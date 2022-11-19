Другие необычные роды

Этим летом петербурженка родила первенца в 56 лет. Роды принимали в той же «десятке». Женщина не могла долгое время забеременеть — в силу специфики работы, а потом еще возникли и сложности с женским здоровьем. Но ей удалось сделать серьезную операцию, восстановиться и наконец забеременеть. Ее сын появился на свет путем кесарева сечения. По словам врачей, малыш здоров, а сложностей во время родов не возникло.

Также летом 2022-го, но уже в Омске 42-летняя женщина неожиданно родила дочку, не подозревая о беременности. Женщину доставили в стационар по скорой с сильными болями в животе и подозрением на почечные колики. Но каково же было удивление врачей и самой пациентки, когда прямо в приемном покое у нее неожиданно начались роды. Как объясняла ситуацию сама роженица, проблем со здоровьем в течение 9 месяцев у нее не было, а отсутствие регулярного цикла она списывала на возраст. При этом новорожденная девочка стала уже третьим ребенком в семье. Действительно ли можно не заметить беременность, мнение гинеколога-эндокринолога читайте ЗДЕСЬ.

Еще один экстраординарный случай произошел в июле в Вологодской области. Молодая 24-летняя женщина родила четвертую двойню подряд. Как сообщали тогда в региональном правительстве, никакого искусственного оплодотворения не было, а все роды проходили естественным путем. Малыши родились доношенными и здоровыми.