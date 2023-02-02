Подобные тройни по-медицински называют монохориальными — дети абсолютно идентичны, три одинаковых пуповинки крепились к одной плаценте. Как рассказали врачи, у женщины уже есть двое старших детей — дочка и сын, а когда семья решилась на третьего, пол не загадывали. Каково же было удивление будущих родителей, что появится не один, а сразу трое.

О своей необычной беременности петербурженка узнала только на втором УЗИ — на первом было видно одно плодное яйцо, которое потом разделилось на три равные части.

— Хрупкая и изящная, с совсем небольшим животиком мама героически доносила беременность до 32 недель и двух дней. Далеко не самый плохой результат для тройни — они редко «досиживают» до 35 неделек, — добавляют специалисты Городского перинатального центра №1.

Роды принимали путем кесарева сечения, причем роженица все время была в сознании — под спинальной анестезией. По словам акушеров, сестренки появились на свет с весьма приличным для тройняшек весом — две девочки — по 1600 граммов, одна — 1700. Пока новорожденные и мама находятся под наблюдением врачей центра.