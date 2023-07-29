Гастроэнтеролог Яковлева рассказала, можно ли есть кабачки и баклажаны с кожурой и семечками

Сезон кабачков и баклажанов начался не только в магазинах. Дачники тоже уже собирают первый в этом году урожай. Однако для многих до сих пор остается открытым вопрос: можно ли есть эти овощи с кожурой и семечками или все-таки для здоровья лучше их срезать-удалять?