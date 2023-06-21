Питание, вода и активность: что необходимо изменить в жизни людям с заболеваниями сердца и сосудов

При любой физической нагрузке нельзя допускать неприятных ощущений в области сердца, учащенного сердцебиения и одышки , то есть вы должны знать свой уровень физической подготовки. При физической нагрузке пульс не должен увеличиваться более чем на 30 ударов в минуту. Ее интенсивность должна быть такой, чтобы можно было поддерживать разговор. Ею следует заниматься спустя 2 часа после приема пищи и медикаментов. Подходящий режим нагрузок — до 4 раз в неделю.