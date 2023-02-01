Считается, что уже после первой операции кесарева сечения с каждой последующей беременностью у женщины растет риск разрыва матки. Жительница Подмосковья смогла родить после 6-й операции. Для врачей подобные случаи не частое явление. Как
— В результате кесарева сечения на матке остается рубец, и после каждой операции он истончается. При последующих беременностях возникает высокая вероятность разрыва матки, повышается риск развития кровотечения. В данном случае мы вели пациентку на всех этапах — от беременности до родоразрешения, — рассказала Ольга Серова, главный врач Московского областного перинатального центра.
Врачам удалось довести беременность женщины до доношенного срока. Несмотря на выраженный спаечный процесс на матке, шестая операция прошла успешно. В итоге на свет появился мальчик весом 3 980 граммов. По словам медиков, сейчас мама с сыном уже выписаны домой.
На днях в роддоме №10
Часто ли женщины просят сделать операцию, чтобы родить быстро и без боли, и чем чревато кесарево сечение без показаний, читайте ЗДЕСЬ.
Другие необычные роды
В конце прошлого года в той же «десятке» на улице Тамбасова женщина родила сразу трех идентичных близнецов — все девочки. По-медицински такие роды называют «монохориальная триамниотическая тройня». По словам врачей, о таком большинство из них читали разве что в специализированных материалах и ни разу не наблюдали на практике — это как редкий случай «из учебника». Сообщалось, что никаких рисков для здоровья у малышек не обнаружили.
Летом прошлого года петербурженка родила первенца в 56 лет с помощью кесарева сечения. Роды принимали снова в родильном доме №10. По словам врачей, мальчик родился здоровым, а сложностей во время родов не возникло.
Также летом 2022-го, но уже в Омске, 42-летняя женщина неожиданно родила дочку, не подозревая о беременности. Женщину доставили в стационар по скорой с сильными болями в животе и подозрением на почечные колики, но в приемном покое у нее неожиданно начались роды. Как объясняла потом ситуацию сама роженица, отсутствие регулярного цикла она списывала на возраст, а проблем со здоровьем в течение 9 месяцев не было. При этом новорожденная стала уже третьим ребенком в семье.
Еще один необычный случай был в прошлом году в Вологодской области. Молодая 24-летняя женщина родила четвертую двойню подряд. Как сообщали тогда медики, никакого искусственного оплодотворения не было, а все роды проходили естественным путем.