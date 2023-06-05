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Снижает холестерин и сжигает лишний жир: этот способ выжмет из лимона всю пользу

Лимон считается одним из самых популярных народных средств от семи бед — не важно, будь то простуда или проблемы с ЖКТ. А врачи в принципе советуют начинать каждый свой день со стакана теплой воды с лимоном.

5 июня 20231
Снижает холестерин и сжигает лишний жир: этот способ выжмет из лимона всю пользу
Источник:
Unsplash

О пользе этого цитрусового известно давно. Как правило, мы используем лимон, выжимая его сок. Однако забываем, что полезные вещества есть не только в мякоти, но и в кожуре, выбрасывать ее точно не стоит. По словам специалистов турецкого издания Turkiye, чтобы получить от лимона максимум пользы, надо его целиком заморозить.

Для этого лимон рекомендуется оставить на ночь в морозильной камере.

Во-первых, так плод дольше сохранит свою свежесть и не испортится.

Во-вторых, в замороженном виде лимон удобнее и проще натереть на терке вместе с цедрой, а потом добавить порцию туда, куда нужно: в воду, лимонад, рыбу, суп, салат или овощное блюдо. Остатки можно убрать обратно в холодильник.

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  • помогает защитить от преждевременного старения и омолодить кожу, действуя как антиоксидант и выводя токсины;

  • помогает лучше усваиваться железу;

  • защищает от многих дегенеративных заболеваний;

  • борется с бактериями и грибковыми инфекциями;

  • помогает быстрее поправиться при простуде;

  • ускоряет заживление ран;

  • помогает при проблемах с ЖКТ, но не в период обострения;

  • снижает уровень «плохого» холестерина;

  • помогает похудеть, способствуя потере жира за счет ускорения метаболических функций.

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Как показали исследования, в кожуре лимона содержится в разы больше витамина С, чем в лимонном соке.

А еще лимонная цедра богата пектином, который на самом деле является растворимой клетчаткой. Она, в частности, способствует улучшению состояния толстого кишечника и поддерживает микробиом, питая полезные бактерии.

Также в кожуре лимона содержится антиоксидант D-limonene, который способен снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака желудка.

Как правильно есть кожуру лимона и как еще можно использовать ее в быту, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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