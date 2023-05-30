Эндокринолог Павлова назвала 5 причин не пить минеральную воду вместо обычной

Совет пить воду в течение дня и в достаточном количестве слышал, наверное, каждый. Особенно за питьевым режимом рекомендуют следить летом. Некоторые люди идут дальше и стараются заменить простую воду на минеральную — в ней же больше минералов, а значит, и пользы будет больше.
По мнению эндокринолога Зухры Павловой, ко всему надо подходить разумно, а менять обычную негазированную воду комнатной температуры на минеральную точно не стоит. В своем телеграм-канале врач
1. Она может изменить PH крови и состав мочи
Минеральная вода слишком насыщенная. Содержащиеся в ней микро- и макроэлементы в больших количествах могут неадекватно отразиться на состоянии организма. По словам эндокринолога, может даже измениться PH крови и состав мочи.
Если же вам нравится минеральная вода и вы хотите пить ее часто, надо заранее проконсультироваться с врачом и сдать анализ крови, чтобы подобрать конкретно для себя «правильную» минералку. Недаром такую воду врачи назначают при определенных показаниях. Она бывает разной по насыщенности, а некоторые ее виды можно пить только в определенные часы дня и в определенной дозировке.
2. Газированной водой не напьешься
Минеральной газированной водой сложнее утолить жажду, чем простой. Особенно в жару.
3. Может повреждать слизистую
Газированные напитки могут повреждать слизистую желудка. И хотя таким эффектом в первую очередь обладает сладкая газировка, но и у минеральной воды он тоже есть. Частично вред нивелируется, если в желудке есть еда, поэтому минеральную воду лучше пить между приемами пищи.
«Перед употреблением рекомендую избавить ее от газа. Самый простой способ — оставить стакан с минеральной водой на пару часов на столе. Или, если хочется выпить быстро, интенсивно помешать ее ложкой», — советует эндокринолог.
4. Может способствовать метеоризму
Газированная вода может вызывать избыточное газообразование.
5. Для ее усвоения все равно нужна вода
Насыщенная минералами вода для своего усвоения тоже требует воду. И, значит, организм начнет забирать ее из клеток и мышц.
«Я не против минеральной воды, если употреблять ее не вместо обычной, а в качестве дополнительного источника минералов. И желательно все же после консультации с врачом», — заключила Зухра Павлова.
Как приучить себя пить воду? Советы врача-эндокринолога читайте ЗДЕСЬ.
Другое мнение
Врач-кардиолог Ольга Бокерия, наоборот, считает, что в употреблении минералки вместо обычной воды нет ничего особо вредного, это, наоборот, полезно. Она и сама предпочитает пить именно ее. Конечно, речь не о лечебной минеральной воде, а о природной газированной или обычной чистой, только насыщенной углекислым газом под давлением.
Доктор рассказывала, чем она может быть полезна для здоровья.
Помогает глотать. Одно из исследований, к примеру, показало, что газированная вода обладает сильной способностью стимулировать нервы, отвечающие за глотание. Как выяснили авторы другой работы, при сочетании низкой температуры и карбонизации этот эффект только усиливался.
Помогает дольше оставаться сытым. Газированная вода помогает продлить чувство сытости после еды в большей степени, чем обычная вода.
Облегчает запоры. Как показало одно исследование с участием сорока пожилых людей после инсульта, употребление такой воды уменьшило частоту запоров на 58% — это по сравнению с людьми, которые пили обычную воду.
Может уменьшать боль в животе. Есть доказательства, что газированная вода может уменьшать проявление не только запора, но и других симптомов в ЖКТ, включая боль в животе.
Также кардиолог опровергла расхожее мнение, что газированная вода вредна для зубной эмали и может «закислять» организм. По словам кардиолога, не стоит также особо бояться при употреблении обычной газированной воды вздутия живота. Если у вас есть такая индивидуальная особенность, врач посоветовала в таком случае пить воду маленькими глотками, так как вздутие может вызывать воздух, который попадает в желудок, когда мы едим и пьем второпях.