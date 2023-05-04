Эндокринолог Павлова перечислила 5 способов приучить себя регулярно пить воду

Пить воду — простая привычка, доступная всем. К сожалению, чаще всего многие люди просто забывают это делать. Казалось бы, ну кто не знает, что пить нужно много — примерно по 30 миллилитров на килограмм тела? Однако знать — это одно, а вот внедрить привычку в свою жизнь — совсем другое. Эндокринолог Зухра Павлова в своем
Начинайте утро со стакана воды
Можете поставить стакан теплой воды рядом с кроватью, чтобы не забыть выпить. Павлова рекомендует пить маленькими глоточками и медленно. Кстати, после завтрака тоже можно выпить полстакана воды.
Поставьте воду на рабочий стол
Если поставите рядом с компьютером бутылку с водой, вам будет проще постепенно делать небольшие глотки. В норме за день нужно выпить примерно одну полуторалитровую бутылку. Кстати, носить воду с собой в сумочке — тоже хорошая идея.
Заводите будильник
Если вы очень заняты в течение рабочего дня и постоянно забываете пить, можно пойти на радикальный шаг и поставить напоминание на телефоне. Выпивайте каждый час примерно по половинке стакана или по стакану воды.
Пейте воду после чая или кофе
Если вы любитель кофе, приучите себя после чашечки любимого напитка выпивать стакан воды. Кофе и чай обладают мочегонным действием, поэтому лучше восполнить жидкость, которую мы можем потерять.
Внушите себе, что вода — это лекарство
В прямом смысле, конечно, вода сама по себе не вылечит болезни. Однако она жизненно необходима нашему телу, как таблетки нужны болеющему человеку. Лекарства обычно принимают по часам, вот и к воде стоит относиться так же.
Павлова подчеркивает: слишком много пить воды при определенных диагнозах не стоит. Например, при некоторых болезнях почек и при сердечной недостаточности. Однако для здорового человека нормальный питьевой режим нередко помогает избежать многих неприятных недугов. Например, достаточное количество воды снижает риск тромбозов и образования камней в почках.