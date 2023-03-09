Нефролог Вишневский: «Людей, которым необходим диализ, с каждым годом становится на 10% больше»

Хроническая почечная недостаточность (ХБП) — это тяжелое и прогрессирующее поражение почек, которое может грозить их полным отказом. И если многие другие патологии органа мы не можем не заметить (например, при камнях в почках боли такие, что некоторым даже сложно лежать), то с ХБП все гораздо сложнее. Человек долго может не догадываться, что с его почками уже далеко не все в порядке.
Чем это грозит организму и как обезопасить себя, «Доктор Питер» спросил у врача-нефролога, заведующего отделением диализа Городского нефрологического центра СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница», заместителя председателя Общероссийской общественной организации нефрологов «Российское диализное общество» Константина Вишневского.
К.м.н., заведующий отделением диализа Городского нефрологического центра СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница», заместитель председателя Общероссийской общественной организации нефрологов «Российское диализное общество».
В патологии почек чаще всего виноваты гипертония и диабет
— Какое заболевание почек чаще всего встречается у россиян?
— Парадокс состоит в том, что к наиболее грозному и распространенному нефрологическому осложнению — прогрессирующему снижению функции почек и в конце концов почечной недостаточности — приводят не классические болезни почек, а сердечно-сосудистая патология, в первую очередь артериальная гипертензия и атеросклероз, а также и сахарный диабет. Собственно, «почечные» гломерулярные болезни и пиелонефриты вместе с мочекаменной болезнью занимают лишь последующие места в этом списке. В последние годы с ними конкурируют побочные эффекты активного лечения онкологических заболеваний. Так бывает, что проблемы с почками выявляются поздно, и все, что можно сделать, — начать заместительную почечную терапию, диализ, — говорит врач.
Распознать проблему самостоятельно практически невозможно
— Что прежде всего влияет на функцию почек? Какие симптомы могут предупреждать о проблемах с органом?
— Важно отметить, что почки — высокочувствительный орган, и его повреждение может ускоряться из-за различных проблем со здоровьем, — говорит Константин Вишневский.
Например, почки могут утрачивать свою функцию на фоне:
высокого артериального давления,
прогрессирующего атеросклероза,
анемии,
плохой коррекции сахарного диабета,
нарушений кальций-фосфорного и костного обмена,
других метаболических нарушений,
ревматологических и урологических болезней,
а также пострадать от лекарственной терапии.
Как показала практика последних непростых трех лет, такая инфекция, как COVID-19, также может быть триггером развития и прогрессирования почечной патологии.
— К сожалению, отчетливых проявлений, указывающих именно на разрушение почек, практически нет. Высокое артериальное давление, анемию, слабость, неопределенные боли в пояснице чаще всего относят к иным причинам и заболеваниям, — поясняет эксперт.
Но есть и хорошие новости: почечную патологию обнаружить достаточно просто — вам не потребуется проходить много дорогостоящих процедур. Так, точно нужно сдать общий анализа мочи, а также анализ на измерение уровня креатинина в крови.
— Первый из них входит в программу диспансеризации, поэтому проблему можно выявить на самом раннем этапе. Второй не включен в плановое обследование, но определение креатинина с расчетом скорости клубочковой фильтрации (одной из важнейших функций почек) входит во многие программы обследования пациентов по разным поводам. Прогрессирующее снижение функции почек (с разной скоростью) наблюдается даже у тех, кто чувствует себя отлично, поэтому начиная с 60 лет стоит раз в полгода сдавать анализ мочи и измерять свой уровень креатинина, — говорит Константин Вишневский.
Кто в зоне риска
У некоторых людей действительно повышен риск оказаться среди пациентов с хронической болезнью почек. Как правило, они имеют следующие привычки:
не ведут активный образ жизни,
едят слишком много соли,
не следят за давлением, холестерином и уровнем глюкозы крови,
пьют мало воды (вода необходима для правильной работы почек, поэтому врачи рекомендуют выпивать в день около 1,5–2 литров).
— Какая динамика по заболеваемости ХБП в стране? Мы видим увеличение или уменьшение случаев заболевания?
— Сейчас мы видим эффект повышения доступности специализированной помощи (включая диализную), а реальный рост заболеваемости, который фиксируется во многих странах с давно решенной проблемой доступности, тоже, безусловно, присутствует — из-за роста числа пациентов с артериальной гипертензией и диабетом, а также из-за старения населения, — говорит нефролог.
Что касается тех людей, кому нужен диализ: их каждый год становится на 7–10% больше. Это происходит в основном из-за более медленного выбывания пациентов с программного лечения. Влияет и то, что в стране не так часто происходят пересадки почек — а ведь это лучшее лечение для пациентов с почечной недостаточностью. Развитию службы очень мешает негативное отношение к посмертному донорству. Во многих странах мира звучит слоган: «Не берите свои органы на небеса: небеса знают, что они нужны здесь!»
— Какие процессы происходят в почках при пятой стадии? В чем сложность ее лечения?
— На 5-й стадии функция почек в большей степени утрачена, хотя остаточная функционирующая ткань способна в какой-то мере выполнять водовыделительную функцию, выводить избыток электролитов и — в незначительной степени — уремических токсинов. Она также способна частично выполнять эндокринную функцию: правда, склеротические процессы способны эту функцию извратить — например, утяжелить артериальную гипертензию. Главная задача при ХБП5 — подготовить пациента к плановому старту заместительной почечной терапии, а также исключить утяжеление соматических нарушений и заболеваний, которые в последующем будут определять более или менее успешное течение терапии.
Поздние стадии ХБП относительно быстротечны, соответственно, число пострадавших невелико: если доля пациентов с ХБП оценивается в целом в 10–15% населения, то пациентов с ХБП4 и ХБП5 — гораздо меньше.
Чтобы сохранить почки здоровыми, пейте как можно больше чистой воды, не забывайте про физическую активность, ешьте как можно меньше соленой еды — многие так любят добавлять побольше этой приправы в блюда.
Также стоит обратить внимание и на меню. Во-первых, обязательно включите в свой рацион овощи и фрукты. Здесь нет ограничений по их видам. Во-вторых, следует пить больше жидкости, примерно 2–3 литра в день, особенно в жаркое время года. Отлично подойдут обычная вода, зеленый чай, почечные фиточаи, натуральные морсы, компоты. В-третьих, старайтесь как можно реже есть консервы, продукты быстрого приготовления, а также ограничьте красное мясо и соленую пищу.
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