Снижает холестерин и сжигает лишний жир: этот способ выжмет из лимона всю пользу

О пользе этого цитрусового известно давно. Как правило, мы используем лимон, выжимая его сок. Однако забываем, что полезные вещества есть не только в мякоти, но и в кожуре, выбрасывать ее точно не стоит. По
Для этого лимон рекомендуется оставить на ночь в морозильной камере.
Во-первых, так плод дольше сохранит свою свежесть и не испортится.
Во-вторых, в замороженном виде лимон удобнее и проще натереть на терке вместе с цедрой, а потом добавить порцию туда, куда нужно: в воду, лимонад, рыбу, суп, салат или овощное блюдо. Остатки можно убрать обратно в холодильник.
9 причин есть замороженный целиком лимон
помогает защитить от преждевременного старения и омолодить кожу, действуя как антиоксидант и выводя токсины;
помогает лучше усваиваться железу;
защищает от многих дегенеративных заболеваний;
борется с бактериями и грибковыми инфекциями;
помогает быстрее поправиться при простуде;
ускоряет заживление ран;
помогает при проблемах с ЖКТ, но не в период обострения;
снижает уровень «плохого» холестерина;
помогает похудеть, способствуя потере жира за счет ускорения метаболических функций.
Вы знали?
А еще лимонная цедра богата пектином, который на самом деле является растворимой клетчаткой. Она, в частности, способствует улучшению состояния толстого кишечника и поддерживает микробиом, питая полезные бактерии.
Также в кожуре лимона содержится антиоксидант D-limonene, который способен снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и даже некоторых видов рака желудка.
Как правильно есть кожуру лимона и как еще можно использовать ее в быту, читайте ЗДЕСЬ.