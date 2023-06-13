Тревожность, проблемы с сердцем и еще 10 причин, когда лучше пить меньше чая

Есть заболевания и состояния, при которых врачи рекомендуют воздержаться от употребления чая или же сильно ограничить его. Большинство негативных последствий для здоровья принято связывать с содержащимся в напитке кофеином, причем это относится как к черному, так и к зеленому чаю.