Вызывают эмфизему, если их нагреть: китайские ученые назвали самый опасный вид сковородок

Антипригарную посуду покрывают тефлоном. Аспиранты-химики Пекинского сельскохозяйственного университета решили провести эксперимент: они проверили, как меняется вес тефлона под воздействием высоких температур — в 260 и 350 градусов. Дело в том, что когда масса тефлона становиться меньше, значит, начался процесс разложения.

В итоге выяснилось, что температура в 260 градусов не вызывает распад тефлона. А вот при температуре в 350 градусов масса тефлона стала меньше на 0,05 грамма. Вещества, которые образуются при разложении тефлона, могут спровоцировать развитие эмфиземы и других болезней.

Впрочем, обычно во время готовки никто не использует столь высокие температуры — а значит, тефлон в еду не попадет.