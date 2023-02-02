Подобные тройни по-медицински называют монохориальными — дети абсолютно идентичны, три одинаковых пуповинки крепились к одной плаценте. Как рассказали врачи, у женщины уже есть двое старших детей — дочка и сын, а когда семья решилась на третьего, пол не загадывали. Каково же было удивление будущих родителей, что появится не один, а сразу трое.
О своей необычной беременности петербурженка узнала только на втором УЗИ — на первом было видно одно плодное яйцо, которое потом разделилось на три равные части.
— Хрупкая и изящная, с совсем небольшим животиком мама героически доносила беременность до 32 недель и двух дней. Далеко не самый плохой результат для тройни — они редко «досиживают» до 35 неделек, —
Роды принимали путем кесарева сечения, причем роженица все время была в сознании — под спинальной анестезией. По словам акушеров, сестренки появились на свет с весьма приличным для тройняшек весом — две девочки — по 1600 граммов, одна — 1700. Пока новорожденные и мама находятся под наблюдением врачей центра.
Случай «из учебника»
Врачи говорят, что подобные истории как «из учебника» — случаются раз на 200 миллионов беременностей. Однако это уже не первая тройня близнецов в Петербурге за последние 3 месяца. В ноябре 2022 года в Родильном доме №10 на Тамбасова приняли похожие роды. И тоже на свет появились три миниатюрные девочки — две весили 1600 граммов, а одна — 2000.
Родила после шестого кесарева сечения
Накануне в Московском областном перинатальном центре женщина родила девятого ребенка после шестой операции кесарева сечения. Считается, что уже после первого кесарева сечения с каждой последующей беременностью у женщины растет риск разрыва матки. Но в этом случае все прошло успешно. Врачам даже удалось довести беременность до доношенного срока — на свет появился мальчик весом 3980 граммов.
В прошлом году сообщалось и о других необычных родах. Так, летом в Петербурге женщина смогла родить первенца в 56 лет — тоже с помощью кесарева сечения. Роды принимали в Родильном доме №10.
А в Омске 42-летняя женщина неожиданно родила третьего ребенка, не подозревая о беременности. Женщину доставили в стационар по скорой с подозрением на почечные колики — выяснилось, что это начались роды.
В Вологодской области 24-летняя женщина родила четвертую двойню подряд. Причем уточнялось, что никакого искусственного оплодотворения не было, а все роды проходили естественным путем.