Эндокринолог Павлова назвала 5 причин не пить минеральную воду вместо обычной

Если же вам нравится минеральная вода и вы хотите пить ее часто, надо заранее проконсультироваться с врачом и сдать анализ крови, чтобы подобрать конкретно для себя «правильную» минералку. Недаром такую воду врачи назначают при определенных показаниях. Она бывает разной по насыщенности, а некоторые ее виды можно пить только в определенные часы дня и в определенной дозировке.