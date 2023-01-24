Гинекологи утверждают — для нормального течения беременности и правильного развития плода прибавка веса беременной женщины — это совершенно нормальное и ожидаемое явление. Нежелательна как недостаточная, так и избыточная прибавка веса. Недопустимы попытки беременной искусственно ограничивать набор веса или тем более худеть, пытаться снижать вес, соблюдая гипокалорийные диеты или интервальное питание, усиливая физические нагрузки сверх рекомендуемых врачом.

Это может привести к нарушению нормального течения беременности, гипотрофии и гипоксии плода, преждевременным родам, недостаточности плаценты и кровотока в фетоплацентарном комплексе, развитию функциональных нарушений в работе желудочно-кишечного тракта беременной, анемии, дефицитам белка и различных микронутриентов. Что же нужно знать о наборе веса будущей матери, «Доктору Питеру» рассказала акушер-гинеколог Юлия Янчевская.