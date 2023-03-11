Что делать, если после ужина в кафе или ресторане стало плохо

Те люди, которые часто посещают предприятия общественного питания, вероятно, сталкивались с крайне неприятными ощущениями после съеденного обеда или ужина. Через пару часов возникают понос, схваткообразная боль в животе, иногда с рвотой и повышением температуры. Те, кто прошел через это, чаще всего винят в проблеме несвежие продукты или нарушение санитарных норм.
Действительно, в некоторых случаях так себя проявляет пищевое отравление, но есть и другие причины, в которых кухня ресторана и качество продукции не виновны. «Доктор Питер» обсудил проблему с врачом-терапевтом, кардиологом, заведующей отделением клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Анастасией Трифановой.
кардиолог-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-ПетербургеЛичный сайт
Отравления не исключаются
Конечно, уважающие себя заведения общепита следят за соблюдением санитарных норм, но даже в них никто не застрахован от «человеческого фактора». Что уж говорить о мелких забегаловках и сомнительных кафешках. Пищевые отравления возможны из-за нарушения самой технологии приготовления блюд или нарушения норм хранения сырья, полуфабрикатов, других факторов.
Три самых частых провокатора
Наиболее вероятными признаками пищевых отравлений могут быть:
Тошнота и рвота, возникающие через 1–6 часов после приема пищи. Особенно опасны продукты с содержанием крахмала, например рис, картофель и т. д. В этом случае отравления чаще всего вызывает возбудитель Bacillus cereus. Заболевание может протекать и по другому типу — со схваткообразными болями в животе и диареей, симптомы в этом случае появляются через 8–16 часов после употребления подозрительной пищи. Общая продолжительность заболевания, как правило, не превышает суток.
Еще одна опасность — это стафилококковые токсикоинфекции. Время после употребления пищи в заведении до появления первых симптомов обычно составляет 2–4 часа, иногда сокращается до 30 минут, редко увеличивается до 6 часов. Эти бактерии способны провоцировать сильные, но относительно короткие эпизоды тошноты с рвотой, боли в животе и диареи. Они длятся на протяжении 12–24 часов и бесследно исчезают. Обычно такие отравления возникают из-за употребления молока и молочных изделий, мясных и рыбных блюд, блюд с майонезной заправкой, изделий с кремом — пирожных, тортов и других десертов.
Самый опасный «ресторанный зверь» — сальмонеллез. Симптомы инфекции проявляются в среднем через 12–24 часа после еды, у заболевшего повышается температура, появляются озноб, слабость, головная боль, недомогание, тошнота, рвота и диарея. Продолжительность заболевания — до 10 дней при гладком течении, а в некоторых случаях могут развиться серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов. Отравления обычно массовые, опасны яйца, птица, мясо, рыба, молоко и молочные продукты.
Что делать при подозрениях?
Первое, что нужно, — вызвать врача или, в случае резкого ухудшения состояния, скорую помощь. Им нужно сообщить, где, когда и какие точно продукты вы ели. Обычно составляется также жалоба в Роспотребнадзор, который немедленно выезжает на место с проверкой. Также может быть составлена претензия в адрес заведения общепита с приложением справок от врача и указанием диагноза и проведенного лечения.
Если отравление было массовым, после еды стало плохо сразу нескольким людям, заведение закрывают на тщательную проверку с взятием проб пищи, смывов с кухни, обследованием персонала. Если это был заказ пищи на дом, остались ее недоеденные кусочки, их можно отправить на экспертизу в СЭС.
Если будет доказано, что есть вина заведения, пострадавшим назначаются компенсации вреда — морального и физического, оплачиваются расходы на лечение. А само заведение будет закрыто на срок до 90 дней и оштрафовано.
Если ты аллергик — будь осторожен
Проблемы с пищеварением или высыпания на коже после посещения заведений общепита могут быть признаком аллергии. В этом нет вины ресторана или кафе, поскольку блюда готовятся по технологическим картам, и только вы сами должны выбирать те из них, которые для вас безопасны. Но это справедливо, если вы аллергик со стажем и знаете, что вам нельзя, к примеру, рыбу или креветки. В ресторане вам должны предоставить полный список компонентов блюда, и на основании этого вы делаете заказ.
Любители экзотических блюд и гурманы, которые пробуют разные кухни мира, могут столкнуться с симптомами аллергии, которая проявилась впервые. Признаками подобных реакций могут стать высыпания и зуд кожи, слезотечение, насморк, отеки лица, шеи, губ или языка, затруднение дыхания, тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Симптомы возникают резко, буквально через несколько минут после контакта с аллергеном. Они могут нарастать стремительно, особенно если речь идет об анафилактических реакциях. Но возможно и развитие аллергии через 1–2 суток. Ключевой признак — четкая связь с одним, конкретным видом пищи.
Раздраженный кишечник может напомнить о себе
Большинство блюд ресторанной кухни по составу продуктов и технологиям приготовления непривычны для нашего желудка и кишечника. У людей с чувствительным пищеварением возможны негативные реакции. Это не отравление, пища будет вполне доброкачественной, но ваше пищеварение может оказаться не готовым к сочетанию трюфелей с омарами и рябчиков с красной икрой.
Признаками подобной проблемы могут стать общее недомогание, боли в животе, бурление и вздутие, диарея. Тошноты и рвоты при этих видах расстройств обычно не бывает, хотя и не всегда. Диарея может возникать через 20–30 минут после приема пищи или позднее, на протяжении 12 часов. Она обычно проходит бесследно по мере того, как кишечник освободится от раздражающей его пищи.