Что произойдет с организмом, если пить слишком много воды

Взрослым людям рекомендуют пить не менее двух литров воды в день. На самом деле здесь все сугубо индивидуально, ведь многое зависит от пола, возраста и веса. Так, например, 2 литра для человека, который весит 40 кг и 120 кг, — это две большие разницы. Поэтому пить надо столько, сколько хочется, не заставляя себя осилить еще один стакан воды.
Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист
«Все просто: испытываете жажду — сразу же постарайтесь ее утолить. Конечно, нужно еще учитывать и то, насколько в помещении или на улице жарко, занимались ли вы спортом или другими физическими нагрузками, каким был ваш рацион. Есть еще и состояния, при которых организму требуется больше воды: лихорадка, диарея, рвота и другие. У пожилых людей чувство жажды притупляется, поэтому им нужно соблюдать определенный питьевой режим», — говорит Андрей Поздняков.
Чем опасен избыток воды
Избыток жидкости крайне плох, он может быть даже опаснее дефицита.
Дело в том, что чистая вода всасывается в ЖКТ и попадает в кровь, разбавляя там электролитный состав жидкой части крови — плазмы. Это называется гипоосмолярным состоянием.
«В плазме электролитов, прежде всего натрия, становится меньше нормы, в клетках их, соответственно, становится больше, и, по физическому закону осмоса, жидкость начинает в избыточном количестве поступать в клетки, вызывая их отек и набухание», — говорит врач.
Особенно это состояние опасно для нервных клеток: возникает отек и набухание головного мозга, которое может закончиться летальным исходом. В истории спорта подобные случаи описывались у марафонцев.
Легкие случаи таких гипонатриемических состояний проходят бесследно, хотя и с неприятными симптомами:
слабостью;
головокружением;
снижением артериального давления;
В тяжелых случаях можно получить достаточно серьезные проблемы, связанные с отеком и набуханием клеток различных органов.
Чай и кофе — не замена, а дополнение
Безусловно, эти напитки могут присутствовать в ежедневном рационе. Но про чистую воду все равно не стоит забывать.
«Нельзя ими заменять полностью всю питьевую воду, но дополнять можно. Организм оттуда возьмет всю содержащуюся жидкость. Для утоления жажды лучше всего подходит именно вода, это самый эволюционно древний напиток и организм лучше всего воспринимает именно воду», — поясняет врач.
Кстати, если вы понимаете, что вам жарко, вы сильно вспотели или сидите в душной комнате, то нужно пить как можно больше чистой воды. Иногда жажда может скрываться за чувством голода.
Со спортом то же самое. Интенсивные физические нагрузки ведут к выраженному потоотделению, поэтому организм должен получать больше жидкости для восполнения. Сколько конкретно — все зависит от человека, от интенсивности и длительности тренировок. Есть определенные тонкости: поскольку с потом организм теряет не только воду, но и электролиты, прежде всего натрий, восполнять такие потери можно не только чистой водой, но и растворами, содержащими определенные добавки и электролиты.