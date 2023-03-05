Онколог Карасев объяснил, в каком случае пользование микроволновкой может вызвать рак

- Микроволновки стали широко распространяться в мире примерно в 1960–1970-х годах. В СССР их начали производить с начала 1980-х, с тех пор эта техника настолько усовершенствовалась, что современные СВЧ-печи никакой угрозы в большинстве случаев не несут, — рассказывает врач.

Основной «инструмент» микроволновой печи — это электромагнитные волны. Такие же волны, к примеру, исходят от обычных мобильников, только в СВЧ-печи они еще и как бы «заперты внутри».

Когда есть риск

Развитие злокачественных новообразований вызывают радиация, курение, вирусные заболевания, а также наследственная предрасположенность.

- Рак развивается из клеток нашего организма, которые имеют генетические мутации. Ежедневно таких клеток возникают сотни и миллионы, и наш иммунитет борется с ними. Но в определенный момент, если наша защитная система пропускает «врага», начинается развитие раковой опухоли, — поясняет врач.