Снижает сахар в крови и еще 3 полезных свойства тмина, о которых вы даже не догадывались

В русской кухне тмин чаще всего используют при приготовлении хлеба, в выпечке, при засолке огурцов или квашении капусты. Но в некоторых странах эту пряность кладут чуть ли не в каждое блюдо. Если вы пока не использовали эту приправу, может, стоит попробовать.
Родиной этой пряной травы называют степи Крыма и Кавказа, откуда он случайно или с торговцами специями попал на Балканы, в Средиземноморье, на Ближний Восток и в Азию. За сотни лет у этой пряной травы появилось много разновидностей. Особенно на слуху черный и белый тмин.
Считается, что у тмина масса полезных свойств. Турецкие специалисты
1. Уменьшает вздутие живота
Эта приправа помогает более здоровой работе кишечника, предотвращая газообразование. Кстати, в течение тысячи лет тмин использовался для решения проблем с пищеварением у младенцев после введения прикорма.
2. Помогает при запорах
В тмине много клетчатки, а значит, он может быть полезен при запорах. Но будьте осторожны, чтобы не переборщить. Чрезмерное увлечение тмином, наоборот, может привести к проблемам с желудком.
3. Нормализует уровень сахара в крови
Благодаря такому свойству тмин считается подходящей специей для страдающих сахарным диабетом.
4. Помогает при нарушении цикла
Тмин может быть полезен и для женского здоровья. Считается, что он способствует увеличению лактации у кормящих грудью. Также эта приправа хорошо влияет на организм при нарушении менструального цикла.
Чем полезна острая еда
Специи советуют добавлять в еду даже врачи: они помогают уменьшить в рационе количество вредной соли, при этом делая еду вкусной и ароматной.
По словам врача-терапевта Анастасии Половиной, у любителей остренького тоже есть приличное количество бонусов для здоровья.
Вот 6 причин почаще добавлять в свое меню жгучие специи.
Улучшить пищеварение. Любые пряные специи усиливают выработку желудочного сока, а это улучшает приток крови к стенкам желудка и помогает восстанавливать его слизистую.
Бороться с микробами. Капсаицин — особое химическое соединение, которое вызывает чувство жжения во рту, борется с бактериями, которые попадают в пищеварительный тракт вместе с едой.
Успокоиться и улучшить настроение. Острая пища повышает в организме уровень гормонов удовольствия. Они успокаивают, снижают стресс, притупляют боль и поднимают настроение.
Облегчить течение ОРВИ. Острая еда способствует очищению носовых ходов и отхождению слизи из бронхов. Это происходит как раз благодаря раздражающему действию капсаицина, который обеспечивает расширение сосудов и приток крови.
Улучшить кровообращение и снизить давление. Острая пища создает ощущение тепла, а расширение сосудов и выделение адреналина приводят к снижению кровяного давления. Кроме того, в остром перце много витаминов А и С, полезных для сосудов.
Похудеть. Такой эффект острой пищи связан опять же с раздражающим свойством капсаицина: ускоряется кровоток, улучшается работа сердечно-сосудистой системы, лишняя жидкость и токсины лучше выводятся из организма.