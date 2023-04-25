7 важных правил для вашего завтрака, которые точно помогут похудеть

Завтрак — один из самых важных моментов дня, который заряжает вас энергией. Особенно важен завтрак для худеющих: если ты утолил голод с утра, соблазн переесть во время других приемов пищи будет уже меньше.
Конечно, чтобы сбросить вес и остаться здоровым, важно завтракать правильно. Вот 7 советов, которые помогут вам сбросить лишний вес и обуздать свой аппетит:
Откажитесь от булочек на завтрак
Есть теория, будто бы сладкое нужно есть непременно в первой половине дня и тогда, мол, не потолстеешь. Однако мы толстеем от переизбытка калорий, а не от конкретных продуктов или времени приема пищи. Кроме того, булочки и пончики на завтрак — не самая удачная идея. Добавленный сахар в этих лакомствах на голодный желудок провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови и снижение уровня энергии, что может привести к нездоровой тяге к сладкому в течение остального дня.
Завтракайте в одно и то же время
Стараться выдерживать режим питания — очень полезная и важная привычка для вашего пищеварения. Кроме того, это поможет вам есть так, чтобы не чувствовать себя голодным из-за слишком раннего завтрака.
Не ешьте на завтрак соленое
Если вы любитель утром побаловать себя бутербродами с солеными огурцами и колбасой, вам будет не так просто сбросить лишний вес. Дело в том, что еда с большим количеством соли пробуждает аппетит, в итоге позавтракаете вы куда более плотно, чем планировали.
Налегайте на белок
А вот белковая пища на завтрак поможет вам быть сытым до обеда. Кроме того, этот элемент необходим для мышц. Белок замедляет пищеварение и помогает удерживать стабильный уровень сахара в крови. Съешьте творог, яйца, греческий йогурт, сделайте тост с лососем — и тогда предотвратите провалы энергии и вряд ли сорветесь на сладкое и рафинированные углеводы в течение дня.
Пейте воду до завтрака
Вы наверняка слышали подобные советы, но если до сих пор пренебрегаете ими, то зря. Стакан воды с утра поможет вам проснуться, почувствовать себя более энергичным и позволит не переесть за завтраком.
Добавьте продукты с клетчаткой
Если вы хотите терять в весе и при этом не мучиться от голода, вам нужно сделать свои приемы пищи более сытными. Лучший союзник в этом деле — клетчатка, пишет