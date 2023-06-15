Что произойдет с организмом, если пить слишком много воды

«Все просто: испытываете жажду — сразу же постарайтесь ее утолить. Конечно, нужно еще учитывать и то, насколько в помещении или на улице жарко, занимались ли вы спортом или другими физическими нагрузками, каким был ваш рацион. Есть еще и состояния, при которых организму требуется больше воды: лихорадка, диарея, рвота и другие. У пожилых людей чувство жажды притупляется, поэтому им нужно соблюдать определенный питьевой режим», — говорит Андрей Поздняков.