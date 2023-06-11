Врач Ужевко рассказала, как пить минералку, чтобы она спасла от похмелья

Минеральная вода очень полезна, но даже у нее есть свои противопоказания. Как часто ее можно пить? И что делать, чтобы она спасла от похмелья? Разбираемся с гастроэнтерологом.