Алкоголь или курение? Врач НМИЦ онкологии объяснил, что больше влияет на риск развития рака

«Нельзя сказать, что у человека, выпивающего алкоголь в умеренных дозах, очень высокие риски онкологии. Если в его образе жизни алкоголь имеет умеренные комбинации, то риски рака не имеют с ним четкой корреляции, тем более с видами напитков. Повторю, все люди разные — миллионы разных вариаций особенностей усвоения и утилизации алкоголя. Все индивидуально, но наш организм очень умно устроен. Обычно каждый по опыту знает свои возможности — у нас есть свой внутренний врач, который всегда подсказывает наши рамки и границы. Одному достаточно выпить полбокала вина раз в месяц, а другой может больше, при этом условно его когнитивные функции и физические возможности не изменятся», — добавляет доктор.