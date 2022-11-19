похмелье
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Головная боль, жажда, светобоязнь, головокружение, слабость и тошнота — это далеко не полный перечень симптомов, которые сопутствуют алкогольной интоксикации. Иногда у перебравших с выпивкой наутро появляется острое желание окунуться в ледяную воду, чтобы взбодриться и прогнать неприятные ощущения. 

В популярной сети TikTok несколько пользователей решили проверить «ледяную методику» на себе и окунули голову в таз с очень холодной водой. Быстро «выныривать» блогеры не советуют — охлаждаться лучше до тех пор, пока неприятные ощущения в голове не пройдут. 

«Я чувствую себя потрясающе! Очень бодрой, и никакой тошноты!» — признается девушка в соцсетях, повторив погружение два раза. 

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Британский врач Дебора Ли подтверждает, что холодная вода действительно способна избавлять от похмелья. Дело в том, что она включает «рефлекс дайвера» — это быстрая адаптация организма при погружении в воду из-за задержки дыхания, охлаждения и увлажнения лица. При этом происходит стимуляция переднего решетчатого нерва (n.ethmoidalis anterior) и рецепторов кожи лица. 

Затем, по словам доктора, нервные импульсы передаются в ствол мозга, который активирует парасимпатическую нервную систему. Это приводит к брадикардии (замедлению сердечного ритма) и сужению кровеносных сосудов на коже, кровь в итоге перенаправляется обратно к мозгу и сердцу. Реагируют на холод и сонные артерии. 

«Ледяная вода также может стимулировать блуждающий нерв, который влияет на пищеварение, сердцебиение и иммунный ответ. Стимуляция блуждающего нерва также способна повышать уровень глюкозы в крови — то есть человек чувствует себя бодрее», — уточняет Дебора Ли.

В результате также активируется приток крови к почкам, а потоотделение снижается. 

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В то же время доктор предупреждает: увлекаться ледяными погружениями не стоит. Осторожнее стоит быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы — шок от перепада температур может спровоцировать аритмию. 

«Сердечникам» разрешается лишь короткое и недолгое погружение, длительное воздействие низкой температуры никакой пользы не принесет.  

Напомним, исследования также показывают, что регулярный холодный душ снижает частоту инфекционных заболеваний и укрепляет иммунитет. Так, в 2015 году голландские ученые провели эксперимент с участием 3000 человек в возрасте от 18 до 65 лет. Целый месяц они ежедневно закалялись под холодным душем продолжительностью 30, 60 и 90 секунд. В результате число взятых больничных сократилось на 30% у тех, кто аккуратно следовал предписаниям. 

По материалам Metro.co.uk

Анжела Патракова