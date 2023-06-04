Еда как статины: 5 лучших завтраков для снижения холестерина

Известно, что ими нельзя злоупотреблять, что в одном яйце содержится суточная норма холестерина, но диетолог утверждает, что все не так страшно и 3-4 яйца в неделю не навредят, если только вам не запретил их врач. На завтрак приготовьте омлет, глазунью или яйцо пашот.