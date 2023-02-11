«Беременным нельзя принимать лекарства, лучше лечиться травами и БАДами»

Безусловно, самолечение и бесконтрольный прием лекарственных препаратов недопустимы, тем более во время беременности. Однако, если возникает проблема со здоровьем, лечение будущей мамы должно проводиться вовремя и эффективно, и только врачом, знающим, какие именно лекарства безопасны в данный срок беременности. Если есть такая необходимость, могут быть рекомендованы и антибиотики, и лекарства из многих других групп. Назначать лечение может только врач.

Травы, несмотря на уверенность многих в их полной безопасности на любых сроках беременности, также имеют противопоказания и ограничения, в том числе могут вызывать аллергические реакции, повышать тонус матки и стать причиной выкидыша. Большую осторожность нужно соблюдать в приеме БАДов, потому что они зачастую не проходят необходимый контроль качества, могут содержать различные токсичные добавки.