«Обладает свойствами растворителя»: что происходит с мозгом из-за алкоголя

Многие уверены, что от бокала вина или стопки водки вреда не будет. Но если взять за привычку так расслабляться регулярно, то можно незаметно стать заложником алкоголя — сначала начать пить чаще, а потом — все больше, и как следствие — попасть в зависимость от спиртного.

Врач объяснила, почему не стоит играть с огнем — и какие последствия не только для физического здоровья, но и для психики и мозга могут быть из-за употребления алкоголя.