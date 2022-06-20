Какие мифы только не окружают микроволновки: кто-то считает, что они вызывают рак, кто-то боится разогревать в них пищу и не верит, что внутри СВЧ-печей выживают хоть какие-то полезные свойства продуктов, а кто-то и вовсе считает, что вся еда, приготовленная в этой технике, исключительно вредна.
Так ли страшны микроволновки, как думают некоторые? Разбираемся вместе с врачом.
педиатр, патофизиолог, иммунолог
- Микроволновая печь — это, пожалуй, самый спорный и обсуждаемый бытовой прибор. Многие годы ее обвиняют в провокации рака, аутоиммунных заболеваний, аллергии и много чего еще.
Тем не менее никаких серьезных исследований, которые бы подтвердили однозначный вред этого использования микроволновки — нет.
Но это совершенно не означает, что микроволновая печь — идеальна. Она требует правильного использования и выбора продуктов для приготовления, которые допустимо готовить в условиях воздействия микроволн.
Первое, что сразу хочется уточнить — микроволновка не дает радиации и опасного облучения, если использовать ее правильно, согласно инструкции. Все силовые элементы прибора защищены и не влияют на человека, даже если он сидит в непосредственной близости от работающей СВЧ-печки.
Микроволновка не вызывает рак, поскольку не дает никакого прямого облучения тела. Аналогично, не могут этого сделать и продукты, которые приготовлены в ней. Они просто проходят термическую обработку, но никак не трансформируются с точки зрения биологии и генетики. Такие блюда и продукты ничем не отличаются от приготовленных на плите или в духовке.
Относительно конкретных продуктов, которые не стоит готовить в микроволной печи — однозначных запретов нет. Другое дело, что часть продуктов в условиях воздействия микроволн может прогреваться неравномерно, поэтому продукт может приготовиться не полностью. А есть некоторую еду в сыром виде может быть опасно.
Продукты с оболочкой и скорлупой за счет расширения при нагревании могут взрываться. Об этом тоже стоит помнить, — рассказывает Елена Парецкая.
Впрочем, отмечает врач, все-таки есть один вариант, при котором разогретая в микроволновке еда может навредить вашему здоровью: если для разогрева в СВЧ вы положили свой обед или ужин в пластиковый контейнер с содержанием токсичного бисфенола, фталатов и других опасных соединений, которые при нагревании попадают в пищу.
- Но это не вина микроволновки. В пластиковых контейнерах и хранить еду не стоит, — отмечает Парецкая.
Разогревать пищу можно только в специальных контейнерах с соответствующей маркировкой.
Кроме того, специалисты говорят, что через такой контейнер в еду могут попасть микрочастицы пластика. А это — очень вредно! Эксперт по питанию Дилара Кочак убеждена: пластик по степени опасности для здоровья вполне можно поставить в один ряд с асбестом и табаком.
Микроскопические частички пластика, попадая в кишечник, нарушают микробиоту и ослабляет иммунитет. Кроме того, пластик способен провоцировать стресс и сбой обмена веществ. В итоге наш организм теряет способность бороться с инфекциями.
А еще пластик способен вызвать болезни репродуктивной системы и даже спровоцировать развитие рака. Так что только в этом случае приготовленная в микроволновке еда может спровоцировать онкологию