Как бросить курить

«Бросить курить проще простого — я сам это делал десятки раз». Эту знаменитую фразу о том, как избавиться от вредной привычки, приписывают Марку Твену. На самом деле писатель лишь признавался, что бросал курить время от времени, и однажды даже в течение нескольких месяцев, чтобы доказать, что он не раб своих привычек.

Но далеко не каждый способен бросить курить вот так запросто — хотя бы на какое-то время. Уже через несколько часов без сигареты заядлый курильщик может почувствовать слабость и недомогание, вялость, головокружение.