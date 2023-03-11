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Что делать, если после ужина в кафе или ресторане стало плохо

Многие любят посещать кафе, рестораны или точки быстрого питания. Но через несколько часов после употребления пищи в этих заведениях возникает боль в животе, диарея или рвота. Это отравление?

11 марта 2023
Что делать, если после ужина в кафе или ресторане стало плохо

Те люди, которые часто посещают предприятия общественного питания, вероятно, сталкивались с крайне неприятными ощущениями после съеденного обеда или ужина. Через пару часов возникают понос, схваткообразная боль в животе, иногда с рвотой и повышением температуры. Те, кто прошел через это, чаще всего винят в проблеме несвежие продукты или нарушение санитарных норм.

Действительно, в некоторых случаях так себя проявляет пищевое отравление, но есть и другие причины, в которых кухня ресторана и качество продукции не виновны. «Доктор Питер» обсудил проблему с врачом-терапевтом, кардиологом, заведующей отделением клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Анастасией Трифановой.

Анастасия Трифанова
кардиология, терапия

кардиолог-терапевт клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге

Отравления не исключаются

Конечно, уважающие себя заведения общепита следят за соблюдением санитарных норм, но даже в них никто не застрахован от «человеческого фактора». Что уж говорить о мелких забегаловках и сомнительных кафешках. Пищевые отравления возможны из-за нарушения самой технологии приготовления блюд или нарушения норм хранения сырья, полуфабрикатов, других факторов.

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Три самых частых провокатора

Наиболее вероятными признаками пищевых отравлений могут быть:

  • Тошнота и рвота, возникающие через 1–6 часов после приема пищи. Особенно опасны продукты с содержанием крахмала, например рис, картофель и т. д. В этом случае отравления чаще всего вызывает возбудитель Bacillus cereus. Заболевание может протекать и по другому типу — со схваткообразными болями в животе и диареей, симптомы в этом случае появляются через 8–16 часов после употребления подозрительной пищи. Общая продолжительность заболевания, как правило, не превышает суток.

  • Еще одна опасность — это стафилококковые токсикоинфекции. Время после употребления пищи в заведении до появления первых симптомов обычно составляет 2–4 часа, иногда сокращается до 30 минут, редко увеличивается до 6 часов. Эти бактерии способны провоцировать сильные, но относительно короткие эпизоды тошноты с рвотой, боли в животе и диареи. Они длятся на протяжении 12–24 часов и бесследно исчезают. Обычно такие отравления возникают из-за употребления молока и молочных изделий, мясных и рыбных блюд, блюд с майонезной заправкой, изделий с кремом — пирожных, тортов и других десертов.

  • Самый опасный «ресторанный зверь» — сальмонеллез. Симптомы инфекции проявляются в среднем через 12–24 часа после еды, у заболевшего повышается температура, появляются озноб, слабость, головная боль, недомогание, тошнота, рвота и диарея. Продолжительность заболевания — до 10 дней при гладком течении, а в некоторых случаях могут развиться серьезные осложнения, вплоть до летальных исходов. Отравления обычно массовые, опасны яйца, птица, мясо, рыба, молоко и молочные продукты.

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Что делать при подозрениях?

Первое, что нужно, — вызвать врача или, в случае резкого ухудшения состояния, скорую помощь. Им нужно сообщить, где, когда и какие точно продукты вы ели. Обычно составляется также жалоба в Роспотребнадзор, который немедленно выезжает на место с проверкой. Также может быть составлена претензия в адрес заведения общепита с приложением справок от врача и указанием диагноза и проведенного лечения.

Если отравление было массовым, после еды стало плохо сразу нескольким людям, заведение закрывают на тщательную проверку с взятием проб пищи, смывов с кухни, обследованием персонала. Если это был заказ пищи на дом, остались ее недоеденные кусочки, их можно отправить на экспертизу в СЭС.

Если будет доказано, что есть вина заведения, пострадавшим назначаются компенсации вреда — морального и физического, оплачиваются расходы на лечение. А само заведение будет закрыто на срок до 90 дней и оштрафовано.

Если ты аллергик — будь осторожен

Проблемы с пищеварением или высыпания на коже после посещения заведений общепита могут быть признаком аллергии. В этом нет вины ресторана или кафе, поскольку блюда готовятся по технологическим картам, и только вы сами должны выбирать те из них, которые для вас безопасны. Но это справедливо, если вы аллергик со стажем и знаете, что вам нельзя, к примеру, рыбу или креветки. В ресторане вам должны предоставить полный список компонентов блюда, и на основании этого вы делаете заказ.

Любители экзотических блюд и гурманы, которые пробуют разные кухни мира, могут столкнуться с симптомами аллергии, которая проявилась впервые. Признаками подобных реакций могут стать высыпания и зуд кожи, слезотечение, насморк, отеки лица, шеи, губ или языка, затруднение дыхания, тошнота, рвота, боль в животе, диарея. Симптомы возникают резко, буквально через несколько минут после контакта с аллергеном. Они могут нарастать стремительно, особенно если речь идет об анафилактических реакциях. Но возможно и развитие аллергии через 1–2 суток. Ключевой признак — четкая связь с одним, конкретным видом пищи.

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Раздраженный кишечник может напомнить о себе

Большинство блюд ресторанной кухни по составу продуктов и технологиям приготовления непривычны для нашего желудка и кишечника. У людей с чувствительным пищеварением возможны негативные реакции. Это не отравление, пища будет вполне доброкачественной, но ваше пищеварение может оказаться не готовым к сочетанию трюфелей с омарами и рябчиков с красной икрой.  

Признаками подобной проблемы могут стать общее недомогание, боли в животе, бурление и вздутие, диарея. Тошноты и рвоты при этих видах расстройств обычно не бывает, хотя и не всегда. Диарея может возникать через 20–30 минут после приема пищи или позднее, на протяжении 12 часов. Она обычно проходит бесследно по мере того, как кишечник освободится от раздражающей его пищи.

Автор текста:Алена Парецкая
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