Что лучше — прокладки…

— Прокладки — самые безопасные средства гигиены во время месячных, — считает врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Хотя время от времени появляются «страшилки» про канцерогены в составе этих средств, но всерьез относиться к ним нельзя.

Прокладка состоит из нескольких слоев нетканого материала из полиэтилена/полипропилена, полимерной пены, уточняет доктор.

— Использование прокладок не приводит к онкологии, не влияет на репродуктивную функцию (не приводит к бесплодию) и не вызывает мутации! Да, бывают аллергические реакции, но это крайне редко, в виде покраснения — эритемы, — говорит гинеколог.

К несомненным плюсам прокладок можно отнести то, что их можно использовать во время сна, отмечает врач.