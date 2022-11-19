Головная боль, жажда, светобоязнь, головокружение, слабость и тошнота — это далеко не полный перечень симптомов, которые сопутствуют алкогольной интоксикации. Иногда у перебравших с выпивкой наутро появляется острое желание окунуться в ледяную воду, чтобы взбодриться и прогнать неприятные ощущения.

В популярной сети TikTok несколько пользователей решили проверить «ледяную методику» на себе и окунули голову в таз с очень холодной водой. Быстро «выныривать» блогеры не советуют — охлаждаться лучше до тех пор, пока неприятные ощущения в голове не пройдут.

«Я чувствую себя потрясающе! Очень бодрой, и никакой тошноты!» — признается девушка в соцсетях, повторив погружение два раза.