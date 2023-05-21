Самое долгое похмелье длилось целый месяц. И еще 8 занятных фактов об алкоголе

По данным Всемирной организации здравоохранения (правда, в ее распоряжении пока лишь данные за 2019 год), пьяное первенство принадлежит чехам: в пересчете на чистый алкоголь на каждого гражданина старше 15 лет в стране приходится 14,26 литра в год. На втором месте расположились латыши с 13,9 литра, на третьем — Молдавия с 12,85 литра. А вот россияне даже не попали в первую десятку, так как выпивают 11,5 литра в год.