- Микроволновая печь — это, пожалуй, самый спорный и обсуждаемый бытовой прибор. Многие годы ее обвиняют в провокации рака, аутоиммунных заболеваний, аллергии и много чего еще.

Тем не менее никаких серьезных исследований, которые бы подтвердили однозначный вред этого использования микроволновки — нет.

Но это совершенно не означает, что микроволновая печь — идеальна. Она требует правильного использования и выбора продуктов для приготовления, которые допустимо готовить в условиях воздействия микроволн.

Первое, что сразу хочется уточнить — микроволновка не дает радиации и опасного облучения, если использовать ее правильно, согласно инструкции. Все силовые элементы прибора защищены и не влияют на человека, даже если он сидит в непосредственной близости от работающей СВЧ-печки.

Микроволновка не вызывает рак, поскольку не дает никакого прямого облучения тела. Аналогично, не могут этого сделать и продукты, которые приготовлены в ней. Они просто проходят термическую обработку, но никак не трансформируются с точки зрения биологии и генетики. Такие блюда и продукты ничем не отличаются от приготовленных на плите или в духовке.

Относительно конкретных продуктов, которые не стоит готовить в микроволной печи — однозначных запретов нет. Другое дело, что часть продуктов в условиях воздействия микроволн может прогреваться неравномерно, поэтому продукт может приготовиться не полностью. А есть некоторую еду в сыром виде может быть опасно.

Продукты с оболочкой и скорлупой за счет расширения при нагревании могут взрываться. Об этом тоже стоит помнить, — рассказывает Елена Парецкая.