7 важных правил для вашего завтрака, которые точно помогут похудеть

Есть теория, будто бы сладкое нужно есть непременно в первой половине дня и тогда, мол, не потолстеешь. Однако мы толстеем от переизбытка калорий, а не от конкретных продуктов или времени приема пищи. Кроме того, булочки и пончики на завтрак — не самая удачная идея. Добавленный сахар в этих лакомствах на голодный желудок провоцирует резкий скачок уровня сахара в крови и снижение уровня энергии, что может привести к нездоровой тяге к сладкому в течение остального дня.