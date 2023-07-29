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Гастроэнтеролог Яковлева рассказала, можно ли есть кабачки и баклажаны с кожурой и семечками

Некоторые боятся есть кабачки и баклажаны целиком. Считают, что в их кожуре и семечках могут накапливаться токсичные вещества. Как полезнее есть эти овощи, мы спросили врача.

29 июля 2023
можно ли есть с кожурой и семечками баклажаны кабачки
Источник:
iStockphoto

Сезон кабачков и баклажанов начался не только в магазинах. Дачники тоже уже собирают первый в этом году урожай. Однако для многих до сих пор остается открытым вопрос: можно ли есть эти овощи с кожурой и семечками или все-таки для здоровья лучше их срезать-удалять?

По словам Александры Яковлевой, врача-гастроэнтеролога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге, при желании кабачки и баклажаны вполне можно есть с семечками и кожурой. Более того, иногда именно эти части овощей отличаются высокой концентрацией полезных веществ. Что это за вещества?

Терапия, гастроэнтерология

Гастроэнтеролог, терапевт, гепатолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге

Кабачки

В кожуре кабачков сосредоточено большое количество аминокислот и биологически активных соединений. Среди них — лютеин и бета-каротин, необходимые для поддержки здоровья глаз.

Семена кабачков богаты:

  • пищевыми волокнами;

  • железом;

  • калием;

  • магнием;

  • незаменимыми жирными кислотами омега-3.

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Баклажаны

Кожура баклажанов содержит антоцианы — растительные пигменты. Главным из них считается насунин, которому баклажан обязан своим фиолетовым цветом. По словам специалиста, это вещество обладает антисептическим и антиоксидантным эффектом, защищая клетки от повреждения свободными радикалами и помогая в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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«Многие боятся есть кожуру и семечки из-за возможного содержания нитратов от удобрений. Баклажаны и кабачки действительно могут накапливать определенное количество химикатов. Однако эти вещества концентрируются у плодоножки, и, если ее срезать, никакого вреда здоровью не будет», — говорит Александра Яковлева.

Еще один популярный страх — токсичные вещества в кожуре и семечках этих овощей. Речь о соланине в баклажанах, на наличие которого может указывать слишком темный цвет самого плода или его семян, и кукурбитацин в кабачках — природное соединение, которое плохо влияет на работу желудка и кишечника.

«Вероятность отравления баклажанами или кабачками в любом случае ничтожно мала — вне зависимости от того, есть их с кожурой или без. Чтобы кукурбитацин или соланин нанесли организму сколько-нибудь серьезный вред, потребуется съесть несколько килограммов овощей зараз. Согласитесь, это маловероятный сценарий», — заключила гастроэнтеролог.

Что будет, если есть сырые кабачки каждый день, читайте ЗДЕСЬ.

Автор текста:Анастасия Романова
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