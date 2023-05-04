Эндокринолог Павлова перечислила 5 способов приучить себя регулярно пить воду

Пить воду — простая привычка, доступная всем. К сожалению, чаще всего многие люди просто забывают это делать. Казалось бы, ну кто не знает, что пить нужно много — примерно по 30 миллилитров на килограмм тела? Однако знать — это одно, а вот внедрить привычку в свою жизнь — совсем другое. Эндокринолог Зухра Павлова в своем телеграм-канале поделилась лайфхаками, которые помогут это сделать.