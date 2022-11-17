Ежегодно в третий четверг ноября отмечается Международный день отказа от курения, установленный Американским онкологическим обществом. В 2022 году он выпал на 17-е число.
Врачи всего мира в этот день призывают курильщиков задуматься — не стоит ли затушить сигарету именно сегодня. Ведь эта пагубная привычка не только приближает старость, но и становится причиной развития очень серьезных заболеваний — таких как инсульт, рак легких, болезни сердца.
Что будет, если бросить курить
Отказ даже от одной выкуренной сигареты полезен для здоровья, уверены медики и ученые. А если бросить курить раз и навсегда, то полученные преимущества для здоровья переоценить невозможно. Польза для организма отмечается уже спустя несколько минут после выкуривания последней сигареты — частота сердечных сокращений и артериальное давление начинают снижаться. Всего через 12 часов без сигарет из организма выводится избыток угарного газа. Его уровень возвращается к норме, а уровень кислорода в организме увеличивается.
Если говорить масштабно, отказ от курения продлевает жизнь людей в среднем почти на 5 лет — на 4,81 года,
Как бросить курить
«Бросить курить проще простого — я сам это делал десятки раз». Эту знаменитую фразу о том, как избавиться от вредной привычки, приписывают Марку Твену. На самом деле писатель лишь признавался, что бросал курить время от времени, и однажды даже в течение нескольких месяцев, чтобы доказать, что он не раб своих привычек.
Но далеко не каждый способен бросить курить вот так запросто — хотя бы на какое-то время. Уже через несколько часов без сигареты заядлый курильщик может почувствовать слабость и недомогание, вялость, головокружение.
Исследователи составили
Тест Фагерстрема
Что произойдет с организмом после отказа от сигарет
Через день падает кровяное давление, что снижает риск сердечного приступа и развития болезней сердца. Повышается уровень кислорода в крови, а физические нагрузки переносятся гораздо легче.
Через 2 дня обостряется обоняние, вкусовые ощущения изменяются в лучшую строну.
Через 3 дня никотин полностью выйдет из организма.
Через месяц улучшится функциях легких и физическая выносливость, появится тяга к бегу.
Через 2-3 месяца улучшится кровообращение.
Через год риск ишемической болезни сердца снизится вдвое.
Через 5 лет снизится риск инсульта, при этом риск инсульта продолжит снижаться в следующие десять лет.
Через 10 лет шансы заболеть раком легких и умереть примерно вдвое меньше по сравнению с теми, кто продолжает курить.
Через 15-20 лет риск развития рака легких и поджелудочной железы снизится до того же уровня, что и у некурящих.