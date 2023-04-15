Алкоголь или курение? Врач НМИЦ онкологии объяснил, что больше влияет на риск развития рака

Известно, что ВОЗ уже давно связывает употребление алкоголя с повышенным риском развития минимум семи видов рака. Причем, как говорят специалисты, этот риск напрямую зависит от дозы спиртного: больше выпиваешь, больше вероятность заболеть.
Как рассказал Артур Бернацкий, врач-гастроэнтеролог НМИЦ онкологии им. Петрова, алкоголь может провоцировать не только рак, но и много других опасных заболеваний — например, цирроз печени, от которого тоже умирают. Но в случае с влиянием спиртных напитков на риск онкологии достаточно велика роль индивидуальных особенностей организма человека. Конечно, речь об умеренном приеме, а не о злоупотреблении.
Врач-гастроэнтеролог, диетолог, онколог НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова
«Биохимия расщепления алкоголя в организме достаточно сложная. Он не просто всасывается в кишечнике и выводится — он проходит через печень, с участием ферментов, включая алкогольдигидроназу. Все мы разные, и функциональность печени, особенности расщепления и утилизации этанола у каждого тоже отличаются. Например, есть такое заболевание — синдром Жильбера, при котором повышается уровень свободного билирубина в крови. У тех, у кого он есть, алкоголь очень сложно усваивается. Есть народности, которые вообще не переносят алкоголь, к примеру чукчи, эвенки», —
Как напомнил специалист, рак — процесс многофакторный. На развитие болезни влияет много причин, включая генетическую предрасположенность, образ жизни, уровень стресса. Поэтому, по словам врача, считать алкоголь прямой причиной появления злокачественной опухоли неправильно.
«Нельзя сказать, что у человека, выпивающего алкоголь в умеренных дозах, очень высокие риски онкологии. Если в его образе жизни алкоголь имеет умеренные комбинации, то риски рака не имеют с ним четкой корреляции, тем более с видами напитков. Повторю, все люди разные — миллионы разных вариаций особенностей усвоения и утилизации алкоголя. Все индивидуально, но наш организм очень умно устроен. Обычно каждый по опыту знает свои возможности — у нас есть свой внутренний врач, который всегда подсказывает наши рамки и границы. Одному достаточно выпить полбокала вина раз в месяц, а другой может больше, при этом условно его когнитивные функции и физические возможности не изменятся», — добавляет доктор.
Курение, по словам врача, создает более опасные риски. Например, для развития рака головы и шеи, пищевода.
«Помимо огромной дозировки никотина, в сигаретах много канцерогенных веществ — то, что еще содержится в табаке, который производится на табачных фабриках. Эта химия и есть самое главное зло. Жидкий никотин — на самом деле такое же зло. Потому что там используется сухой спирт глицерол, который напрочь высушивает слизистые, а это в два раза больший риск развития онкологических заболеваний носоглотки и языка, чем даже от обычных сигарет», — объясняет врач.
При этом, как добавляет эксперт, на женщин курение действует хуже, чем на мужчин.
«Природой так устроено, что химические зависимости у женщин более выражены. Женщины сами по себе более адаптированы к жизни, выживаемость у них гораздо выше, чем у мужчин, — это однозначно. Но если в ее жизни возникает определенное повреждающее действие, то это чаще всего формируется в более высокие риски, чем у мужчин. Понятно, что всегда есть исключения, но, как правило, это так. Это может быть связано с особенностями слизистой, гормональной системы — у женщин абсолютно другая по сравнению с мужчинами чувствительность тканей к гормонам, обменные механизмы», — говорит врач.