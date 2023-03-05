Онколог Карасев объяснил, в каком случае пользование микроволновкой может вызвать рак

Некоторые люди до сих пор относятся к микроволновке с опаской: мало ли какие излучения от нее исходят. Другие же, наоборот, уже не могут представить своей обычной жизни без нее.
Правда ли, что микроволновка все-таки может спровоцировать рак? В редких случаях — да, риск действительно есть, говорит Иван Карасев.
Старший научный сотрудник, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист.Личный сайт
- Микроволновки стали широко распространяться в мире примерно в 1960–1970-х годах. В СССР их начали производить с начала 1980-х, с тех пор эта техника настолько усовершенствовалась, что современные СВЧ-печи никакой угрозы в большинстве случаев не несут, — рассказывает врач.
Основной «инструмент» микроволновой печи — это электромагнитные волны. Такие же волны, к примеру, исходят от обычных мобильников, только в СВЧ-печи они еще и как бы «заперты внутри».
Когда есть риск
Развитие злокачественных новообразований вызывают радиация, курение, вирусные заболевания, а также наследственная предрасположенность.
- Рак развивается из клеток нашего организма, которые имеют генетические мутации. Ежедневно таких клеток возникают сотни и миллионы, и наш иммунитет борется с ними. Но в определенный момент, если наша защитная система пропускает «врага», начинается развитие раковой опухоли, — поясняет врач.
Что касается микроволновок, то физически они не могут вызывать никаких онкологических заболеваний. Но риски появляются, если мы имеем дело с неисправной, несертифицированной техникой, сделанной умельцами, что называется, на «коленке».
Интересный факт: радиация, в том числе солнечная, и воздействие токсических веществ способствуют тому, что клеток с мутациями становится больше и риски возрастают. Но даже это не является залогом того, что у вас непременно разовьется рак.
Медицине пока неизвестны все механизмы образования злокачественных опухолей, и нельзя сказать на 100%, в чем причина в каждом конкретном случае.
Безопасное расстояние при использовании микроволновки
У каждой СВЧ-печи есть инструкция с рекомендациями по технике безопасности. В частности, там указывают расстояние, на котором лучше держаться от микроволновки для 100-процентной безопасности. Обычно оно составляет около полуметра.
- Есть публикации о том, как несоблюдение этого правила отражалось на торговцах фастфудом в небольших киосках. В них продавцы постоянно находились в 5–10 сантиметрах от СВЧ-печи, расположенной у прилавка на уровне таза. Среди таких людей потом замечали повышенную заболеваемость злокачественными опухолями органов репродуктивной системы, — предостерегает Иван Карасев.
Но в домашних условиях рак таким образом заработать невозможно. Все «страшилки» на этот счет не имеют оснований.
Разогрев еды в СВЧ-печи
Что касается изменений в самой еде, то и тут вред микроволновок не доказан. Проводились исследования, в ходе которых подогрев в СВЧ-печи сравнивали с подогревом в пароварке и на обычно плите. Никаких существенных отличий не было.
Важно: навредить может не сама СВЧ-печь, а посуда, в которой вы разогреваете еду. Речь идет об одноразовых тарелках. В этом случае часть синтетических веществ попадает в пищу. Если человек постоянно так делает, то со временем накопительный эффект будет, возможно, даже в виде онкологического заболевания.
врач аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиологЛичный сайт
Разогретая в микроволновке еда также может навредить вашему здоровью, если для разогрева в СВЧ вы положили свой обед или ужин в пластиковый контейнер с содержанием токсичного бисфенола, фталатов и других опасных соединений, которые при нагревании попадают в пищу, говорит Елена Парецкая.
Поэтому запомните одно простое правило: разогревать пищу можно только в специальных контейнерах с соответствующей маркировкой.
Микроскопические частички пластика, попадая в кишечник, нарушают микробиоту и ослабляют иммунитет. Кроме того, пластик способен провоцировать стресс и сбой обмена веществ. В итоге наш организм теряет способность бороться с инфекциями. А еще пластик способен вызвать болезни репродуктивной системы и даже спровоцировать развитие рака. Поэтому ни хранить еду в контейнерах, ни разогревать в них все-таки не стоит.