Самое долгое похмелье длилось целый месяц. И еще 8 занятных фактов об алкоголе

1. «Боярка» — самая древняя выпивка
Самый древний спиртной напиток был сделан из боярышника. В районе Желтой реки в Китае археологи обнаружили сосуд со следами вина из перебродившего риса, меда и боярышника. Находке примерно 9 тысяч лет.
2. Древние греки пили медовуху, а не вино
Восемь тысяч лет назад обитатели острова Крит делали не вино, а хмельной напиток на основе меда. Кстати, именно поэтому в греческом языке слова, связанные с алкоголем (methi), созвучны слову «мед» (meli), а не слову «вино» (krasi).
3. Немцы — не главные потребители пива
Больше всего пиво на этой планете любят чехи: в 2021 году они выпили 184,1 литра на душу населения. А второе место по потреблению пива отошло Австрии — 98,7 литра на человека. Третья позиция досталась литовцам: в этой стране за год пришлось 96,3 литра пива на каждого гражданина. Кстати, Россия пока не поднялась выше 29-й строчки: у нас на человека уходит лишь 61,3 литра пива за 12 месяцев.
4. Португальцы обогнали всех по количеству выпитого вина
Удивительно, но главные любители вина — вовсе не французы. Их обогнали португальцы, успевающие выпить 58 литров на гражданина в год. Жители Франции в этом зачете взяли серебро с показателем 47 литров на человека. Третья строчка отошла солнечной Италии, где бокал красного сухого к лазанье за обедом — самое обычное дело.
5. Россия — не самая пьющая страна
По данным Всемирной организации здравоохранения (правда, в ее распоряжении пока лишь данные за 2019 год), пьяное первенство принадлежит чехам: в пересчете на чистый алкоголь на каждого гражданина старше 15 лет в стране приходится 14,26 литра в год. На втором месте расположились латыши с 13,9 литра, на третьем — Молдавия с 12,85 литра. А вот россияне даже не попали в первую десятку, так как выпивают 11,5 литра в год.
6. Утиные эмбрионы от похмелья
Жители некоторых стран применяют крайне странные средства от похмелья. К примеру, филиппинцы для облегчения симптомов утром порой употребляют утиные эмбрионы, а в Монголии для «лечения» советуют съесть пару маринованных глазных яблок барана с заправкой из томатного соуса.
7. Есть люди, которые патологически боятся вина
Энофобы — это люди, которые боятся вина. При виде бокала с вином или даже закрытой бутылки у них может начаться паническая атака.
8. Кто-то боится пивных бокалов. Пустых
Еще одно заболевание называется ченосилликафобия — это страх пустого пивного бокала. Если быть точными, люди боятся скорее того, что он может опустеть. Врачи пытаются рационально объяснить такой страх, связывая его с беспокойством по поводу слишком быстрого течения времени и возможной утраты чего-то значительного.
9. Похмелье может длиться месяц
Правда, это исключительный случай. Такое произошло с шотландцем, который за один раз выпил 60 пинт пива. Увы, за этот эксперимент ему пришлось расплачиваться мигренями в течение последующих 30 дней.