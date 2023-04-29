Отеки, бледность и еще 3 признака тромбоза глубоких вен

Тромбоз — образование густых плотных сгустков крови. Когда они появляются в венах, это очень и очень плохо. Ведь оторвавшийся тромб может путешествовать по кровотоку и вместе с потоком крови в итоге добраться до легочных артерий. Их закупорка, она же ТЭЛА (тромбоэмболия легочной артерии), часто становится для человека приговором.
При этом тромбоз глубоких вен называют «тихим убийцей». Ведь вовремя спохватывается только половина из тех, кто от него страдает. Остальные, как правило, или вовсе не замечают никаких симптомов, или списывают их на что-то другое. А ведь промедление в таких ситуациях крайне опасно. Врач
Флеболог, сосудистый хирург
Отеки
Они обычно возникают на лодыжке, икре, ступне. И это считается одним из самых характерных признаков тромбоза глубоких вен.
«Сам по себе этот симптом может быть ошибочно принят за что-то другое, например, за укус насекомого или последствия подвернутой ноги, — говорит доктор Абу-Бакр. — Но в сочетании с другими признаками это может быть показателем тромбоза глубоких вен».
Вздутые вены и судороги
Отек часто сопровождается откровенно вздутыми венами. Их трудно не заметить, и при этом они очень болят, особенно при прикосновении к ним.
Кроме того, по словам врача, могут также возникать острые болезненные судороги и спазмы. Как правило, сначала эти ощущения появляются в икрах, а затем распространяются на всю ногу.
Тепло или покраснение
«Разница температур между пораженным участком и окружающими его частями тела будут откровенно заметны, — говорит хирург. — Теплее всего кожа будет непосредственно в том месте, где находится сгусток».
Изменение цвета кожи
Пораженный участок может выглядеть бледнее и даже при этом иметь синюшный оттенок. Хирург предупреждает: любой из этих факторов по отдельности и уж тем более их совокупность — это признак, что надо срочно обратиться к врачу.
Как снизить риск тромбоза глубоких вен
Используйте компрессионные чулки, особенно, если вам нужно куда-то лететь.
Ведите активный образ жизни: он улучшает кровообращение, функцию легких, а также укрепляет мышцы.
Сбросьте вес, если у вас есть откровенно лишние килограммы.
Не забывайте пить достаточно воды — так снижается риск сгущения крови.
Старайтесь не сидеть и не стоять на месте долгое время. Делайте перерывы, чтобы размять ноги и подвигаться.