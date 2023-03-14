Добавят бодрости: что надо съесть на завтрак, если не выспался

Бессонница мучает всех хоть изредка — мы можем переживать из-за предстоящего события или тревожиться после случившейся неприятности, да и просто плохо выспаться без каких-либо на то причин.

Но вот последствия недосыпа могут быть еще хуже, чем сами мучения бессонной ночи — с утра мы чувствуем себя разбитыми, без сил и энергии. Ошибка думать, что взбодриться поможет ударная доза кофе. На самом деле на какое-то время вы проснетесь, но позже можете почувствовать себя еще более уставшим, да еще и взвинченным до предела.

Помочь с утра, если оно оказалось не очень добрым и ночью вы не отдохнули полноценно, помогут правильные продукты. Некоторые реально способны очень качественно взбодрить. Вот 5 вариантов, о которых пишет издание Jerusalem Post.

Лимон

Этот цитрус очень полезен для здоровья и может быть альтернативой кофе с утра, если вам нужно быстро взбодриться — пейте воду с лимоном. В лимонах есть отрицательные ионы, которые проникают в пищеварительный тракт. Происходит реакция, и в организме повышается уровень энергии. А еще аромат лимонов неплохо снимает стресс и помогает успокоиться.

Вода с лимоном также укрепляет иммунитет, благотворно действует на пищеварительную систему, очищает организм, ускоряет обмен веществ.

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