммунитета.
Заместитель директора по научной работе ВНИРО
– Следует добавить, что все тресковые, а к ним относится и минтай, богаты витаминами группы В и D. Но, безусловно, максимальное количество витамина D находится в печени минтая и трески. Так, 100 граммов печени минтая содержат 250 мкг витамина D – это колоссальная цифра, — говорит Елена Харенко.
Еще несколько полезных свойств этой дешевой рыбы:
способствует снижению уровня глюкозы и холестерина в крови,
улучшает состав крови, что особенно важно при анемии,
полезен для женщин, особенно при беременности и грудном вскармливании, так как является отличным источником железа и йода, которых так часто не хватает организму в этот период.
Кстати
Цена минтая ниже, чем трески, в силу большой разницы в объеме добычи: 1,7 млн тонн против 0,4 млн.
На добычу минтая также накладывается меньше ограничений. В стайках минтая практически нет других видов рыб, это делает его вылов более удобным и менее затратным.
Кому нельзя есть минтай
Несмотря на всю пользу, некоторым людям все же придется отказаться от минтая.
Так, например, тот факт, что минтай — нежирная рыба, можно отнести одновременно как к плюсам, так и к минусам. Дело в том, что как раз из-за того, что продукт постный, многие готовят его в панировке и кляре. А вот в таком виде рыбу никак нельзя отнести к разряду диетической.
Кроме того, икра минтая, при приготовлении которой используется соль, не рекомендуется людям, страдающим гипертонической болезнью, а также тем, у кого проблемы с желудком или кишечником. Не следует включать икру минтая в рацион в момент обострения и ремиссии язвенной болезни, гастродуоденитов и дискинезий желчевыводящих протоков.
Также ограничивать употребление минтая следует тем, кто страдает аллергией на рыбу и морепродукты.
Как выбрать минтай в магазине
Чаще всего минтай продается в замороженном виде. Следует обратить внимание на глазурь: она должна быть прозрачная, тонкая, полностью покрывать тушку рыбы.
Избегайте приобретать рыбу в непрозрачной глазури. Толстая корка льда говорит скорее о некачественном товаре. О нарушении температуры хранения может свидетельствовать «снег» внутри упаковки. Минтай редко подменяется другими видами, так как это одна из самых доступных по цене рыб.
Что касается филе минтая, то лучше всего покупать филе морской заморозки российского производства, так как оно было произведено и заморожено в море на борту или непосредственно после вылова на береговом заводе. Обычно эта информация указывается на упаковке. Такой продукт гарантирует отсутствие глазури и воды внутри, сохраняет все полезные свойства минтая.