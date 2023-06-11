Врач Ужевко рассказала, как пить минералку, чтобы она спасла от похмелья

Минеральная вода повышает иммунитет, насыщает организм полезными солями, микро- и макроэлементами, к тому же она прекрасно утоляет жажду. Однако пить минералку надо с осторожностью, особенно если она относится к лечебным водам, говорит врач.
Гастроэнтеролог «Инвитро-Юг».
«Крайне важен уровень минерализации. Если она высокая, то вода относится к лечебным, и ее стоит принимать только после консультации с врачом», — говорит гастроэнтеролог.
Столовая минеральная вода с нейтральным вкусом, которая продается в магазинах, имеет среднюю минерализацию, ею прекрасно утолять жажду. В жару дотация микроэлементов очень важна, так как они теряются с потом. Пить такую минералку полезно как для здоровых детей, так и для взрослых.
Минеральная газированная вода обладает массой полезных свойств:
освежает;
насыщает микроэлементами;
обладает мягким мочегонным,
желчегонным и/или послабляющим действием.
Как отличить столовую воду от лечебной
Обычно на этикетке написано, какая именно это вода — столовая или лечебная. Но также ее применение можно определить по уровню минерализации. У столовой минеральной воды минерализация менее 1 грамма на литр, а у лечебной воды — более 10 граммов.
Кстати, ребенку старше трех лет можно давать столовую негазированную минеральную воду для утоления жажды, детям от шести лет уже смело давайте газированную минералку.
А вот лечебную минеральную воду стоит давать исключительно детям старше шести и только после консультации с врачом.
Поможет ли минералка от похмелья
Похмелье — это всегда отравление, и, конечно, в таком случае хорошо действует отпаивание, в том числе и столовой минеральной водой, так как она восстанавливает водно-солевой баланс.
Только вот чтобы эффект был максимальным, стоит знать одну хитрость. Прежде чем выпить стакан, из минералки лучше выпустить пузырьки. А после пить по полстакана три раза в день.
Кому нельзя минеральную воду
У людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, гепатобилиарной системы, особенно в период обострения, любой газированный напиток может провоцировать:
спазм;
метеоризм.
Также с осторожностью к минеральной воде стоит относиться людям с заболеваниями почек. И даже при назначении врача таким пациентам рекомендуется употреблять лечебную минеральную воду в теплом виде, так как газов в ней станет гораздо меньше, поясняет Светлана Ужевко.
«Но не стоит злоупотреблять минералкой! Например, при наличии скрытых заболеваний почек существует вероятность, что употребление большого количества минеральной воды спровоцирует почечную или желчную колику, а также это может привести к нарушению водно-солевого обмена, отекам, образованию камней и песка в почках», — заключила врач.