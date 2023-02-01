Считается, что уже после первой операции кесарева сечения с каждой последующей беременностью у женщины растет риск разрыва матки. Жительница Подмосковья смогла родить после 6-й операции. Для врачей подобные случаи не частое явление. Как рассказали в региональном минздраве, в Московском областном перинатальном центре за прошлый год приняли роды у 10 женщин, у которых в анамнезе было более 4 кесаревых сечений.

— В результате кесарева сечения на матке остается рубец, и после каждой операции он истончается. При последующих беременностях возникает высокая вероятность разрыва матки, повышается риск развития кровотечения. В данном случае мы вели пациентку на всех этапах — от беременности до родоразрешения, — рассказала Ольга Серова, главный врач Московского областного перинатального центра.

Врачам удалось довести беременность женщины до доношенного срока. Несмотря на выраженный спаечный процесс на матке, шестая операция прошла успешно. В итоге на свет появился мальчик весом 3 980 граммов. По словам медиков, сейчас мама с сыном уже выписаны домой.

На днях в роддоме №10 приняли роды у петербурженки, ставшей мамой в пятый раз . Все роды проходили с помощью кесарева сечения.

Часто ли женщины просят сделать операцию, чтобы родить быстро и без боли, и чем чревато кесарево сечение без показаний, читайте ЗДЕСЬ.