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Еда как статины: 5 лучших завтраков для снижения холестерина

Диета может сыграть важную роль в лечении гиперхолестеринемии. Известно, что многие продукты обладают антихолестериновыми свойствами, то есть помогают ускорить процесс расщепления избытков этого соединения.

4 июня 20231
Еда как статины: 5 лучших завтраков для снижения холестерина
Источник:
IStockphoto

Повышенный холестерин нельзя оставлять без внимания и лечения, это не обсуждается. Если речь идет о риске атеросклероза, врачи в таком случае назначают статины, которые с этого момента, как правило, придется пить пожизненно, чтобы процесс разрушения сосудов не прогрессировал. А еще посоветуют вести активный образ жизни и придерживаться диеты — исключить продукты, которые повышают уровень «плохого» холестерина.

Диетологи добавляют: важно не только что-то исключить, но и добавить продукты с низким содержанием насыщенных жиров и трансжиров,

«Особое внимание нужно уделить растворимой клетчатке и полиненасыщенным жирам», — утверждает врач-диетолог Ричард Эллисон.

Эксперт назвала пять блюд, которые идеально подойдут для завтрака и помогут снизить холестерин.

Овсянка

Самый оптимальный вариант. В ней много растворимой клетчатки. Если не любите «пустую» кашу, добавьте в нее немного свежих фруктов, орехов или корицу.

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Яйца

Известно, что ими нельзя злоупотреблять, что в одном яйце содержится суточная норма холестерина, но диетолог утверждает, что все не так страшно и 3-4 яйца в неделю не навредят, если только вам не запретил их врач. На завтрак приготовьте омлет, глазунью или яйцо пашот.

«В крайнем случае можно есть только яичный белок, в котором нет холестерина, — говорит эксперт. — Но не забывайте, что в желтке помимо этого соединения есть еще множество полезных веществ: витамины А, Е, лецитин, холин».

Греческий йогурт

Это вариант для тех, кто предпочитает легкие завтраки. По словам доктора Эллисон, в греческом йогурте много белка и меньше жира по сравнению с обычным йогуртом. Врач советует выбирать йогурт без добавок и самостоятельно добавлять в него свежие фрукты или мед.

Цельнозерновые тосты

В отличие от белого хлеба, в цельнозерновом больше клетчатки, а значит, он лучше насыщает. Отличным дополнением к тосту станет авокадо или нежирный сливочный сыр.

Смузи

В России это пока не самый популярный формат завтрака, но диетологи называют его «отличным способом получить разнообразные питательные вещества за один прием пищи». Основой может стать обезжиренное молоко или йогурт, к которым добавляют свежие или замороженные фрукты, шпинат и семена чиа.

Автор текста:Ирина Себелева
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