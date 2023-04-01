Рассол, борщ или минералка: гастроэнтеролог объяснил, что лучше работает при похмелье

Практически все хотя бы раз в жизни сталкивались с мучительным похмельем. Голова будто налита свинцом, каждый звук отдается в ней, словно удар колокола. От вида еды мутит, голова кружится, руки трясутся. Хорошо, если вы перебрали в пятничный вечер, тогда будет время за выходные прийти в себя. Но иногда утром после алкогольной вечеринки нужно как можно скорее прийти в форму.

Что же тогда поможет быстро и правильно справиться с похмельем? Какие из традиционных антипохмельных рецептов помогут, а какие — только навредят? На вопросы «Доктора Питера» ответил Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач первой категории.