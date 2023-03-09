Нефролог Вишневский: «Людей, которым необходим диализ, с каждым годом становится на 10% больше»

— Какая динамика по заболеваемости ХБП в стране? Мы видим увеличение или уменьшение случаев заболевания?

— Сейчас мы видим эффект повышения доступности специализированной помощи (включая диализную), а реальный рост заболеваемости, который фиксируется во многих странах с давно решенной проблемой доступности, тоже, безусловно, присутствует — из-за роста числа пациентов с артериальной гипертензией и диабетом, а также из-за старения населения, — говорит нефролог.

Что касается тех людей, кому нужен диализ: их каждый год становится на 7–10% больше. Это происходит в основном из-за более медленного выбывания пациентов с программного лечения. Влияет и то, что в стране не так часто происходят пересадки почек — а ведь это лучшее лечение для пациентов с почечной недостаточностью. Развитию службы очень мешает негативное отношение к посмертному донорству. Во многих странах мира звучит слоган: «Не берите свои органы на небеса: небеса знают, что они нужны здесь!»

— Какие процессы происходят в почках при пятой стадии? В чем сложность ее лечения?

— На 5-й стадии функция почек в большей степени утрачена, хотя остаточная функционирующая ткань способна в какой-то мере выполнять водовыделительную функцию, выводить избыток электролитов и — в незначительной степени — уремических токсинов. Она также способна частично выполнять эндокринную функцию: правда, склеротические процессы способны эту функцию извратить — например, утяжелить артериальную гипертензию. Главная задача при ХБП5 — подготовить пациента к плановому старту заместительной почечной терапии, а также исключить утяжеление соматических нарушений и заболеваний, которые в последующем будут определять более или менее успешное течение терапии.