Добавят бодрости: что надо съесть на завтрак, если не выспался

Бессонница мучает всех хоть изредка — мы можем переживать из-за предстоящего события или тревожиться после случившейся неприятности, да и просто плохо выспаться без каких-либо на то причин.
Но вот последствия недосыпа могут быть еще хуже, чем сами мучения бессонной ночи — с утра мы чувствуем себя разбитыми, без сил и энергии. Ошибка думать, что взбодриться поможет ударная доза кофе. На самом деле на какое-то время вы проснетесь, но позже можете почувствовать себя еще более уставшим, да еще и взвинченным до предела.
Помочь с утра, если оно оказалось не очень добрым и ночью вы не отдохнули полноценно, помогут правильные продукты. Некоторые реально способны очень качественно взбодрить. Вот 5 вариантов, о которых
Лимон
Этот цитрус очень полезен для здоровья и может быть альтернативой кофе с утра, если вам нужно быстро взбодриться — пейте воду с лимоном. В лимонах есть отрицательные ионы, которые проникают в пищеварительный тракт. Происходит реакция, и в организме повышается уровень энергии. А еще аромат лимонов неплохо снимает стресс и помогает успокоиться.
Вода с лимоном также укрепляет иммунитет, благотворно действует на пищеварительную систему, очищает организм, ускоряет обмен веществ.
Еще на тему: Личный опыт: «Я пила воду с лимоном целый месяц, и вот что со мной произошло»
Банан
Ученые выяснили, что этот фрукт так же эффективен, как энергетические напитки, которые некоторые спортсмены употребляют перед тренировкой. Это связано с тем, что бананы богаты клетчаткой, витамином B6 и калием — важным минералом, который помогает поддерживать уровень жидкости в организме и повышает энергию в течение дня.
А еще один средний банан содержит 13% суточной нормы марганца. Это солидная цифра. Марганец необходим нашему организму, чтобы обеспечивать нормальную работу мозга, нервной системы.
Авокадо
В авокадо много полезных жиров, а также содержатся клетчатка, витамины и минералы — например, калий, который способен помочь снять усталость, и еще магний и витамины группы В, снижающие возбудимость нервной системы.
Семена чиа
Семена чиа дают организму стабильную энергию благодаря хорошему балансу белков, жиров и клетчатки в составе. Кроме того, в семенах чиа есть фитоэстрогены лигнаны, которые считаются особенно полезными для женского организма.
Важно, что применять семена чиа в пищу надо в перемолотом виде.
Темный шоколад
Речь о шоколаде с содержанием какао не менее 50–70%. Он снабжает организм калием, железом, кальцием, цинком и магнием.
Эксперты советуют есть такой шоколад в первой половине дня из-за содержащихся в нем алкалоидов — веществ с возбуждающим действием и мешающих засыпанию. Благодаря теобромину и кофеину в составе шоколад дает неплохой заряд бодрости.