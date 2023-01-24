Гинекологи утверждают — для нормального течения беременности и правильного развития плода прибавка веса беременной женщины — это совершенно нормальное и ожидаемое явление. Нежелательна как недостаточная, так и избыточная прибавка веса. Недопустимы попытки беременной искусственно ограничивать набор веса или тем более худеть, пытаться снижать вес, соблюдая гипокалорийные диеты или интервальное питание, усиливая физические нагрузки сверх рекомендуемых врачом.
Это может привести к нарушению нормального течения беременности, гипотрофии и гипоксии плода, преждевременным родам, недостаточности плаценты и кровотока в фетоплацентарном комплексе, развитию функциональных нарушений в работе желудочно-кишечного тракта беременной, анемии, дефицитам белка и различных микронутриентов. Что же нужно знать о наборе веса будущей матери, «Доктору Питеру» рассказала акушер-гинеколог Юлия Янчевская.
Врач акушер-гинеколог высшей категории, гинеколог-эндокринолог, врач УЗД клиники АБИАЛичный сайт
Из чего складывается «добавочный» вес
За период беременности у женщины увеличивается вес матки с 50 г до 1-1,5 кг к концу беременности. Молочные железы «утяжеляются» примерно на 500 г. Плацента («детское место») весит к концу беременности около 500-600 г (до 700г) в норме.
К концу беременности объем амниотической жидкости (околоплодных вод) доходит в норме до 1-1,5 л. Объем крови, циркулирующей в сосудистом русле у беременной, увеличивается к концу 3-го триместра на 1,5-1,7 л.
Сам плод к моменту родов в норме весит в среднем 3,5 кг (от 2,7 до 4,0 кг), а в случае крупного плода — более 4 кг.
Жирок должен накапливаться
У каждой беременной постепенно происходит отложение дополнительной жировой ткани. Это физиологическое, совершенно нормальное явление, обеспечивающее оптимальное развитие плода, конечно, если у женщины правильное питание и присутствует физическая активность. В норме это может дать лишние 3-4 кг в зависимости от исходного веса. Нежелательны как избыточные жировые отложения, так и недостаточные.
Но помимо жира задерживается и вода. Задержка жидкости в тканях беременной женщины — до 1,5-2,8 кг. Ткани будущей мамы в принципе склонны к задержке воды, отечности. Особенно это выражено в 3-м триместре. При несоблюдении рекомендаций по питанию, употреблении сладкого, соленого, острого, жирной пищи — отечность и соответственно вес будут нарастать с опережением ожидаемой прибавки веса.
Как посчитать, сколько можно прибавить
Если мы произведем подсчет, то увидим, что совершенно нормальной и ожидаемой прибавкой веса у беременной к моменту родов можно считать 12-16 кг. Существуют приблизительные нормы набора веса, которые зависят от исходного индекса массы тела.
Для женщин с исходным дефицитом массы тела (ИМТ менее 18) — нормальной считается прибавка массы 12,5-18 кг.
При нормальном ИМТ (18 — 24,9) — 11,5-16 кг.
При избытке массы тела (ИМТ 25 — 29,9) — 7-11,5 кг.
При ожирении (ИМТ более 30) — 5-9 кг, при выраженном ожирении — нормальной будет считаться прибавка массы даже менее 5 кг за беременность.
Откуда еще берутся «лишние» килограммы
При наличии многоплодия, многоводия или крупного плода ожидаемая прибавка веса будет больше средних нормативов. При двойне нормальной прибавкой считается в среднем 16-21 кг.
Вес набирается неравномерно: в первой половине беременности женщина в среднем прибавляет около 40%, оставшиеся 60% — во второй половине беременности. В первом триместре беременности может вообще не быть прибавки веса или даже наблюдается потеря веса при выраженном раннем токсикозе беременных.
А может быть и триста, а может — полкило!
Во второй половине беременности прибавка происходит более активно. В норме она должна происходить относительно плавно, без резких скачков, по 250-300 г в неделю, а в третьем триместре — даже по 400-500 г в неделю. Перед самыми родами набор веса, как правило, приостанавливается. Безусловно, все эти нормы — ориентировочные и приблизительные, надо делать исключение на индивидуальные особенности женщины.
Если выше нормы: что делает врач
При анализе динамики набора веса врач должен учитывать различные нюансы и особенности конкретной женщины. Резкий и быстрый набор может свидетельствовать о задержке жидкости в тканях, появлении так называемых «скрытых» отеков, начале развития позднего токсикоза беременных или о развитии многоводия (избыточном накоплении жидкости в плодном пузыре). Для того чтобы разобраться в причинах, врач акушер-гинеколог помимо взвешивания измеряет живот беременной, оценивает цифры артериального давления, анализ мочи (на наличие белка и сахара), данные УЗИ.
Взвешивание беременной нужно производить регулярно, желательно в одно и то же время (утром), после опорожнения мочевого пузыря и кишечника, примерно в одной и той же одежде.
Как правильно питаться, чтоб не наесть лишнего
Питание беременной должно быть дробным, 4-6 раз в день, небольшими порциями. Рацион необходимо сбалансировать, чтобы в нем было достаточно основных компонентов, белков, жиров и углеводов. В первой половине беременности — суточный рацион должен включать около 200 г мяса, птицы или рыбы, не менее 500 г молочных и кисло-молочных продуктов, 20 г сыра, 1 яйцо, 500-600 г овощей, 200-300 г фруктов или ягод.
Во второй половине беременности нужно снижать количество углеводов и повышать содержание белка в рационе, исключить продукты, провоцирующие задержку жидкости в тканях и раздражающе действующих на почки, желудочно-кишечный тракт, ограничить жирное, соленое, острое, копченое.
Недопустимо полностью прекращать или резко ограничивать физическую активность при беременности, за исключением случаев медицинских противопоказаний.
Следим за весом
Но нельзя и полностью игнорировать избыточный набор массы, списывая все на свое «беременное состояние». При избыточном, патологическом наборе веса требуется ведение беременности у грамотного акушера-гинеколога, консультация эндокринолога, выявление и коррекция возможных нарушений жирового и углеводного обмена, позднего токсикоза беременных. Обязательно соблюдение беременной рекомендуемого образа жизни, режима дня, индивидуальных советов по питанию и лечению.