Вызывают эмфизему, если их нагреть: китайские ученые назвали самый опасный вид сковородок

Не пугайтесь: даже этими сковородками можно спокойно пользоваться без вреда для здоровья, если своевременно их менять и помнить про еще несколько важных правил.
12 марта 20232
У современных хозяек на кухне есть огромный арсенал помощников: от бытовой техникой до самой продвинутой посуды. В последнее время особенно популярными стали сковороды с антипригарным покрытием. Казалось бы, они дают возможность сделать рацион более здоровым: такая посуда помогает при жарке обходиться минимумом масла. Однако сейчас многие говорят о том, что такие сковородки могут быть очень опасны для здоровья и даже провоцировать развитие рака. Ученые решили проверить, имеют ли эти страхи реальное обоснование.
Антипригарную посуду покрывают тефлоном. Аспиранты-химики Пекинского сельскохозяйственного университета решили провести эксперимент: они проверили, как меняется вес тефлона под воздействием высоких температур — в 260 и 350 градусов. Дело в том, что когда масса тефлона становиться меньше, значит, начался процесс разложения.
В итоге выяснилось, что температура в 260 градусов не вызывает распад тефлона. А вот при температуре в 350 градусов масса тефлона стала меньше на 0,05 грамма. Вещества, которые образуются при разложении тефлона, могут спровоцировать развитие эмфиземы и других болезней.
Впрочем, обычно во время готовки никто не использует столь высокие температуры — а значит, тефлон в еду не попадет.
Чтобы тефлоновые сковородки не навредили вашему здоровью, достаточно помнить про несколько простых правил:
не оставляйте надолго пустую сковородку нагреваться;
не используйте пластиковые и тем более железные лопатки — силиконовые лопатки могут выделять токсичные вещества при готовке, а железные царапают антипригарное покрытие сковороды;
если на сковороде появились трещины, царапинки, покрытие отслаивается — ее пора выбросить, иначе частицы тефлона могут попасть в организм и навредить вашему здоровью;
вовремя избавляйтесь от посуды с антипригарным покрытием. Такие сковородки можно использовать 2-3 года, если за все это время никаких дефектов на ней не появилось. Даже если визуально ваша старенькая сковородка выглядит вроде бы неплохо и заметных царапин нет, через 3 года лучше все-таки выбрать ей замену, пишет издание WeChat. А еще можно присмотреть сковородки из других материалов, например из чугуна.