За годы практики акушеры-гинекологи слышат от будущих мам множество нелепых утверждений, которые не имеют ничего общего с реальностью, но прочно засели в головах женщин. Зачастую вера в эти мифы и необоснованные запреты приводит к тому, что женщины рискуют своим здоровьем и здоровьем будущего малыша.
Разобраться в том, что правда, а что ложь, «Доктору Питеру» помогла Юлия Янчевская — врач акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог клиники «АБИА».
Врач акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог, врач УЗДССылка на сайте клиники
«Беременным нельзя принимать лекарства, лучше лечиться травами и БАДами»
Безусловно, самолечение и бесконтрольный прием лекарственных препаратов недопустимы, тем более во время беременности. Однако, если возникает проблема со здоровьем, лечение будущей мамы должно проводиться вовремя и эффективно, и только врачом, знающим, какие именно лекарства безопасны в данный срок беременности. Если есть такая необходимость, могут быть рекомендованы и антибиотики, и лекарства из многих других групп. Назначать лечение может только врач.
Травы, несмотря на уверенность многих в их полной безопасности на любых сроках беременности, также имеют противопоказания и ограничения, в том числе могут вызывать аллергические реакции, повышать тонус матки и стать причиной выкидыша. Большую осторожность нужно соблюдать в приеме БАДов, потому что они зачастую не проходят необходимый контроль качества, могут содержать различные токсичные добавки.
Поливитаминные комплексы должны иметь состав, подходящий для беременной. Вопрос о выборе комплекса необходимо обсудить с лечащим врачом. Например, большие дозировки витамина А обладают доказанным тератогенным эффектом (могут вызвать пороки развития плода), противопоказаны беременным и на этапе планирования зачатия.
«Беременной нельзя соблюдать диету, она должна «есть за двоих»
На самом деле врачи рекомендуют будущим мамам следовать определенным правилам питания, соблюдение которых будет способствовать нормальному набору веса при беременности и правильному развитию плода. Питание должно быть сбалансированным, полноценным, дробным — частым, 4–6 раз в день, небольшими порциями — содержать достаточное, но не избыточное количество питательных веществ, витаминов, воды и клетчатки.
Есть «за двоих» точно не стоит. Во второй половине беременности требуется также ограничение соли, исключение продуктов, вызывающих задержку жидкости, жирного, жареного. Не рекомендуются фаст-фуд, продукты, содержащие красители, ароматизаторы, аллергены.
Употребление большого количество сладкого, сдобы, кондитерских изделий ведет к большому набору веса, отекам, повышению сахара в крови, макросомии (формированию крупного плода), запорам, нарушениям функции желчного пузыря, кожному зуду у беременной, аллергическим заболеваниям новорожденного.
При наличии гестационного сахарного диабета, заболеваний ЖКТ или почек также требуется определенная диета, прописанная лечащим врачом. При исходном избытке веса при соблюдении диеты прибавка веса может быть совсем небольшой, и это отразится на течении беременности только положительно.
«При отеках или при многоводии нельзя пить воду, нужно ее резко ограничить»
Это очередной вредный миф, не имеющий под собой веских оснований. На самом деле вода, которую мы пьем, не увеличивает количество жидкости в тканях и в плодном пузыре. Беременная должна получать необходимое количество чистой питьевой воды (не менее 1 л в сутки), а вот сладкие, газированные напитки нужно исключить.
Обезвоживание организма, особенно летом, в период жары, может быть опасно. Развитие отеков у беременной может быть связано с нарушением диеты, с работой почек, может быть признаком развития позднего токсикоза (осложнения второй половины беременности) или несостоятельности венозных клапанов нижних конечностей.
Многоводие развивается в результате усиленной секреции жидкости плодными оболочками или обусловлено особенностями развития плода. В любом случае разбираться — задача лечащего врача, а сокращением выпитой жидкости эти проблемы не решаются.
