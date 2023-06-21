Питание, вода и активность: что необходимо изменить в жизни людям с заболеваниями сердца и сосудов

Лишний вес и уж тем более ожирение, а также низкий уровень физической активности — одни из важных факторов риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Диабет и сам по себе серьезно повышает риски проблем с сердцем, в том числе инфарктов.
Важно изменить весь образ жизни и питание, чтобы помочь себе. Как это сделать, «Доктору Питеру» рассказал врач-кардиолог, терапевт высшей категории Виталий Баклаков.
Проблема в нездоровом питании
Некоторые пищевые пристрастия: злоупотребление поваренной солью, копченостями, соленьями, консервами, чрезмерная питьевая нагрузка (более 2,5 литра жидкости в сутки с учетом чая, кофе, соков, молока, супов), злоупотребление кофе (более 5 чашек в день) и крепким чаем могут быть причиной повышения артериального давления, появления отеков даже у людей без сердечно-сосудистых заболеваний. Что уж говорить о тех, у кого уже установлены диагнозы, связанные с работой сердца.
Остановимся на основных особенностях питания для людей с ишемической болезнью сердца, артериальной гипертензией или сердечной недостаточностью.
В чем соль?
Поваренная соль способствует задержке жидкости в организме, это повышает объем циркулирующей крови и нагрузку на сердце. Из-за этого сердечная недостаточность может только прогрессировать. Натрий, накапливаясь в сосудистой стенке, приводит к ее отеку, повышению сосудистой жесткости, диаметр сосуда уменьшается, и, как следствие, повышается артериальное давление.
Натрий повышает чувствительность адреналиновых рецепторов, расположенных в сосудистой стенке, к влиянию гормонов — адреналина, норадреналина, что приводит к спазму артерий и повышению артериального давления. Суточная норма поваренной соли — 3-4 грамма, это неполная чайная ложка. Половину этой нормы мы получаем с продуктами, готовыми к употреблению: хлебом, сыром, колбасой, полуфабрикатами и т.д. Таким образом, можно добавлять в пищу лишь ½ чайной ложки.
Как есть меньше соли?
Не держать солонку на обеденном столе.
Не покупать и избегать употребления консервированных продуктов и полуфабрикатов.
При приготовлении пищи ограничивать использование соли, вместо нее добавлять различные специи, пряности, зелень, приправы, использовать для придания вкуса лимонный сок, уксус (винный, яблочный).
Не покупать еду в заведениях быстрого питания, фастфуд и готовые завтраки (лапшу, картофельное пюре, супы).
Употреблять больше свежих фруктов и овощей (со временем вы начнете чувствовать, как много лишней соли добавляется в готовые продукты и полуфабрикаты).
Готовить свежее мясо и рыбу, не досаливая их. В них изначально содержится достаточное количество соли.
Лишняя жидкость в организме затрудняет работу сердца
Суточная норма жидкости — 30 мл на 1 кг веса взрослого человека. То есть, если человек весит 70 килограммов, он за сутки должен получить 2000-2100 мл жидкости с учетом просто воды, чая, кофе, напитков, соков, молока, первого блюда (1/2 объема тарелки), фруктов и овощей.
Люди, страдающие сердечной недостаточностью, особенно в период ее декомпенсации, должны ограничивать объем жидкости до 1300-1500 мл в сутки. Часто их беспокоит сухость во рту, это ощущение — симптом сердечной недостаточности и не говорит о недостатке жидкости в организме.
Как бороться с ощущением сухости во рту?
Пить маленькими глотками, медленно.
Добавлять в воду дольку лимона.
Подержать во рту замороженную ягоду, дольку мандарина, кусочек льда.
Поможет частая чистка зубов.
Не пить кофе, алкоголь — они усиливают ощущение сухости во рту.
Контролировать употребление алкоголя
У многих людей употребление алкоголя в небольших дозах не приводит к каким-либо проблемам. Некоторые эксперты считают, что бокал (200 мл) красного сухого вина в день помогает замедлить накопление «плохого» холестерина в стенках артерий и увеличивает количество «хорошего» холестерина в крови. Но если ваш лечащий врач рекомендовал вам полностью отказаться от алкоголя, то, конечно, вам его употреблять нельзя.
