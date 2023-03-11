Что делать, если после ужина в кафе или ресторане стало плохо

Что делать при подозрениях?

Первое, что нужно, — вызвать врача или, в случае резкого ухудшения состояния, скорую помощь. Им нужно сообщить, где, когда и какие точно продукты вы ели. Обычно составляется также жалоба в Роспотребнадзор, который немедленно выезжает на место с проверкой. Также может быть составлена претензия в адрес заведения общепита с приложением справок от врача и указанием диагноза и проведенного лечения.

Если отравление было массовым, после еды стало плохо сразу нескольким людям, заведение закрывают на тщательную проверку с взятием проб пищи, смывов с кухни, обследованием персонала. Если это был заказ пищи на дом, остались ее недоеденные кусочки, их можно отправить на экспертизу в СЭС.

Если будет доказано, что есть вина заведения, пострадавшим назначаются компенсации вреда — морального и физического, оплачиваются расходы на лечение. А само заведение будет закрыто на срок до 90 дней и оштрафовано.