«УЗИ вредно для плода, лучше его не делать»
При проведении УЗИ отсутствует воздействие ионизирующего излучения, это исследование сейчас считается самым безвредным для плода из возможных методов диагностики при беременности. Само же исследование — крайне информативно, и дает возможность врачу получить необходимые данные о течении беременности, ее сроке, количестве плодов, отсутствии пороков развития, расположении плаценты, ее структуре, кровотоке в маточно-плацентарном комплексе, длине шейки матки. Вся эта информация позволяет врачу правильно вести беременность, что улучшит ее исходы и предотвратит осложнения.
УЗИ в настоящее время рекомендуется проводить всем беременным в сроки 11–14 недель (1-й скрининг), в 19–22 недели (2-й скрининг) и в 3-м триместре по назначению врача. По индивидуальным показаниям УЗИ может быть рекомендовано чаще и повторно. А вот делать УЗИ «просто так», из любопытства, без назначения врача, в неоптимальные, неинформативные сроки действительно не рекомендуется.
«Беременной нельзя резко бросать курить, это вредно для плода»
Это очередной миф. Лучше, конечно, совсем не курить или бросить заранее, при планировании беременности. Но уж если так вышло, что беременная курила, то можно и нужно бросить курить. И если получается бросить сразу — это замечательно! Любое снижение количества выкуренных сигарет пойдет на пользу малышу, а полный отказ от курения — лучший вариант. То же самое касается и употребления алкоголя.
«Осмотр гинекологом на ранних сроках опасен, может быть выкидыш»
На самом деле осмотр в зеркалах, забор мазков и обследование, которое проводит врач, абсолютно безопасно для беременности. Шейка матки имеет длину до 4–5 см, поэтому забор мазков из канала шейки матки никаким образом не затрагивает беременность, которая находится в матке. Осмотр и обследование позволяют получить важную информацию, которая необходима для правильных назначений врача. Все это направлено только на улучшение исхода беременности.
«Беременной нельзя много двигаться, заниматься спортом, нужно больше лежать»
Ограничение физической активности показано только при определенных осложнениях в течение беременности: угроза выкидыша, предлежание плаценты, укорочение шейки матки, многоплодие. При нормальном течении беременности можно продолжать вести привычную активность, ограничив лишь ряд ее видов (поднятие тяжестей, интенсивные утомительные спортивные нагрузки).
Беременной рекомендуется ходить пешком, посещать бассейн, заниматься йогой, пилатесом, растяжкой. Если мало двигаться и «есть за двоих» — за период беременности произойдут атрофия мышц и набор лишнего веса. Все это приведет лишь к осложненному течению беременности и более тяжелым родам.
«Беременной нельзя лежать на животе»
Таких запретов нет! Нанести вред ребенку, лежа на животе, невозможно. Просто на больших сроках станет некомфортно лежать на животе, и вы сами выберете другую позу. Чаще это поза на боку, с использованием специальных подушек. Врачи, напротив, не рекомендуют на больших сроках лежать на спине. При длительном давлении беременной матки на брюшной отдел аорты снижается кровоснабжения головного мозга, и при резком вставании и притоке крови может случиться обморок у женщины.
«Беременной нельзя интим»
И это не так. Согласно принятым в настоящее время клиническим рекомендациям по ведению нормальной беременности, нет ограничений для половой жизни. Ваш лечащий врач может традиционно рекомендовать воздержаться от секса в самые ранние сроки (до завершения имплантации, в первые 6–8 недель) и в последний месяц перед родами, в сроки, критические по невынашиванию при предыдущих беременностях, то есть в сроки, когда были выкидыши раньше.
Безусловно, половая жизнь запрещена при угрозе выкидыша (кровянистых выделениях, отслойке плодного яйца, укорочении шейки матки). Но длительный запрет половой жизни при нормальном течении беременности не оправдан. В настоящее время нет никаких оснований утверждать, что это каким-то образом улучшило бы исход беременности. Навредить плоду или «напугать его» при сексе тоже невозможно.
«Беременной нельзя стричь и красить волосы, ногти»
Современные материалы, краски позволяют беременным оставаться красивыми и ухоженными и в этот период своей жизни. Нужно лишь проверять используемые материалы на отсутствие в них вредных компонентов — аммиака, формальдегида, толуола, резорцина, и воздержаться от проведения процедур на самых ранних сроках гестации. Для стрижки никаких ограничений нет!