Причинами для этого могут стать прием препаратов, несовместимых с алкоголем, заболевания сердца, которые могут возникать и прогрессировать при употреблении алкоголя, — аритмия, кардиомиопатия. Поэтому всегда спрашивайте своего лечащего врача о возможности употребления алкоголя — какого, как часто, в каком объеме.
Контроль холестерина в пище
Высокий уровень общего холестерина и особенно «плохого» холестерина (липопротеиды низкой плотности — ЛПНП) считается одним из главных факторов развития и прогрессирования атеросклероза, что является причиной возникновения ишемической болезни сердца.
С пищей в организм поступает до 30% холестерина, остальная его часть синтезируется самим организмом. Тем не менее всем, а тем более людям с ишемической и гипертонической болезнью, сердечной недостаточностью, сахарным диабетом следует придерживаться следующих правил питания:
в меню должны преобладать полезные продукты: цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, фрукты и овощи, рис (бурый, коричневый), макароны из твердых сортов пшеницы (1-2 раза в неделю), говядина, курица, индейка без кожи, молочные продукты с низким содержанием жира (1-2%), сверхлегкий мягкий сыр;
необходимы полезные жирные кислоты омега-3, которые содержатся в рыбе, особенно северных морей (скумбрия, сардина, форель, лосось, сельдь), морепродуктах, растительных маслах (льняное, кунжутное, оливковое, подсолнечное);
максимально ограничить жареные и соленые продукты, колбасы, сосиски, чипсы, сладкие газированные напитки.
«Срезать» легкие углеводы
Для людей, страдающих избыточным весом и ожирением, необходимо максимально ограничить употребление продуктов, содержащих легкоусвояемые углеводы: сахар, хлеб из пшеничной муки, кондитерские изделия, мороженое, белый рис, макароны, картофель в виде пюре, овсяные каши быстрого приготовления, сладкие соки и напитки.
Большое значение имеют и способы приготовления здоровой пищи
Можно использовать «здоровые» продукты питания, но в процессе неправильного приготовления все полезное мы рискуем потерять или даже принести вред организму. Каких правил надо придерживаться?
Ограничить интенсивную жарку, в том числе во фритюре. Предпочесть приготовление на пару, варку, запекание, тушение. Если применяется жарка на гриле, то не допускать образования подгорания продукта, удалять подгоревшие фрагменты.
При варке овощей использовать как можно меньше воды, избегать избыточной варки.
Обработка в микроволновой печи с использованием пара — ценная альтернатива обычной варке, позволяющая сохранить витамины и микроэлементы.
Вопросы физической активности
Регулярные физические нагрузки помогают существенно снизить факторы риска развития и прогрессирования ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, сахарного диабета.
Человек всегда в подходящем возрасте для занятий физкультурой. Мышца сердца, с позиции механики, мало чем отличается от другой скелетной мышцы. При правильной и регулярной ее тренировке она прослужит вам очень долго.
Для людей, страдающих артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, сердечной недостаточностью или сахарным диабетом, оптимальными видами физической нагрузки будут скандинавская ходьба, лыжи зимой, плавание, аэробика.
Физическая активность приносит таким больным значимое улучшение здоровья и качества жизни, кроме того, выработка эндорфинов при этом помогает бороться с депрессией.
Физические нагрузки по длительности вначале могут не превышать 5-10 минут. Постепенно, в течение 3-4 недель, их продолжительность нужно увеличить до 30-40 минут за тренировку, то есть каждую новую неделю время тренировки увеличивать на 5-10 минут.
Следить за самочувствием
При любой физической нагрузке нельзя допускать неприятных ощущений в области сердца, учащенного сердцебиения и одышки, то есть вы должны знать свой уровень физической подготовки. При физической нагрузке пульс не должен увеличиваться более чем на 30 ударов в минуту. Ее интенсивность должна быть такой, чтобы можно было поддерживать разговор. Ею следует заниматься спустя 2 часа после приема пищи и медикаментов. Подходящий режим нагрузок — до 4 раз в неделю.
Что касается пожилых пациентов (в возрасте старше 65 лет), то им следует избегать бездеятельности и стараться быть физически активными. Главное — регулярность нагрузки, нельзя пропустить один день с расчетом «Завтра буду гулять два часа».
В случае появления болей в груди, одышки во время привычной прогулки, а также других признаков недомогания (головокружения, учащенного сердцебиения) необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.