Тревожность, проблемы с сердцем и еще 10 причин, когда лучше пить меньше чая

Есть заболевания и состояния, при которых врачи рекомендуют воздержаться от употребления чая или же сильно ограничить его. Большинство негативных последствий для здоровья принято связывать с содержащимся в напитке кофеином, причем это относится как к черному, так и к зеленому чаю.
Эксперты Al Jazeera
1. Грудное вскармливание
Как и многие вещества из пищи, кофеин проникает в грудное молоко и может воздействовать на младенца. Если мама пьет более 2-3 чашек чая в день и кормит ребенка грудью, это может вызвать у малыша проблемы со сном, раздражительность и повышенную активность кишечника.
2. Анемия
У людей, страдающих дефицитом железа, употребление чая может усугубить анемию.
3. Тревожные расстройства
Кофеин в чае может усиливать тревогу.
4. Кровотечения
Напиток с кофеином повышает риск кровотечения. Поэтому надо отказаться от чая тем, у кого есть нарушение свертываемости крови.
5. Больное сердце
Чрезмерное употребление чая и содержащегося в нем кофеина может привести к сбоям в ритме сердца — аритмии.
6. Сахарный диабет
Увлечение чаем может повлиять на контроль уровня сахара в крови. Если вы пьете чай и страдаете диабетом, внимательнее следите за этим показателем.
7. Диарея
Кофеин в чае, особенно в больших количествах, может усиливать диарею.
8. Судороги
Высокие дозы кофеина могут вызывать судороги или ослабить действие лекарств, используемых для предупреждения приступов. Если у вас когда-либо был эпилептический припадок, не принимайте большие дозы кофеина или не пейте часто напитки с ним, тот же чай.
9. Высокое артериальное давление
Кофеин в чае может повысить кровяное давление у людей, страдающих гипертонией. Как еще горячий чай влияет на давление, читайте ЗДЕСЬ.
10. Синдром раздраженного кишечника
Большие дозы кофеина могут усугубить диарею у некоторых людей, страдающих синдромом раздраженного кишечника (СРК).
11. Заболевания печени
Прием добавок с экстрактом зеленого чая был связан с редкими случаями повреждения печени, а сами экстракты зеленого чая могут усугубить заболевание печени. Поэтому, прежде чем принимать подобные экстракты, проконсультируйтесь со своим врачом.
12. Остеопороз
Употребление чая может увеличить количество кальция, который выводится из организма вместе с мочой. А это, в свою очередь, может ослабить кости. Если у вас остеопороз, не пейте больше 6 чашек чая в день.
Кроме уже перечисленных, чай может давать и другие побочные эффекты, если пить его в больших количествах:
беспокойство;
бессонница;
учащенное дыхание;
головная боль;
учащенное мочеиспускание;
тошнота;
рвота;
нервозность.
Норма чая
Употребление чая в умеренных количествах, как правило, безопасно для большинства людей. По словам экспертов, для этого напитка нет идеальной ежедневной нормы: слишком много видов и типов чая. Однако рекомендуется пить не более 4-5 чашек в день.