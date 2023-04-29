Отеки, бледность и еще 3 признака тромбоза глубоких вен

При этом тромбоз глубоких вен называют «тихим убийцей». Ведь вовремя спохватывается только половина из тех, кто от него страдает. Остальные, как правило, или вовсе не замечают никаких симптомов, или списывают их на что-то другое. А ведь промедление в таких ситуациях крайне опасно. Врач назвал пять ключевых признаков заболевания.