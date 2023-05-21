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Самое долгое похмелье длилось целый месяц. И еще 8 занятных фактов об алкоголе

Врачи подчеркивают, что алкоголя в нашей жизни быть не должно. Или он возможен, но крайне редко и в минимально допустимых дозах, иначе не избежать проблем со здоровьем. Например, длительного похмелья. Собрали для вас интересные факты о спиртных напитках.

21 мая 2023
Сколько длится похмелье
Источник:
iStockphoto

1. «Боярка» — самая древняя выпивка

Самый древний спиртной напиток был сделан из боярышника. В районе Желтой реки в Китае археологи обнаружили сосуд со следами вина из перебродившего риса, меда и боярышника. Находке примерно 9 тысяч лет.

2. Древние греки пили медовуху, а не вино

Восемь тысяч лет назад обитатели острова Крит делали не вино, а хмельной напиток на основе меда. Кстати, именно поэтому в греческом языке слова, связанные с алкоголем (methi), созвучны слову «мед» (meli), а не слову «вино» (krasi).

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3. Немцы — не главные потребители пива

Больше всего пиво на этой планете любят чехи: в 2021 году они выпили 184,1 литра на душу населения. А второе место по потреблению пива отошло Австрии — 98,7 литра на человека. Третья позиция досталась литовцам: в этой стране за год пришлось 96,3 литра пива на каждого гражданина. Кстати, Россия пока не поднялась выше 29-й строчки: у нас на человека уходит лишь 61,3 литра пива за 12 месяцев.

4. Португальцы обогнали всех по количеству выпитого вина

Удивительно, но главные любители вина — вовсе не французы. Их обогнали португальцы, успевающие выпить 58 литров на гражданина в год. Жители Франции в этом зачете взяли серебро с показателем 47 литров на человека. Третья строчка отошла солнечной Италии, где бокал красного сухого к лазанье за обедом — самое обычное дело.

5. Россия — не самая пьющая страна

По данным Всемирной организации здравоохранения (правда, в ее распоряжении пока лишь данные за 2019 год), пьяное первенство принадлежит чехам: в пересчете на чистый алкоголь на каждого гражданина старше 15 лет в стране приходится 14,26 литра в год. На втором месте расположились латыши с 13,9 литра, на третьем — Молдавия с 12,85 литра. А вот россияне даже не попали в первую десятку, так как выпивают 11,5 литра в год.

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6. Утиные эмбрионы от похмелья

Жители некоторых стран применяют крайне странные средства от похмелья. К примеру, филиппинцы для облегчения симптомов утром порой употребляют утиные эмбрионы, а в Монголии для «лечения» советуют съесть пару маринованных глазных яблок барана с заправкой из томатного соуса.

7. Есть люди, которые патологически боятся вина

Энофобы — это люди, которые боятся вина. При виде бокала с вином или даже закрытой бутылки у них может начаться паническая атака.

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8. Кто-то боится пивных бокалов. Пустых

Еще одно заболевание называется ченосилликафобия — это страх пустого пивного бокала. Если быть точными, люди боятся скорее того, что он может опустеть. Врачи пытаются рационально объяснить такой страх, связывая его с беспокойством по поводу слишком быстрого течения времени и возможной утраты чего-то значительного.

9. Похмелье может длиться месяц

Правда, это исключительный случай. Такое произошло с шотландцем, который за один раз выпил 60 пинт пива. Увы, за этот эксперимент ему пришлось расплачиваться мигренями в течение последующих 30 дней.

По материалам Maximonline

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