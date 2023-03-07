Ваш браузер устарел, поэтому сайт может отображаться некорректно. Обновите ваш браузер для повышения уровня безопасности, скорости и комфорта использования этого сайта.
Обновить браузер

«Обладает свойствами растворителя»: что происходит с мозгом из-за алкоголя

Ощущение радости и эйфории после рюмки-другой спиртного очень обманчиво. Врач объяснила, как алкоголь влияет на мозг и психику.

7 марта 20232
алкоголь мифы
Источник:
iStockphoto

Многие уверены, что от бокала вина или стопки водки вреда не будет. Но если взять за привычку так расслабляться регулярно, то можно незаметно стать заложником алкоголя — сначала начать пить чаще, а потом — все больше, и как следствие — попасть в зависимость от спиртного.

Врач объяснила, почему не стоит играть с огнем — и какие последствия не только для физического здоровья, но и для психики и мозга могут быть из-за употребления алкоголя.

Екатерина Данилина
медицина

врач-хирург ФНКЦ ФМБА России

Все дело в дозе

— Пагубное влияние алкоголя на психику обусловлено тем, что этанол — это депрессант, то есть психоактивное вещество, которое угнетает центральную нервную систему (ЦНС) человека, — рассказывает врач ФМБА Екатерина Данилина. — Небольшое количество алкоголя провоцирует ослабление мышц, дает седативный эффект и вызывает ощущение эйфории.

Это происходит из-за того, что этанол изменяет активность рецепторов гормона дофамина, ответственного за получение удовольствия, объясняет эксперт.

— Но после непродолжительного получения дофамина в организме образуется вещество тетрагидроизохинолин, которое, наоборот, блокирует выработку дофамина и серотонина, — говорит врач. — Как следствие, частое употребление алкогольных напитков напрямую связано с тем, что человек теряет возможность наслаждаться жизнью без дополнительных стимулов.

Читайте также

Алкоголь и мозг

— При чрезмерном употреблении алкогольных напитков наблюдается гибель тысячи нейронов, так как спирт обладает свойствами растворителя, — поясняет Екатерина Данилина. — Этанол и продукты его переработки проникают в нервные клетки, разрушают их, снижают чувствительность нейромедиаторов — веществ, посредством которых осуществляется передача нервного импульса, и подавляют активность рецепторов.

После каждого употребления алкоголя организму необходимо время на восстановление, говорит врач.

— Для полной стабилизации работы ЦНС после регулярного злоупотребления алкоголем необходимо от 14 до 21 дней, — объясняет эксперт. — Последствия выпитого проявляются замедлением биохимических процессов в нейронах и вот этими симптомами:

  • заторможенность,

  • рассеянность,

  • расстройство адаптации и внимания,

  • ослабление памяти,

  • нарушение координации движений,

  • снижение остроты зрения и слуха.

— Если же человек будет постоянно злоупотреблять алкоголем, у него могут развиться психоз, невроз, депрессия, бессонница, паранойя (мания преследования), галлюцинации, алкогольная энцефалопатия, — предупреждает врач.

Что происходит с организмом во время похмелья

— Заторможенность человека во время похмелья связана с нарушением работы нейромедиаторов. Лишившись алкогольной стимуляции, рецепторы не могут быстро восстановиться и начать работать в привычном режиме, — объясняет Екатерина Данилина. — При этом изменение гормонального баланса в организме провоцирует угнетенность и апатию. Ухудшение самочувствия также наблюдается из-за обезвоживания организма.

Дело в том, что алкоголь действует как мощный диуретик, провоцируя частое мочеиспускание и выводя жидкость из клеток, объясняет эксперт.

— Симптомы обезвоживания — сонливость, вялость, слабость, пониженное артериальное давление. Кроме того, после употребления алкоголя в организме накапливается токсичный продукт распада этанола — ацетальдегид, вызывающий головные боли, чувство тревоги и страха, учащенное сердцебиение и одышку, — говорит врач.

Читайте также

Ранее психиатр-нарколог Евгений Рысин рассказывал «Доктору Питеру», что не существует безопасной дозы алкоголя. По словам врача, любое употребление алкоголя — это всегда вступление в зону определенного медицинского риска. Нарколог также назвал вид алкоголя, который наиболее опасен для здоровья.

Автор текста:Анна Майская
Материалы по теме
Неврология