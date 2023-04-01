Рассол, борщ или минералка: гастроэнтеролог объяснил, что лучше работает при похмелье

Практически все хотя бы раз в жизни сталкивались с мучительным похмельем. Голова будто налита свинцом, каждый звук отдается в ней, словно удар колокола. От вида еды мутит, голова кружится, руки трясутся. Хорошо, если вы перебрали в пятничный вечер, тогда будет время за выходные прийти в себя. Но иногда утром после алкогольной вечеринки нужно как можно скорее прийти в форму.
Что же тогда поможет быстро и правильно справиться с похмельем? Какие из традиционных антипохмельных рецептов помогут, а какие — только навредят? На вопросы «Доктора Питера» ответил Сергей Лопатин, гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге, врач первой категории.
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Вывести яд и добавить воды
Основу всех алкогольных напитков составляет этиловый спирт. Это органическое вещество, обладающее способностью проникать в клетки, провоцируя нервную систему на специфические эффекты. Изначально это веселье, приподнятое настроение, а по мере прибавления концентрации спирта в крови — угнетение, опьянение с дезориентацией, нарушением речи и поведения, двигательной активности. По сути, это токсические влияния этанола и продуктов его метаболизма, они просто отравляют тело, что в результате наутро выливается в недомогание.
При похмелье прежде всего необходимо устранить главные причины недомогания — обезвоживание и интоксикацию как результат отравления продуктами расщепления спирта. Одновременно с этим важно купировать неприятные симптомы, которые сопровождают это состояние: тошноту, головную боль, слабость. Добиться этого помогут как специальные аптечные препараты и сорбенты, так и некоторые народные средства. Разберем несколько популярных советов.
Пить как можно больше
Сильное обезвоживание организма — верный спутник похмелья. Дело в том, что спиртное обладает мощным мочегонным эффектом, из-за чего человек теряет большое количество жидкости и электролитов — минеральных соединений, необходимых для нормальной работы организма.
Усилению обезвоживания способствует рвота, которая часто возникает из-за слишком большого количества выпитого. При этом обезвоживание провоцирует другие симптомы: головную боль, слабость, головокружение и сухость во рту. Так что обильное питье — главное и первое средство от похмелья.
Вода или чай?
Оптимальный вариант — минеральная вода. Она ускорит восстановление водно-солевого баланса. В качестве альтернативы подойдет и обычная чистая питьевая вода. Для ускорения эффекта и быстрого восполнения уровня электролитов в воду полезно добавить немного меда или сахара.
Помимо этого можно задействовать отвары на травах и сладкий чай с лимоном. А если вас преследует дискомфорт в желудке, то в напиток можно кинуть ломтик имбиря. Это поможет купировать приступы тошноты.
Супы: за и против
Популярным средством от похмелья считаются различные супы. С точки зрения медицины этот совет не лишен смысла, но лучше выбрать что-то легкоусвояемое. Например, куриный бульон или постный борщ. Такое блюдо активирует процессы пищеварения в организме и успокоит раздраженную алкоголем слизистую желудка.
В народных советах часто фигурируют жирные супы: на говядине или баранине. Однако такая пища дает слишком большую нагрузку на печень и поджелудочную железу и может замедлить вывод из организма алкогольных токсинов. По этой же причине во время похмелья лучше воздержаться от фастфуда. Пицца или бургер могут выглядеть очень соблазнительно и даже спасительно, но по факту только замедлят процесс восстановления.
Рассол животворящий или вредящий?
Для борьбы с обезвоживанием можно использовать рассол. Содержащиеся в нем соли помогают наладить водно-солевой баланс в организме и стимулируют работу почек, тем самым ускоряя выведение из организма вредных веществ. Однако полезен будет далеко не каждый рассол.
Предпочтение необходимо отдать рассолу от бочковых огурцов, квашеной капусты или соленых помидоров. А вот жидкость из-под маринованных огурцов лучше не использовать. Маринады содержат слишком большое количество уксуса, который усугубляет похмелье и замедляет вывод этанола из организма.
Фруктовый детокс
При отсутствии заболеваний желудочно-кишечного тракта для детоксикации отлично подойдут цитрусовые: лимоны, апельсины и грейпфруты. В них содержится большое количество аскорбиновой кислоты, которая стимулирует обмен веществ и ускоряет переработку алкогольных токсинов. Помимо самих фруктов можно использовать фреш.
Сок свежего лимона полезно будет добавить в минеральную воду или чай. Наконец, эффектом детокса обладают бананы. Эти фрукты также стимулируют вывод из организма продуктов распада алкоголя. Кроме того, бананы помогают нормализовать баланс калия, который вымывается из организма при потере жидкости.