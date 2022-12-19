Выбор средств для гигиены во время месячных сейчас очень богат — появились даже менструальные чаши и менструальные трусы. Но главная битва все же ведется между теми, кто выбирает исключительно тампоны или только прокладки. Свой вердикт в этом споре выносит гинеколог.
акушер-гинеколог, врач высшей категории семейной клиники «Роддом на Фурштатской»Личный сайт
Что лучше — прокладки…
— Прокладки — самые безопасные средства гигиены во время месячных, — считает врач-гинеколог Юлия Вербовая. — Хотя время от времени появляются «страшилки» про канцерогены в составе этих средств, но всерьез относиться к ним нельзя.
Прокладка состоит из нескольких слоев нетканого материала из полиэтилена/полипропилена, полимерной пены, уточняет доктор.
— Использование прокладок не приводит к онкологии, не влияет на репродуктивную функцию (не приводит к бесплодию) и не вызывает мутации! Да, бывают аллергические реакции, но это крайне редко, в виде покраснения — эритемы, — говорит гинеколог.
К несомненным плюсам прокладок можно отнести то, что их можно использовать во время сна, отмечает врач.
— Минус прокладок — при обильных выделениях прокладка может «не справиться», может быть чувство прения в жару, она может склеиваться и собираться, — говорит Юлия Вербовая.
…или тампоны
— Тампоны считаются самыми удобными средствами гигиены во время месячных, их можно применять во время купания в водоеме или плавания в бассейне, но они по факту оказываются более опасными, так как при их неправильном использовании могут создаться условия для всасывания токсинов бактерий. Как следствие — вероятно развитие такого состояния, как синдром токсического шока (СТШ). Случается он очень редко, но про это надо знать!
Как безопасно пользоваться тампонами
Важно вымыть руки с мылом перед проведением любых гигиенических процедур в интимной зоне.
Использовать тампоны только во время месячных. Обильные творожистые, желтые или другие выделения — это повод показаться врачу, а не вставлять тампон.
Менять тампоны надо каждые 4-6 часов и никогда не использовать их более 8 часов подряд.
Не рекомендую пользоваться тампоном на ночь (лучше применять прокладку).
Ранее гинеколог рассказала «Доктору Питеру», чем можно заменить гигиенические прокладки без вреда для здоровья и как пользоваться менструальной чашей, чтобы не навредить здоровью.