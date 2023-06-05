Снижает холестерин и сжигает лишний жир: этот способ выжмет из лимона всю пользу

О пользе этого цитрусового известно давно. Как правило, мы используем лимон, выжимая его сок. Однако забываем, что полезные вещества есть не только в мякоти, но и в кожуре, выбрасывать ее точно не стоит. По словам специалистов турецкого издания Turkiye, чтобы получить от лимона максимум пользы, надо его целиком заморозить.