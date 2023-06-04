Еда как статины: 5 лучших завтраков для снижения холестерина

Повышенный холестерин нельзя оставлять без внимания и лечения, это не обсуждается. Если речь идет о риске атеросклероза, врачи в таком случае назначают статины, которые с этого момента, как правило, придется пить пожизненно, чтобы процесс разрушения сосудов не прогрессировал. А еще посоветуют вести активный образ жизни и придерживаться диеты — исключить продукты, которые повышают уровень «плохого» холестерина.
Диетологи добавляют: важно не только что-то исключить, но и добавить продукты с низким содержанием насыщенных жиров и трансжиров,
«Особое внимание нужно уделить растворимой клетчатке и полиненасыщенным жирам», —
Эксперт назвала пять блюд, которые идеально подойдут для завтрака и помогут снизить холестерин.
Овсянка
Самый оптимальный вариант. В ней много растворимой клетчатки. Если не любите «пустую» кашу, добавьте в нее немного свежих фруктов, орехов или корицу.
Яйца
Известно, что ими нельзя злоупотреблять, что в одном яйце содержится суточная норма холестерина, но диетолог утверждает, что все не так страшно и 3-4 яйца в неделю не навредят, если только вам не запретил их врач. На завтрак приготовьте омлет, глазунью или яйцо пашот.
«В крайнем случае можно есть только яичный белок, в котором нет холестерина, — говорит эксперт. — Но не забывайте, что в желтке помимо этого соединения есть еще множество полезных веществ: витамины А, Е, лецитин, холин».
Греческий йогурт
Это вариант для тех, кто предпочитает легкие завтраки. По словам доктора Эллисон, в греческом йогурте много белка и меньше жира по сравнению с обычным йогуртом. Врач советует выбирать йогурт без добавок и самостоятельно добавлять в него свежие фрукты или мед.
Цельнозерновые тосты
В отличие от белого хлеба, в цельнозерновом больше клетчатки, а значит, он лучше насыщает. Отличным дополнением к тосту станет авокадо или нежирный сливочный сыр.
Смузи
В России это пока не самый популярный формат завтрака, но диетологи называют его «отличным способом получить разнообразные питательные вещества за один прием пищи». Основой может стать обезжиренное молоко или йогурт, к которым добавляют свежие или замороженные фрукты, шпинат и семена чиа.