Снижает сахар в крови и еще 3 полезных свойства тмина, о которых вы даже не догадывались

В русской кухне тмин чаще всего используют при приготовлении хлеба, в выпечке, при засолке огурцов или квашении капусты. Но в некоторых странах эту пряность кладут чуть ли не в каждое блюдо. Если вы пока не использовали эту приправу, может, стоит попробовать.